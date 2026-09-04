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Το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων έχει εκτοξευθεί σε όλο τον κόσμο, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να τους παρακινήσουν να διατηρήσουν ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στο 4,19%, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Ένας δείκτης του Bloomberg που παρακολουθεί το κρατικό χρέος στις χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) καταγράφει πλέον τη υψηλότερη μέση απόδοση από τον Σεπτέμβριο του 2000.

Η απομάκρυνση των επενδυτών από τα κρατικά ομόλογα μακράς διάρκειας οφείλεται σε μια σειρά ανησυχιών, μεταξύ των οποίων τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και ο επίμονος πληθωρισμός. Οι κυβερνήσεις αναγκάζονται επίσης να ανταγωνίζονται για την προσοχή των επενδυτών, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας εκδίδουν τεράστια ποσά ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Μετά την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι θα εντείνει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων. Η ανακοίνωση συνέβαλε στην προσωρινή σταθεροποίηση των αγορών ομολόγων, αν και έκτοτε οι αποδόσεις έχουν ξαναρχίσει να αυξάνονται.

Τα ομόλογα που εκδίδονται από πλούσιες χώρες θεωρούνται ευρέως ως τα ασφαλέστερα χρεόγραφα στον κόσμο, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό αυτές οι κυβερνήσεις να αποπληρώσουν τους επενδυτές. Οι κυβερνήσεις συχνά «κλειδώνουν» το κόστος χρηματοδότησης για μακρά χρονικά διαστήματα, όπως 30 έτη. Ορισμένες εκδίδουν ακόμη και ομόλογα με λήξη σε έναν αιώνα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ομόλογα αυτά είναι χωρίς κίνδυνο για τους επενδυτές. Σε περίπτωση αύξησης του πληθωρισμού και των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, η πραγματική αξία των πληρωμών τοκομεριδίων ενός ομολόγου, καθώς και του κεφαλαίου που αποπληρώνεται τελικά κατά τη λήξη του ομολόγου, μειώνεται.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός ομολόγου, τόσο περισσότερος χρόνος υπάρχει για να ασκήσει επίδραση ο πληθωρισμός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ομόλογα μακράς διάρκειας έχουν δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία στην άνοδο των επιτοκίων και του πληθωρισμού, και για τον οποίο βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρόσφατης πώλησης.

Στα μέσα Αυγούστου, οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2007, αν και έκτοτε έχουν υποχωρήσει ελαφρώς στο 5,27%, ενώ τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά το 2011.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν κάνουν αρκετά για να περιορίσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει αποδειχθεί επίμονος εν μέσω του εμπορικού πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ και των υψηλότερων ενεργειακών δαπανών λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η πώληση μακροπρόθεσμων ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου επιταχύνθηκε τον Ιούλιο, αφού η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα και ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, άφησε τους επενδυτές να αμφισβητούν τη δέσμευσή του να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια αποτυχιών. Ενώ η διατήρηση των αμετάβλητων επιτοκίων συνέβαλε στη μείωση των αποδόσεων των βραχυπρόθεσμων ομολόγων, έπληξε τα μακροπρόθεσμα ομόλογα, καθώς οι επενδυτές φοβήθηκαν ότι η έλλειψη δράσης θα τροφοδοτούσε πληθωριστικές πιέσεις στο μέλλον. Αυτό διεύρυνε το χάσμα μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων, σε ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως «απότομη κλίση της καμπύλης αποδόσεων».

Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ. Στην Ιαπωνία, η κεντρική τράπεζα έχει καθυστερήσει να αυξήσει τα επιτόκια, τα οποία παραμένουν από τα χαμηλότερα στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι επιφυλάσσεται εδώ και καιρό από την υπερβολικά γρήγορη αύξηση των επιτοκίων, φοβούμενη ότι θα καταπνίξει την οικονομική ανάκαμψη. Ως αποτέλεσμα, η ιαπωνική καμπύλη αποδόσεων είναι η πιο απότομη μεταξύ των μεγάλων αγορών ομολόγων.

