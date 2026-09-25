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Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η συνεδρίαση της Παρασκευής στη Wall Street, καθώς η ανανεωμένη αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη αντισταθμίζει τις ανησυχίες από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,27% και διαπραγματεύεται στις 51.490,10 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,25% στις 7.723,76 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,34% στις 27.031,28 μονάδες.

Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για τη Μέση Ανατολή, με τις ενδείξεις για πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ να ενισχύουν το κλίμα στις αγορές.

Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών κινούνται ανοδικά, με την Advanced Micro Devices (AMD), τη Marvell και την Cerebras να καταγράφουν κέρδη άνω του 1%. Ανοδικά κινούνται επίσης οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Tesla, η Nvidia και η SpaceX.

Ράλι καταγράφει η Akamai Technologies, η οποία έχει ενισχυθεί έως και 12% μετά την ανακοίνωση πολυετούς συμφωνίας ύψους 11,6 δισ. δολαρίων με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic για υπηρεσίες cloud.

Η αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό στήριγμα για τις τεχνολογικές μετοχές αυτή την εβδομάδα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην εφαρμογή Muse της Meta και στη νέα συσκευή Charm.

Η μετοχή της Meta οδεύει προς την πέμπτη διαδοχική εβδομάδα ανόδου, τη μεγαλύτερη ανοδική κίνηση από τον Ιανουάριο του 2023, πλησιάζοντας πλέον το ορόσημο των 2 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία. Η Meta έχει ενισχυθεί 16,8% μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δημιουργήσουν νέο κύκλο ανάπτυξης για τον όμιλο.

Το κλίμα στις αγορές ενισχύθηκε από τις ενδείξεις ότι ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν μια σταδιακή συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το WTI να σημειώνει πτώση περίπου 2% στα επίπεδα των 92 δολαρίων το βαρέλι, ενώ το Brent μειώνεται κατά 1% περίπου στα 104 δολάρια. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία του πληθωρισμού εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.

Η αγορά κρατικών ομολόγων συνεχίζει να αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινείται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς τίτλου βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2004.

Η άνοδος των αποδόσεων τροφοδοτήθηκε από τα επιθετικά μηνύματα αξιωματούχων της Federal Reserve, τις υψηλές τιμές ενέργειας και τα ισχυρά στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα. Οι αγορές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα περίπου 69% για νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο, έναντι περίπου 50% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Νέα στοιχεία επιβεβαίωσαν τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας. Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών παρέμειναν αμετάβλητες τον Αύγουστο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν πτώση 0,4%. Εξαιρουμένου του κλάδου μεταφορών, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,3%, ενώ σε ετήσια βάση η ζήτηση για διαρκή αγαθά ενισχύθηκε κατά 7,7%.

Παράλληλα, η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ, με τις αγορές να αναζητούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η εμπορική εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών έχει παραταθεί έως τις 10 Ιανουαρίου, ωστόσο οι επενδυτές αναμένουν συγκεκριμένες ενδείξεις για την πορεία των σχέσεων στις τεχνολογίες, τις σπάνιες γαίες και τις εμπορικές ροές.

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