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Το Bitcoin ξεπέρασε το όριο των 70.000 δολαρίων για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον δύο μήνες, λαμβάνοντας ώθηση από την παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, για τη συγκράτηση των αποδόσεων των ομολόγων, αλλά και από μια κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με ηγετικά στελέχη του κλάδου των κρυπτονομισμάτων.

Το κορυφαίο ψηφιακό νόμισμα σημείωσε άνοδο άνω του 3%, ξεπερνώντας τα 71.500 δολάρια και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό του από την 1η Ιουνίου. Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκε το σύνολο της αγοράς ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το token που συνδέεται με το offshore ανταλλακτήριο Hyperliquid, το οποίο κατέγραψε άλμα 23% μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με στοιχεία του CoinGecko, αφότου ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές για να επιτρέψουν τη λειτουργία της πλατφόρμας παραγώγων στη χώρα.

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων ακολούθησε την ανοδική τροχιά των υπολοίπων risk assets, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού σχεδίου για επαναγορά μακροπρόθεσμων ομολόγων. Η κίνηση αυτή προκάλεσε απότομη πτώση στις αποδόσεις του αμερικανικού χρέους και υποχώρηση του δολαρίου σε χαμηλό τριών μηνών.

«Όταν οι αποδόσεις υποχωρούν και το δολάριο εξασθενεί, τα στοιχεία ενεργητικού αυξημένου ρίσκου τείνουν να πραγματοποιούν ράλι, και ήδη είδαμε το Bitcoin να κινείται υψηλότερα στο άκουσμα των νέων», σχολίασε ο Jeff Mei, chief operating officer της BTSE.

Η ανοδική κίνηση της Πέμπτης ήρθε σε συνέχεια του χθεσινού άλματος του Bitcoin κατά 7%, το οποίο σύμφωνα με δεδομένα της CoinGlass οδήγησε σε ρευστοποιήσεις «σορταρισμένων» τοποθετήσεων (short positions) ύψους 2,7 δισ. δολαρίων μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το θετικό κλίμα επέστρεψε στην αγορά crypto μετά τη συνάντηση του Τραμπ με ανώτατα στελέχη εταιρειών του κλάδου, όπως η Coinbase Global, η Payward και η Blockchain.com Group Holdings. Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε την αισιοδοξία γύρω από την προώθηση του νομοσχεδίου Clarity Act για τη δομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων, το οποίο δεν είχε καταφέρει να τεθεί προς ψηφοφορία στη Γερουσία πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου.

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