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αυξάνουν τις δαπάνες σε όλους τους τομείς, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την άμυνα. Οι ΗΠΑ δανείζονται περισσότερα για να χρηματοδοτήσουν το εθνικό χρέος τους, που προσεγγίζει τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και για να καλύψουν ένα ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, θα φτάσει τα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ενώ η παγκόσμια προσφορά κρατικών ομολόγων έχει διογκωθεί, η ζήτηση έχει περιοριστεί λόγω της μειωμένης ζήτησης από το εξωτερικό και της μείωσης των χαρτοφυλακίων ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες, μετά από χρόνια αγορών. Αυτό έχει περιγραφεί ως μετάβαση από «υπερπροσφορά αποταμιεύσεων» σε «υπερπροσφορά ομολόγων» από την Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Στις ΗΠΑ, το λεγόμενο premium διάρκειας, δηλαδή η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διατηρήσουν μακροπρόθεσμο χρέος, έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 3% από τα χαμηλά επίπεδα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με ένα μοντέλο που ανέπτυξε τo Bloomberg.

Οι ΗΠΑ απολάμβαναν παραδοσιακά μια «απόδοση ευκολίας», σύμφωνα με την οποία οι επενδυτές ήταν πρόθυμοι να πληρώνουν υψηλότερες τιμές — και να αποδέχονται χαμηλότερες αποδόσεις — λόγω της ρευστότητας, της ασφάλειας και της χρησιμότητας των κρατικών ομολόγων ως εξασφάλιση. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό το προνόμιο έχει υπονομευθεί, επισημαίνοντας το συνεχώς αυξανόμενο βάρος του δημόσιου χρέους και την ασταθή χάραξη πολιτικής του Τραμπ. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η ανησυχία είναι υπερβολική και ότι τα κρατικά ομόλογα παραμένουν το ασφαλέστερο χρέος που υπάρχει.

Μια άτακτη πώληση στην αγορά ομολόγων μπορεί να σημαίνει προβλήματα για τις κυβερνήσεις που βασίζονται στις αγορές χρέους για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων τους, κάτι με το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ εξοικειωμένο μετά την κατάρρευση της πρωθυπουργίας της Λιζ Τρας το 2022.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων καθορίζουν τα επιτόκια σε μια σειρά καταναλωτικών δανείων, όπως τα στεγαστικά δάνεια, καθώς και στο εταιρικό χρέος. Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ενέχει τον κίνδυνο να αυξήσει την πίεση στους δανειολήπτες-νοικοκυριά, καθώς τα χρόνια του πληθωρισμού έχουν ήδη καταστήσει το κόστος διαβίωσης υψηλότερο.

Παράλληλα, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας επιδιώκουν να επεκτείνουν την υποδομή τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εκδίδουν όλο και περισσότερα ομόλογα μακράς διάρκειας, ώστε να μην χρειάζεται να αποπληρώσουν τους επενδυτές για δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό από τους εκδότες εταιρικών ομολόγων.

Εκ τούτου, πολλές κυβερνήσεις προσανατολίζουν τα προγράμματα δανεισμού τους προς ομόλογα με βραχύτερες διάρκειες. Αν και οι αποδόσεις είναι επί του παρόντος χαμηλότερες σε αυτά, η βραχύτερη διάρκεια αυτών των ομολόγων σημαίνει ότι πρέπει να αναχρηματοδοτούνται πιο συχνά — ενδεχομένως υπό συνθήκες υψηλότερων επιτοκίων.

Σε κάποιο βαθμό, πάντως, οι υψηλότερες αποδόσεις αποτελούν θετική είδηση για τους κατόχους ομολόγων. Με τις αγορές μετοχών να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά μια ανθεκτική παγκόσμια οικονομία που μπορεί να απορροφήσει υψηλότερο κόστος δανεισμού.

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