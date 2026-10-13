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Η LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα νέες ενδείξεις για τη βαθύτερη κάμψη της αγοράς πολυτελών ειδών στην Κίνα, καθώς οι πωλήσεις στην ηπειρωτική χώρα υποχώρησαν με διψήφιο ποσοστό το τρίτο τρίμηνο. Παράλληλα, οι Κινέζοι καταναλωτές υψηλού εισοδήματος περιόρισαν τις αγορές τους και στο εξωτερικό.

Η αδύναμη καταναλωτική δαπάνη συνέβαλε σε πτώση 5% των οργανικών εσόδων στην Ασία, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, η οποία αποτέλεσε τη μοναδική περιοχή όπου ο όμιλος πολυτελών ειδών κατέγραψε ετήσια υποχώρηση.

Οι αγορές των Κινέζων καταναλωτών στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, ενώ η συνολική ζήτηση παρουσίασε βελτίωση προς το τέλος του τριμήνου, που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο Οικονομικών της LVMH, Σεσίλ Καμπανί.

Η Κίνα βαραίνει την αγορά πολυτελείας

Η επιβράδυνση στην Κίνα για την LVMH, που εδώ και χρόνια θεωρείται βαρόμετρο για τον κλάδο, ενισχύει τις αμφιβολίες σχετικά με τη διάρκεια της ευρύτερης ανάκαμψης της αγοράς πολυτελών ειδών.

Η εξέλιξη αποτελεί δυνητικά αρνητικό μήνυμα και για ανταγωνιστές όπως η Kering, ιδιοκτήτρια της Yves Saint Laurent, και η Hermès, οι οποίες αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα αργότερα μέσα στον μήνα.

Η Κίνα είχε συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη του κλάδου πριν από λιγότερο από έναν χρόνο. Ωστόσο, η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος επηρεάζει εκ νέου τις δαπάνες για προϊόντα υψηλής ποιότητας και τιμής.

«Οι ειδήσεις από την Κίνα δεν ήταν ιδιαίτερα καλές το καλοκαίρι», ανέφερε η Καμπανί, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή επηρέασε αρνητικά το κλίμα μεταξύ των καταναλωτών και δημιούργησε ένα βραχυπρόθεσμα υποτονικό περιβάλλον για την κινεζική αγορά.

Οι πιέσεις στην πολυτελή κατανάλωση στην Κίνα προέρχονται από πολλές κατευθύνσεις. Η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών, εν μέσω ευρύτερης οικονομικής επιβράδυνσης, περιορίζει τις δαπάνες στο εσωτερικό, ενώ παράλληλα στρέφει ορισμένους καταναλωτές προς φθηνότερα εγχώρια brands.

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη αδυναμία των χρηματιστηριακών αγορών και η αυστηρότερη φορολόγηση του πλούτου στο εξωτερικό επηρεάζουν ορισμένους από τους πλουσιότερους καταναλωτές της χώρας.

«Όλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες», δήλωσε ο Ζακ Ροϊζέν, συνιδρυτής συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα τη Σαγκάη. Όπως σημείωσε, η LVMH, λόγω του μεγέθους και του εύρους του χαρτοφυλακίου της, λειτουργεί ως δείκτης για ολόκληρο τον κλάδο, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για τις υπόλοιπες εισηγμένες εταιρείες πολυτελείας να κινηθούν αισθητά καλύτερα.

Η διαφορά ΗΠΑ και Κίνας

Η κάμψη της κινεζικής ζήτησης βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με την πορεία της κατανάλωσης στις ΗΠΑ, όπου οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Παράλληλα, η Louis Vuitton αντιμετώπισε αντιδράσεις στην Κίνα, μετά τη διαμάχη για εμπορικό σήμα με την τοπική αλυσίδα τσαγιού Molly Tea. Η υπόθεση προκάλεσε επικρίσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου και πρόσθεσε πίεση στο μεγαλύτερο brand της LVMH.

Η Καμπανί ανέφερε ότι, αν και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια η επίδραση της υπόθεσης, η αντίδραση των καταναλωτών επηρέασε τη Louis Vuitton, τουλάχιστον κατά την αρχή της περιόδου.

Η εξέλιξη στην Κίνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη ανάκαμψη της αγοράς πολυτελείας αντιμετωπίζει νέες πιέσεις. Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η κρίση του κόστους διαβίωσης περιορίζουν τις δαπάνες για μη απαραίτητα αγαθά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι πιέσεις έχουν ήδη αποτυπωθεί στην κινεζική αγορά. Οι πωλήσεις των 25 μεγαλύτερων brands πολυτελείας στην Κίνα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 10% τον Ιούλιο, απειλώντας να ανακόψουν την ανάκαμψη που είχε ξεκινήσει λιγότερο από έναν χρόνο νωρίτερα.

Τότε, η άνοδος των χρηματιστηριακών αγορών, που συνδεόταν με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, είχε συμβάλει στην αναθέρμανση των αγορών πολυτελείας.

Η ανανέωση των εσόδων και των κερδών ανά μετοχή της LVMH κατά τη διάρκεια του έτους φαίνεται πλέον πιο ευάλωτη, καθώς η επιβράδυνση στην Κίνα εντάθηκε στο τρίτο τρίμηνο.

«Υπήρξε αλλαγή στο περιβάλλον για τον Κινέζο καταναλωτή και αυτό μας υποχρεώνει να εντείνουμε τις δικές μας προσπάθειες», ανέφερε η Καμπανί.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η LVMH χρειάζεται να κάνει περισσότερα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο όμιλος δεν έχει σταματήσει να επενδύει στην Κίνα.

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