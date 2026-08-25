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Η NatWest Group ενισχύει εκ νέου την παρουσία της στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο από μία δεκαετία μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση που την είχε αναγκάσει να περιορίσει δραστικά τις δραστηριότητές της στην αμερικανική αγορά.

Την περασμένη εβδομάδα, η Federal Reserve ενέκρινε αίτημα της περιφραγμένης τραπεζικής μονάδας (ring-fenced bank) του βρετανικού ομίλου για τη δημιουργία γραφείου αντιπροσωπείας στο Κονέκτικατ, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα και ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στο νέο γραφείο θα απασχοληθεί ένας μικρός αριθμός στελεχών στους τομείς των πελατειακών σχέσεων και των πιστώσεων, σηματοδοτώντας μια προσεκτική αλλά ουσιαστική επιστροφή της τράπεζας στις ΗΠΑ.

Η NatWest διαθέτει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες αδειοδοτημένη χρηματιστηριακή εταιρεία (broker-dealer), η οποία παρέχει υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, σε hedge funds. Το νέο γραφείο αναμένεται να ενισχύσει τις υφιστάμενες σχέσεις του βρετανικού τραπεζικού ομίλου με πελάτες στην αμερικανική αγορά.

Οι μεταρρυθμίσεις που άνοιξαν τον δρόμο

Η κίνηση κατέστη δυνατή μετά τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε τον Ιανουάριο του 2025 η τότε υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, οι οποίες επέτρεψαν στις ring-fenced τράπεζες να δημιουργούν φυσική παρουσία σε αγορές εκτός του προηγούμενου περιοριστικού πλαισίου.

Το καθεστώς του ring-fencing είχε θεσπιστεί μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, με στόχο να προστατεύσει τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από πιο σύνθετες ή επισφαλείς διεθνείς δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των προηγούμενων κανόνων, οι συγκεκριμένες τραπεζικές μονάδες δεν μπορούσαν να δημιουργούν υποκαταστήματα ή θυγατρικές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας τους σε αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα παρουσία στο Κονέκτικατ αποτελεί έτσι ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των διεθνών δραστηριοτήτων της NatWest, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί προς το παρόν επιστροφή μεγάλης κλίμακας στην αμερικανική αγορά.

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