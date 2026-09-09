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Ο πληθωρισμός στην Κίνα επιταχύνθηκε τον Αύγουστο για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας και τροφίμων ενίσχυσε τις πιέσεις στο κόστος, την ώρα που η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επιβράδυνση και ασθενή καταναλωτική ζήτηση.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,8% σε ετήσια βάση, από 0,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας. Η επίδοση ήταν ακριβώς αντίστοιχη με τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις τιμές παραγωγού. Ο δείκτης PPI, που αποτυπώνει τις τιμές στην έξοδο των εργοστασίων, αυξήθηκε κατά 3,8%, έναντι 3,5% τον Ιούλιο και πρόβλεψης για 3,6%.

Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις μήνες, φτάνοντας το 1%.

Πετρέλαιο και τρόφιμα ανεβάζουν τις τιμές

Σύμφωνα με την κινεζική στατιστική υπηρεσία, οι τιμές ενέργειας συνέβαλαν κατά 0,28 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια άνοδο του CPI τον Αύγουστο.

Παράλληλα, ορισμένες κατηγορίες τροφίμων άρχισαν να καταγράφουν αυξήσεις λόγω εποχικών παραγόντων και καιρικών συνθηκών. Οι τιμές των φρέσκων λαχανικών, των αυγών και του χοιρινού αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τους φόβους για νέες διαταραχές στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, επηρεάζοντας τις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων εμπορευμάτων.

Το Brent κινήθηκε την Τετάρτη προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά την αμερικανική επίθεση σε ιρανικά τάνκερ κοντά στο νησί Kharg, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Bloomberg Economics: Οι πιέσεις δεν δείχνουν ισχυρότερη ζήτηση

Παρά την άνοδο του πληθωρισμού, η εικόνα δεν παραπέμπει απαραίτητα σε αναζωογόνηση της κινεζικής ζήτησης.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg Economics, η επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Αύγουστο φαίνεται να προέρχεται κυρίως από την πλευρά της προσφοράς και όχι από ενίσχυση της κατανάλωσης. Οι αυξήσεις σε CPI και PPI συνδέονται κυρίως με το ακριβότερο πετρέλαιο, την ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την άνοδο των τιμών ηλεκτρονικών προϊόντων.

Έτσι, οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν συγκεντρωμένες σε ένα σχετικά περιορισμένο τμήμα της οικονομίας, ενώ η καταναλωτική ζήτηση εξακολουθεί να εμφανίζει αδυναμία.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κίνα, η οποία μόλις πριν από λίγους μήνες είχε βγει από μια παρατεταμένη περίοδο αποπληθωρισμού. Η προσπάθεια να διατηρηθεί η ανοδική πορεία των τιμών γίνεται δυσκολότερη καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται και η δημοσιονομική στήριξη από την κυβέρνηση περιορίζεται.

Εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές των τσιπ

Την ίδια στιγμή, νέες πιέσεις δημιουργούνται από την αγορά ημιαγωγών και ηλεκτρονικών.

Η έλλειψη τσιπ και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων έχει οδηγήσει ορισμένες τιμές ημιαγωγών να αυξηθούν έως και 700% μέσα σε έναν χρόνο. Παράλληλα, οι τιμές μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως ο χαλκός, έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επεκτείνει τους δασμούς στις εισαγωγές επεξεργασμένων μετάλλων.

Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει επίσης να περνά στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων. Tablets, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα αυξήθηκαν σε διψήφια ποσοστά σε σχέση με έναν χρόνο πριν, αντανακλώντας την παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στον κλάδο της AI.

Χρυσός και κοσμήματα ενισχύουν τον πληθωρισμό

Στην άνοδο του κινεζικού CPI συνέβαλε και η ισχυρή άνοδος της τιμής του χρυσού τον Αύγουστο.

Η κατηγορία «λοιπά αγαθά και υπηρεσίες», στην οποία περιλαμβάνονται και τα κοσμήματα, αυξήθηκε κατά 7,3% σε ετήσια βάση, αντιστρέφοντας την επιβράδυνση που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο.

Μάλιστα, η τιμή των χρυσών κοσμημάτων αυξήθηκε κατά 34% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Στο μέτωπο των τιμών παραγωγού, οι αυξήσεις εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από εμπορεύματα και προϊόντα που επηρεάζονται από το ακριβότερο πετρέλαιο και τα τσιπ. Οι κλάδοι του άνθρακα, των μετάλλων, της ενέργειας, των χημικών και των ηλεκτρονικών κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές παραγωγής.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η άνοδος στις τιμές των διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην έξοδο των εργοστασίων. Αυξήθηκαν 1,2% τον Αύγουστο, ο ταχύτερος ρυθμός από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, από το 1996. Η εξέλιξη αποδίδεται πιθανότατα στο υψηλότερο κόστος των ημιαγωγών, το οποίο μεταφέρεται στις τιμές οικιακών συσκευών και άλλων προϊόντων.

Την ίδια ώρα, το γουάν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, κοντά στο ισχυρότερο επίπεδό του από τις αρχές του 2023, ενώ η απόδοση του 10ετούς κινεζικού κρατικού ομολόγου παρέμεινε στο 1,68%.

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