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Σε επίπεδα υπερδιπλάσια του στόχου 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ισπανία, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία για τη Γαλλία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό υπόβαθρο για την επιβολή νέας αύξησης των επιτοκίων εντός του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τον Αύγουστο, οι τιμές καταναλωτή στην Ισπανία κατέγραψαν ετήσια άνοδο 4,5%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση από το 2023, παρά το γεγονός ότι κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από τις μέσες προβλέψεις της έρευνας του Bloomberg. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των τιμών στη γαλλική οικονομία επιταχύνθηκε στο 2,7%.

Βασικός καταλύτης πίσω από αυτή τη νέα έξαρση των τιμών υπήρξε ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος δέχεται έντονες πιέσεις λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η προσοχή των αγορών στρέφεται πλέον στη συνολική μέτρηση για τη ζώνη του ευρώ, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι ο γενικός δείκτης θα ξεπεράσει το 3%.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι αγορές αποτιμούν πλέον πλήρως μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Η κίνηση αυτή, η οποία θα διαδεχθεί την αρχική αύξηση του Ιουνίου, θα διαμορφώσει το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,5%, ενώ οι επενδυτές προεξοφλούν ήδη μία ακόμη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής έως την άνοιξη του 2027.

Την ανάγκη για περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού υπογράμμισε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ. Σε δηλώσεις της στο Bloomberg, σημείωσε ότι οι αξιωματούχοι οφείλουν να δράσουν αποφασιστικά προκειμένου να αναχαιτίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις που τροφοδοτούνται από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και από μια ευρωπαϊκή οικονομία που συνεχίζει να καταγράφει σταθερή ανάπτυξη παρά τις αλλεπάλληλες γεωπολιτικές και οικονομικές αντιξοότητες.

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