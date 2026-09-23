ΗΠΑ: Άλμα των στεγαστικών επιτοκίων πάνω από το 7% σε υψηλό δύο και πλέον ετών (γραφήματα)

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Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον ετών «σκαρφάλωσαν» τα στεγαστικά επιτόκια στις ΗΠΑ, επιβαρύνοντας περαιτέρω μια αγορά κατοικίας που ήδη δοκιμάζεται από τις υψηλές τιμές και τον υποτονικό όγκο συναλλαγών.

Το μέσο σταθερό επιτόκιο 30ετών στεγαστικών δανείων σημείωσε άνοδο κατά 15 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 7,12% για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζιτών Στεγαστικής Πίστης (MBA) που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Πρόκειται για την υψηλότερη μέτρηση από τον Μάιο του 2024. Αντίθετα, το επιτόκιο των πενταετών κυμαινόμενων στεγαστικών δανείων υποχώρησε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,1%.

Η ανοδική τροχιά των επιτοκίων διατηρείται από τον Φεβρουάριο, όταν η έναρξη του πολέμου στο Ιράν εκτίναξε τις τιμές της ενέργειας, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Fed προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη αύξηση του βασικού της επιτοκίου από το 2023, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμαριθμικές πιέσεις.

Καθώς το κόστος δανεισμού αυξάνεται, οι αιτήσεις για λήψη στεγαστικών δανείων υποχωρούν. Ο δείκτης αγοράς κατοικίας της MBA σημείωσε πτώση 0,8%, διολισθαίνοντας σε χαμηλό τεσσάρων εβδομάδων, ενώ ο δείκτης αναχρηματοδότησης υποχώρησε κατά 2,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2025.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η διάσπαση του ψυχολογικού ορίου του 7% εκτιμάται ότι θα πιέσει περαιτέρω τη ζήτηση.

«Το 7% είναι ιδιαίτερα σημαντικό απλώς και μόνο λόγω της ψυχολογικής επίδρασης που ασκεί στους καταναλωτές η θέαση αυτού του πρώτου ψηφίου», δήλωσε η Daryl Fairweather, επικεφαλής οικονομική αναλύτρια της Redfin. Η ίδια αναμένει ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα συγκρατήσουν την αύξηση των τιμών των ακινήτων, αν και οι πωλήσεις θα παραμείνουν υποτονικές.

Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών υποχώρησαν τον Αύγουστο στον ασθενέστερο ρυθμό των τελευταίων 12 και πλέον μηνών. Παράλληλα, η κατασκευαστική εμπιστοσύνη αυτόν τον μήνα διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο σημείο από τα τέλη του 2022, καθώς τα υψηλά επιτόκια αποθάρρυναν τους υποψήφιους αγοραστές, ενώ οι αυξημένες τιμές των οικοδομικών υλικών και των καυσίμων διεύρυναν το κόστος κατασκευής.

Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστές κατοικιών προχωρούν σε μειώσεις θέσεων εργασίας, με την απασχόληση στον κλάδο της οικιστικής δόμησης να έχει κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 και να ακολουθεί έκτοτε πτωτική τροχιά.

«Η αγορά κατοικίας βρίσκεται σαφώς σε ύφεση, η οποία όμως πιθανότατα δεν είναι τόσο βαθιά ή μακροχρόνια ώστε να συμπαρασύρει το σύνολο της οικονομίας σε ύφεση», σημείωσε ο Ben Ayers, ανώτερος οικονομικός αναλυτής της Νationwide.

Το κόστος δανεισμού ενδέχεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων παρακολουθούν στενά την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο δεκαετιών. Η Nationwide προβλέπει ότι τα στεγαστικά επιτόκια θα παραμείνουν γύρω στο 7% τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

Παρ’ όλα αυτά, η αγορά ακινήτων ενδέχεται να μην έχει μεγάλα περιθώρια περαιτέρω υποχώρησης.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στον “πυθμένα” αυτή τη στιγμή», ανέφερε η Hannah Jones, ανώτερη οικονομική αναλύτρια του Realtor.com. «Σίγουρα το 7% έχει ψυχολογικό αντίκτυπο, αλλά δεν βλέπω τη ζήτηση να κατακρημνίζεται».

Όπως συμπλήρωσε η ίδια, παρόλο που δεν πραγματοποιούνται ευκαιριακές μετακομίσεις, γεγονότα όπως οι γάμοι, τα διαζύγια και οι επαγγελματικές μετακινήσεις θα συνεχίσουν να συντηρούν τη δραστηριότητα στην αγορά.

Η εβδομαδιαία έρευνα της MBA, η οποία διενεργείται ανελλιπώς από το 1990, βασίζεται σε στοιχεία από τράπεζες στεγαστικής πίστης, εμπορικές τράπεζες και ταμιευτήρια, καλύπτοντας περισσότερο από το 75% του συνόλου των αιτήσεων στεγαστικών δανείων ιδιωτών στις ΗΠΑ.