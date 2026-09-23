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(Last update 19:25)

Σε κλίμα ανησυχίας διαπραγματεύονται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την επικείμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας, αλλά και τη νέα επιβάρυνση στο κόστος δανεισμού που προκαλεί η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,60% και διαπραγματεύεται στις 51.552 μονάδες, ο S&P 500 κινείται καθοδικά σε ποσοστό 0,66% και τις 7.713 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που χάνει τα υψηλά του με σημαντική πτώση 1,07% στις 26.952 μονάδες.

Η επενδυτική κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις διπλωματικές επαφές μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι πραγματοποίησαν τρίωρη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ καλή», η αβεβαιότητα παραμένει διάχυτη, καθώς ο ίδιος επεσήμανε πως καλείται να λάβει μια κρίσιμη απόφαση ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας και την κλιμάκωση της διαμάχης.

Την ίδια στιγμή, η αγορά εμπορευμάτων παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα. Το αργό τύπου Brent ανέκαμψε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, «σπάζοντας» το πτωτικό σερί πέντε ημερών, παρά το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τη λειτουργία σε κομβικό αγωγό πετρελαίου. Η νευρικότητα παραμένει έκδηλη, ιδιαίτερα μετά από αναφορές για επίθεση σε εμπορικό σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που υπενθυμίζει τις εύθραυστες ισορροπίες στην περιοχή.

Παράλληλα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται η άφιξη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Στην ατζέντα των συνομιλιών δεσπόζουν η παράταση της ανακωχής στον εμπορικό πόλεμο, η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και οι αμερικανικές εξοπλιστικές πωλήσεις στην Ταϊβάν. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Κινέζος ηγέτης προγραμματίζει συναντήσεις με κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών κολοσσών, όπως η General Motors, η Meta, η Apple, η Amazon και η Tesla, οι μετοχές των οποίων κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα. Παρά τις προσδοκίες για βελτίωση του κλίματος, οι αναλυτές διατηρούν χαμηλές προσδοκίες για ουσιαστική βελτίωση στα χρόνια πεδία τριβής.

Η τεχνολογία συνεχίζει να προσφέρει στηρίγματα. Ο δείκτης Nasdaq κατέγραψε χθες νέο ιστορικό υψηλό, λαμβάνοντας ώθηση από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη θετική υποδοχή του νέου ψηφιακού βοηθού Muse της Meta. Αντίθετα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας του S&P 500 δέχθηκε πιέσεις, αν και τραπεζικοί κολοσσοί όπως η JPMorgan Chase δείχνουν τάσεις σταθεροποίησης μετά τις πρόσφατες απώλειες.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις παράπλευρες απώλειες των υψηλών επιτοκίων. Τα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζιτών Στεγαστικής Πίστης (MBA) έδειξαν ότι το μέσο σταθερό επιτόκιο 30ετών στεγαστικών δανείων «εκτινάχθηκε» στο 7,12%, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2024. Η εξέλιξη αυτή συμπιέζει περαιτέρω τις αιτήσεις δανείων και την κατασκευαστική δραστηριότητα. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε κοντά στο 5%, ενισχύοντας το δολάριο σε υψηλό τριών μηνών.

Με τον πληθωρισμό να δέχεται πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας, οι αξιωματούχοι της Federal Reserve υπογραμμίζουν την ανάγκη διατήρησης μιας περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. Οι αγορές πλέον τιμολογούν με πιθανότητα 50% μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, ενώ αναμένουν με ενδιαφέρον τις νέες μετρήσεις των δεικτών PMI της S&P Global για να διαπιστώσουν την αντοχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ.

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