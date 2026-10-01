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Ο Σεπτέμβριος επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ο χειρότερος μήνας για τα κρατικά ομόλογα, ενώ τα ιστορικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο Οκτώβριος δεν θα προσφέρει μεγάλη ανακούφιση.

Κατά την τελευταία δεκαετία, τα κρατικά ομόλογα κατέγραψαν μέση απώλεια 0,9% τον Σεπτέμβριο, ακολουθούμενη από 0,7% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Eνώ ο τρέχων μήνας ήδη διαμορφώνεται ως ο χειρότερος Σεπτέμβριος από το 2023, ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι δημοσιονομικές ανησυχίες και η επιθετική στάση της Fed αυξάνουν τον κίνδυνο οι απώλειες να επεκταθούν και τον Οκτώβριο.

Η απόδοση σχεδόν όλων των βασικών ομολόγων στη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων του κόσμου βρίσκεται κοντά ή πάνω από το 5%, αντανακλώντας τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ενέργεια και τον υψηλό δημόσιο δανεισμό θα διατηρήσουν τα επιτόκια των ΗΠΑ σε υψηλά επίπεδα. Το sell-off έχει προκαλέσει αντίκτυπο σε όλες τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, με τις αποδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και την Ιαπωνία να ανεβαίνουν επίσης σε πολυετή υψηλά.

Βεβαίως, υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν ευκαιρίες για αγορά ομολόγων σε αυτά τα επίπεδα.

Ο βετεράνος της Wall Street, Τζιμ Μπιάνκο, υιοθετεί αισιόδοξη στάση απέναντι στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια. Ο μακροχρόνιος επενδυτής σε ομόλογα, Κρις Ίγκο, δήλωσε ότι τα ομόλογα αναμένεται να ανακάμψουν μετά από τέσσερα δύσκολα χρόνια. Ο Μαρκ Ντάουντινγκ, Διευθύνων Σύμβουλος της RBC BlueBay Asset Management, δήλωσε ότι η πτώση στην παγκόσμια αγορά ομολόγων έχει υπερβεί τα όρια.

Η άνοδος των πραγματικών αποδόσεων κατά το τελευταίο έτος «έχει δημιουργήσει περισσότερη αξία» στα παγκόσμια κρατικά ομόλογα, δήλωσε ο Αρτζούν Βιτζ, διαχειριστής κεφαλαίων στην JPMorgan Asset Management στο Χονγκ Κονγκ. «Στα τρέχοντα επίπεδα, η διάρκεια φαίνεται γενικά να αποτιμάται δίκαια», προσέθεσε.

Διαβλέπει ευκαιρίες σε ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, δεδομένου ότι εκεί «βλέπουμε σήμερα την πιο ελκυστική σχέση κινδύνου-απόδοσης».

Σύμφωνα με την Άλις Αντρές του Bloomberg Economics, «η απότομη αύξηση της μεταβλητότητας στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, η οποία ώθησε τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2025, απειλεί να πυροδοτήσει δραστηριότητα αντιστάθμισης κινδύνου που τελικά θα εντείνει την πτώση των ομολόγων».

Προς το παρόν, οι κίνδυνοι φαίνεται να κλίνουν προς υψηλότερες αποδόσεις και περαιτέρω απώλειες στα ομόλογα. Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και τροφοδοτεί τις προσδοκίες για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Οι επενδυτές σε συμβόλαια ανταλλαγής (swaps) προεξοφλούν αυξήσεις των επιτοκίων της Fed κατά σχεδόν ένα ολόκληρο εκατοστιαίο σημείο κατά το επόμενο έτος. Περισσότερες αυξήσεις προεξοφλούνται επίσης σε αγορές όπως ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Ιαπωνία.

Η «εποχική δοκιμασία» για τα κρατικά ομόλογα λαμβάνει χώρα συνήθως τον Οκτώβριο, καθώς η προσφορά ομολόγων αυξάνεται και οι επενδυτές επιστρέφουν από τη θερινή νηνεμία, ανέφερε ο Μασαχίκο Λου, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος στη State Street Investment Management.

«Καθώς πλησιάζει η Ημέρα των Ευχαριστιών, ο συνδυασμός της ανανεωμένης προσφοράς κρατικών ομολόγων, της έντονης έκδοσης τίτλων και της αμείωτης ζήτησης κεφαλαιουχικών δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης υποδηλώνει ότι ο ανταγωνισμός για κεφάλαια παραμένει έντονος, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο περαιτέρω μεταβλητότητας στα κρατικά ομόλογα», υπογράμμισε.

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