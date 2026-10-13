Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

(last update 18:00)

Με αρνητικά πρόσημα κινούνται σήμερα οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, την ώρα που ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές ημιαγωγών εντείνει τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης αυτή την ώρα ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,13% και διαπραγματεύεται στις 51.783 μονάδες. Αντίθετα, ο S&P 500 με μείωση κατά 0,15% στις 7.795 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,25% στις 27.178 μονάδες.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων, με τις μεγάλες τράπεζες να δίνουν τα πρώτα δείγματα για την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας απέναντι στα υψηλά επιτόκια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Η Goldman Sachs ξεχωρίζει με τη μετοχή της να ενισχύεται περίπου 3% μετά την ανακοίνωση εσόδων τρίτου τριμήνου ύψους 18,68 δισ. δολαρίων, σημαντικά υψηλότερων από τις προβλέψεις των αναλυτών για 16,71 δισ. δολάρια. Ισχυρή ήταν η επίδοση στις συναλλαγές μετοχών, ενώ η επενδυτική τραπεζική επωφελήθηκε από την ανάκαμψη των εταιρικών συμφωνιών.

Αντίθετα, η JPMorgan Chase παρουσίασε πιο σύνθετη εικόνα. Παρότι κατέγραψε αύξηση της κερδοφορίας, τα έσοδα από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος μειώθηκαν απροσδόκητα. Η τράπεζα αναβάθμισε, ωστόσο, την πρόβλεψή της για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026 στα 106,2 δισ. δολάρια, από 105,5 δισ. προηγουμένως. Η μετοχή της εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις, περνώντας από πρόσκαιρα κέρδη σε απώλειες που ξεπερνούν το 3%.

Πιέσεις δέχεται και η Wells Fargo, παρά την αύξηση των κερδών της, ενώ η UnitedHealth ενισχύεται περίπου 2%, αφού αναβάθμισε τις προβλέψεις κερδοφορίας της.

Το μεγαλύτερο βάρος στις τεχνολογικές μετοχές προέρχεται από την Ασία, όπου ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 5,5%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου. Οι ρευστοποιήσεις συνδέονται με ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των κατασκευαστών μνημών, αλλά και με την ενίσχυση του κινεζικού ανταγωνισμού.

Η κινεζική CXMT ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους ένα νέο, ισχυρότερο μικροτσίπ μνήμης, εξέλιξη που αναζωπύρωσε τους προβληματισμούς για τη θέση των υφιστάμενων παραγωγών.

Η SK Hynix και η Seagate καταγράφουν απώλειες περίπου 6%, η Western Digital χάνει έως 7%, ενώ η Micron Technology και η Sandisk υποχωρούν περισσότερο από 4%. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και σε άλλους κατασκευαστές ημιαγωγών, με την Nvidia, την AMD και τη Marvell Technology να κινούνται πτωτικά.

Το νέο sell off αναδεικνύει τον αυξανόμενο προβληματισμό για το κατά πόσο μπορούν να διατηρηθούν οι σημερινοί ρυθμοί επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω υψηλών αποτιμήσεων και αυξανόμενων χρηματοδοτικών αναγκών.

Παρά την αναταραχή στην τεχνολογία, οι αναλυτές εξακολουθούν να προβλέπουν μια ιδιαίτερα ισχυρή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τα κέρδη των επιχειρήσεων του S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 30,6% στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, με τους κλάδους της τεχνολογίας και της ενέργειας να καταγράφουν τις μεγαλύτερες βελτιώσεις.

Ωστόσο, οι υψηλές προσδοκίες αυξάνουν και τον κίνδυνο αρνητικών αντιδράσεων όταν οι εταιρικές επιδόσεις δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις προβλέψεις. Την ίδια στιγμή, ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται ήδη σε φάση διόρθωσης, καθώς ο KBW Bank Index έχει υποχωρήσει περίπου 12% από τα υψηλά του Αυγούστου.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εξακολουθεί να προβληματίζει τους επενδυτές. Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις, οδηγώντας τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, απέδωσε μέρος της ανόδου των αποδόσεων στην ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και στις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού ήδη περιορίζει τη ζήτηση σε κλάδους όπως η κατοικία και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι αγορές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, στις τιμές παραγωγού και στις λιανικές πωλήσεις, που θα δημοσιευθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για τις προσδοκίες σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Fed και την πορεία των αποδόσεων των ομολόγων.

Διαβάστε ακόμη

JPMorgan: Απρόσμενη πτώση στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – «Καμπανάκι» Ντάιμον για επιτόκια και πληθωρισμό

Goldman Sachs: Άλμα στα έσοδα από συναλλαγές μετοχών και ισχυρή επενδυτική τραπεζική

Citigroup: Κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις και έσοδα 23,8 δισ. δολαρίων το γ’ τρίμηνο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