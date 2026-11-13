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Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στη Wall Street, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ αποδείχθηκαν ελαφρώς καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση στους επενδυτές μετά από μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων για τις τεχνολογικές μετοχές.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι βασικοί δείκτες, καθώς η αγορά επιχειρεί να ανακτήσει τη δυναμική της μετά τις πιέσεις που προκάλεσε η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,36% στις 52.483,23 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,27% στις 7.613,63 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,18% στις 25.410,68 μονάδες.

Η αρχική αντίδραση στα στοιχεία του πληθωρισμού ήταν ακόμη ισχυρότερη, ωστόσο στη συνέχεια τα κέρδη περιορίστηκαν, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο επιθετικότερης αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 0,3% τον Οκτώβριο, έναντι ανόδου 0,4% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι. Ωστόσο, η ετήσια εικόνα παραμένει ανησυχητική, καθώς ο πληθωρισμός χονδρικής διαμορφώθηκε στο 6,5%, στη μεγαλύτερη δωδεκάμηνη αύξηση από τον Νοέμβριο του 2022.

Τα στοιχεία ενδέχεται να περιορίσουν τις πιέσεις προς τη Fed για μια ιδιαίτερα επιθετική κίνηση στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να ανατρέπουν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων. Οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει πλήρως αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η πιθανότητα μεγαλύτερης παρέμβασης, κατά 50 μονάδες βάσης, διαμορφώνεται κοντά στο 14%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύεται κατά περίπου τέσσερις μονάδες βάσης, στο 5,14%, παραμένοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο του 5% και διατηρώντας αυξημένο το κόστος δανεισμού.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος παραμένει η Nvidia, η οποία εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης μετά τις ισχυρές απώλειες που προκάλεσε η αποχώρηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ. Η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται κατά 2,3%, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν είχε υποχωρήσει περισσότερο από 4%. Παρά την ανάκαμψη, η Nvidia έχει χάσει περίπου 11% από την αρχή της εβδομάδας έως το κλείσιμο της Πέμπτης, ενώ οδεύει προς το μεγαλύτερο σε διάρκεια σερί εβδομαδιαίων απωλειών από τον Οκτώβριο του 2012.

Η κρίση ηγεσίας ξέσπασε μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, μεταξύ των οποίων και μία με επιχειρηματία που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία εργάζεται στη Nvidia για περισσότερο από μία δεκαετία. Το διοικητικό συμβούλιο αναζητεί πλέον μόνιμο αντικαταστάτη, εξετάζοντας τόσο στελέχη από το εσωτερικό της εταιρείας όσο και εξωτερικούς υποψηφίους.

Η αναταραχή έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες στη χρηματιστηριακή αξία του αμερικανικού κολοσσού. Η κεφαλαιοποίηση της Nvidia βρίσκεται κοντά στο να υποχωρήσει κάτω από τα 4 τρισ. δολάρια, έχοντας περιοριστεί κατά σχεδόν 500 δισ. δολάρια μέσα στην εβδομάδα. Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η αποχώρηση του Χουάνγκ θα μπορούσε να προκαλέσει διόρθωση έως 20% στη μετοχή.

Στον τεχνολογικό κλάδο, η Microsoft αποτελεί τη μοναδική μετοχή της ομάδας των Magnificent Seven που κινείται πτωτικά, με απώλειες μικρότερες του 1%. Η υποχώρηση ακολουθεί τη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών Outlook και Teams για περισσότερες από 12 ώρες, η οποία προκάλεσε προβλήματα σε εκατομμύρια χρήστες και επιχειρήσεις διεθνώς.

Στον αντίποδα, η Cerebras καταγράφει άνοδο άνω του 11%, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα έσοδα του 2026. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των επεξεργαστών και των υποδομών υπολογιστικού νέφους, ανακοίνωσε επίσης ότι πρόσθεσε τη Microsoft στο πελατολόγιό της, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης που συνδέονται με τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τον κλάδο παραμένει ισχυρό σε άλλες επιμέρους δραστηριότητες. Η δημόσια προσφορά της Anthropic συγκεντρώνει ζήτηση εξαπλάσια των διαθέσιμων μετοχών, ενώ η CoreWeave ανακοίνωσε σχέδια άντλησης τουλάχιστον 4 δισ. δολαρίων μέσω δανειακής έκδοσης επενδυτικής βαθμίδας.

Παρά την αυξημένη μεταβλητότητα, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των αμερικανικών επιχειρήσεων έχουν λειτουργήσει ως αντίβαρο στις πιέσεις της αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Data and Analytics, από τις 450 εταιρείες του S&P 500 που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα έως την Πέμπτη, το 83,6% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η αγορά εξακολουθεί να οδεύει προς σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη. Ο Nasdaq ενισχύεται κατά 3,2% σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 κατά 2,9%, ενώ ο Dow Jones καταγράφει άνοδο σχεδόν 2%. Και οι τρεις δείκτες βρίσκονται σε τροχιά για την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τις αρχές Αυγούστου.

Στο μέτωπο της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό WTI διαπραγματεύεται πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινείται υψηλότερα από τα 96 δολάρια, μετά τη νέα άνοδο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται πλέον συμφωνία με την Τεχεράνη.

Η αγορά πετρελαίου οδεύει προς τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, αν και σε εβδομαδιαία βάση οι τιμές παραμένουν σε τροχιά απωλειών. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνασμα προσφοράς κατά το τρέχον τρίμηνο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Η εκτίμηση αυτή λειτουργεί ως αντίβαρο στις ανησυχίες για πιθανές νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, με την αγορά να παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Διαφοροποιημένη είναι η εικόνα στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς το Bitcoin ανακάμπτει από τα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν τριών μηνών. Η Coinbase υποχωρεί κατά 1,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η Strategy καταγράφει απώλειες 0,3%. Αντίθετα, η MARA Holdings ενισχύεται κατά 1%.