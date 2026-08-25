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Ο συνεχιζόμενος ρωσικός αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα απειλεί πλέον όχι μόνο τις σημερινές εξαγωγές της χώρας, αλλά και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, αυξάνοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά τροφίμων και τις τιμές.

Οι εξαγωγές από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας έχουν σχεδόν σταματήσει, αναγκάζοντας την Ουκρανία να αποθηκεύει τη φετινή παραγωγή σιταριού και καλαμποκιού, σύμφωνα με τον Γεβγκένι Οσίποφ, διευθύνοντα σύμβουλο της Kernel, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής και εξαγωγής σιτηρών της χώρας.

Με περίπου 1 εκατ. μετρικούς τόνους σιτηρών ήδη αποθηκευμένους, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να αφήσουν σημαντικές εκτάσεις ακαλλιέργητες το επόμενο έτος, απειλώντας μία κρίσιμη πηγή τροφοδοσίας της παγκόσμιας αγοράς.

«Το βασικό ερώτημα είναι τι θα κάνουμε την επόμενη περίοδο σποράς, την άνοιξη», δήλωσε ο Οσίποφ στο περιθώριο εκδήλωσης στην Κοπεγχάγη.

Όπως προειδοποίησε, εάν δεν βρεθεί λύση για τις εξαγωγές, η Ουκρανία ενδέχεται να μη σπείρει περίπου το 20% της καλλιεργήσιμης γης της.

«Αυτό σημαίνει ότι 12 εκατ. τόνοι σιτηρών δεν θα παραχθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχεδόν «πάγωσαν» οι εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στη Μαύρη Θάλασσα έχει ήδη συμβάλει στην άνοδο των τιμών του σιταριού σε υψηλό δύο ετών. Οι διαταραχές στις εξαγωγές ενδέχεται να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στην επισιτιστική επάρκεια ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών και να ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Kernel, οι περιορισμοί στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας έχουν γίνει πολύ αυστηρότεροι κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Οι ουκρανικές εξαγωγές έχουν πλέον υποχωρήσει σε λιγότερο από το 10% των επιπέδων που καταγράφονταν νωρίτερα μέσα στο έτος, δημιουργώντας ένα ολοένα μεγαλύτερο απόθεμα απούλητων αγροτικών προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας.

Για να διατηρηθεί η φετινή σοδειά, οι παραγωγοί έχουν αναγκαστεί να αποθηκεύουν σιτηρά ακόμη και σε ειδικούς πλαστικούς σάκους, καθώς οι συμβατικές αποθηκευτικές υποδομές δέχονται αυξανόμενες πιέσεις.

Η λύση αυτή μπορεί να λειτουργήσει προσωρινά. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας της Ουκρανίας, εάν οι εξαγωγές παραμείνουν ουσιαστικά αποκλεισμένες, η χώρα κινδυνεύει να εξαντλήσει τους διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Το πρόβλημα δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο για τον ουκρανικό αγροτικό τομέα. Χωρίς τη δυνατότητα να εξάγουν τη σημερινή παραγωγή, οι αγρότες δυσκολεύονται να απελευθερώσουν αποθηκευτικούς χώρους και να εξασφαλίσουν τα έσοδα που απαιτούνται για την επόμενη σπορά. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο σημαντικής μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων το 2027.

Η Kernel στρέφεται και στην ενέργεια

Την ίδια στιγμή, η Kernel επιχειρεί να διαφοροποιήσει τη δραστηριότητά της πέρα από τον αγροτικό τομέα, επενδύοντας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα ρωσικά πλήγματα έχουν καταστρέψει σημαντικό μέρος της ουκρανικής παραγωγικής δυναμικότητας.

Η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τη δανέζικη κατασκευάστρια ανεμογεννητριών Vestas Wind Systems και το EIFO, το κρατικό ταμείο εξαγωγών και επενδύσεων της Δανίας, για την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 94,5 MW στην κεντρική Ουκρανία.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Kernel για την ανάπτυξη 1 GW ανανεώσιμης ενεργειακής ισχύος στην Ουκρανία έως το 2030.

«Χάσαμε περίπου το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Οσίποφ, υποστηρίζοντας ότι η αιολική παραγωγή εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με άλλες μορφές ηλεκτροπαραγωγής.

Κατά τον ίδιο, η Ουκρανία χρειάζεται να επιταχύνει την ανάπτυξη της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, προκειμένου να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του ενεργειακού της συστήματος απέναντι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις.

Η πίεση στις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών, πάντως, δημιουργεί έναν ευρύτερο κίνδυνο για τις διεθνείς αγορές. Εάν δεν αποκατασταθούν οι εμπορικές ροές από τη Μαύρη Θάλασσα και επαληθευτεί η εκτίμηση για περιορισμό της σποράς κατά 20%, η επίπτωση θα μεταφερθεί από τα ουκρανικά λιμάνια στην παγκόσμια προσφορά τροφίμων της επόμενης χρονιάς.

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