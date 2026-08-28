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Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υπεραμύνθηκε της απόφασης της Ουάσιγκτον να παρέμβει τον περασμένο μήνα για τη στήριξη του γιεν, προειδοποιώντας ότι ακραίες διακυμάνσεις του ιαπωνικού νομίσματος θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε υψηλότερα επιτόκια και κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ.

«Η Ιαπωνία είναι μεγάλος κάτοχος αμερικανικών κρατικών ομολόγων», ανέφερε ο Μπέσεντ σε επιστολή της 27ης Αυγούστου, απαντώντας σε ερωτήματα της Δημοκρατικής γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν σχετικά με την παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος.

Όπως εξήγησε, μια άτακτη αγορά του γιεν μπορεί να προκαλέσει αναγκαστικό κλείσιμο επενδυτικών θέσεων, προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές και, τελικά, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για τις αμερικανικές οικογένειες και επιχειρήσεις.

Ο Μπέσεντ, ο οποίος δημοσιοποίησε την επιστολή την Παρασκευή, απέφυγε να αποκαλύψει πόσα χρήματα διέθεσαν οι ΗΠΑ στην παρέμβαση στα τέλη Ιουλίου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι χρησιμοποιήθηκαν υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα από το Exchange Stabilization Fund (ESF) για την αγορά γιεν. Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποίησε ευρώ.

Την ίδια ώρα, η Ιαπωνία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δαπάνησε ποσό-ρεκόρ 96,4 δισ. δολαρίων τον τελευταίο μήνα για τη στήριξη του γιεν.

Η σύνδεση με τα αμερικανικά ομόλογα

Αναλυτές που παρακολουθούν στενά το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχαν συνδέσει εξαρχής την ασυνήθιστη κίνηση του Μπέσεντ —την πρώτη αμερικανική παρέμβαση για αγορά γιεν από το 1998— με την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αποτρέψει μια νέα άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ο λόγος είναι ότι η Ιαπωνία αποτελεί τον μεγαλύτερο ξένο κάτοχο αμερικανικών κρατικών τίτλων. Μια απότομη αναταραχή στην αγορά συναλλάγματος θα μπορούσε επομένως να προκαλέσει κινήσεις κεφαλαίων που θα μεταδίδονταν στην αγορά των Treasuries, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις τους.

Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, είχε ζητήσει από τον Μπέσεντ να παρουσιάσει την ανάλυση βάσει της οποίας αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση του Exchange Stabilization Fund.

Ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι το υπουργείο ενήργησε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ESF, το οποίο εξουσιοδοτεί ρητά τον υπουργό, με την έγκριση του Προέδρου, να πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για τη στήριξη της ομαλής λειτουργίας των συναλλαγματικών αγορών.

Παράλληλα, απέρριψε την εκτίμηση ότι η παρέμβαση ισοδυναμούσε με χρηματοδότηση της Ιαπωνίας.

«Δεν χορηγήθηκε καμία πίστωση στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία δεν οφείλει τίποτα στο υπουργείο Οικονομικών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος αθέτησης αποπληρωμής μιας οφειλής που δεν υφίσταται.

Το γιεν χάνει ξανά έδαφος

Παρά τη μεγάλη παρέμβαση, το γιεν έχει ήδη παραδώσει μέρος των κερδών που είχε καταγράψει αμέσως μετά τις κινήσεις ΗΠΑ και Ιαπωνίας.

Την Παρασκευή το ιαπωνικό νόμισμα υποχώρησε κάτω από τα 160 γιεν ανά δολάριο για πρώτη φορά από την ημέρα της παρέμβασης, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην προσπάθειά τους να ανακόψουν τις πιέσεις στο νόμισμα μόνο μέσω παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος.

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