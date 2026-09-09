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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε για τις εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες που θα είχε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχόμενη ήττα τους στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι στην Κίνα, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη ανησυχία στην Ουάσιγκτον για την ταχύτητα των κινεζικών τεχνολογικών εξελίξεων.

«Δεν υπάρχει μεθαύριο αν η Κίνα κερδίσει σε αυτό», δήλωσε ο Μπέσεντ σε εκδήλωση του Breitbart News στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και οι τεράστιες αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ δεν θα αρκούσαν για να προστατεύσουν τη χώρα σε ένα τέτοιο σενάριο. «Αν κατάφερναν να ξεφύγουν μπροστά από εμάς στην AI, τότε τίποτε άλλο δεν θα είχε σημασία», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του φαίνεται να απευθύνονται, μεταξύ άλλων, στις αντιδράσεις που καταγράφονται σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ απέναντι στην κατασκευή μεγάλων data centers. Στα τέλη Αυγούστου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η αυξανόμενη αντίδραση απέναντι σε αυτά τα έργα αποτελεί οικονομική απειλή και ενδέχεται να δώσει στην Κίνα το πλεονέκτημα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην Κίνα, αντίθετα, πολλά νέα έργα υποδομών αναπτύσσονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, σε αραιοκατοικημένες περιοχές στο βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι τοποθετήσεις Μπέσεντ αναδεικνύουν επίσης την ανησυχία των ΗΠΑ για τα κινεζικά μοντέλα ανοικτών βαρών (open-weight models), τα οποία πλησιάζουν σε δυνατότητες τα αντίστοιχα αμερικανικά, προσφέροντας όμως σημαντικά χαμηλότερο κόστος για τους χρήστες. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται παρά τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας στις πλέον προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες.

Την Τρίτη, αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες ανέφεραν επίσης ότι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων οι Alibaba Group, DeepSeek και Moonshot AI, «άντλησαν δισεκατομμύρια tokens μέσω εκατομμυρίων αλληλεπιδράσεων και αιτημάτων» από κορυφαία αμερικανικά μοντέλα AI, τουλάχιστον από τα τέλη του 2024.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκδόσεις του Claude της Anthropic, του Gemini της Alphabet και του Grok της SpaceXAI.

Τα tokens αποτελούν μονάδες δεδομένων που επεξεργάζονται τα μοντέλα κατά την εκπαίδευση και τη λειτουργία τους και χρησιμοποιούνται για διαδικασίες όπως η πρόβλεψη, η παραγωγή περιεχομένου και ο συλλογισμός.

Οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν «με γνώση της κινεζικής κυβέρνησης», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του FBI, της NSA και της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA).

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ΗΠΑ και Κίνα προετοιμάζονταν για συνομιλίες σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα Σεπτεμβρίου. Εφόσον πραγματοποιηθούν, οι συνομιλίες θα προηγηθούν της προγραμματισμένης συνάντησης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

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