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Τα supertankers σπεύδουν προς τη Μέση Ανατολή για να επωφεληθούν από τα εκτοξευόμενα τέλη μεταφοράς πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, επιδεινώνοντας την παγκόσμια έλλειψη πλοίων που έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των ναύλων.

Οι ροές αργού πετρελαίου μέσω της θαλάσσιας οδού, η οποία συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς αγορές, έχουν ανακάμψει τις τελευταίες εβδομάδες σε επίπεδα σχεδόν προπολεμικά, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον πλοίων.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυτής της εμπορικής δραστηριότητας έχουν οδηγήσει τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων στα ύψη: η μεταφορά πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ανατολική Ασία κοστίζει πάνω από έξι φορές περισσότερο από ό,τι πριν από τη σύγκρουση.

Πάνω από το 40% του παγκόσμιου στόλου των περίπου 850 πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων (VLCC) μεταφοράς αργού βρίσκεται πλέον είτε στον Περσικό Κόλπο είτε σε απόσταση δύο ημερών πλεύσης από αυτόν, σύμφωνα με την Signal Ocean, μια εταιρεία παροχής δεδομένων για τη ναυτιλία.

Η συγκέντρωση πλοίων στην περιοχή επιδεινώνεται από το λεγόμενο «shuttling trade», όπου το αργό μεταφέρεται σε άλλα πλοία — τα οποία δεν είναι διατεθειμένα να αναλάβουν τον κίνδυνο της διέλευσης από το Ορμούζ — στον Κόλπο του Ομάν ή σε νέα σημεία μεταφόρτωσης, όπως στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Ινδίας.

«Οι τελευταίοι μήνες ήταν οι καλύτεροι όλων των εποχών για τα δεξαμενόπλοια αργού», δήλωσε ο Γεώργιος Σακελλαρίου, αναλυτής ναύλων στη Signal Ocean.

«Το κύριο πρόβλημα είναι ότι το σύστημα μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο έξω από το Ορμούζ είναι αναποτελεσματικό και αυτό επιβαρύνει πραγματικά την προσφορά πλοίων εκεί και αλλού», προσέθεσε.

Ο αριθμός των κενών VLCC που κατευθύνονται προς λιμάνια του Ατλαντικού Ωκεανού έχει μειωθεί κατά το ήμισυ σε σχέση με πριν από ένα μήνα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Signal Ocean.

Η έλλειψη υπερδεξαμενόπλοιων αλλάζει επίσης τη σύνθεση του στόλου μεταφοράς πετρελαίου αλλού, οδηγώντας σε αύξηση του αριθμού των μικρότερων πλοίων που δεν επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας όπως τα μεγαλύτερα μεταφορικά.

Εν τω μεταξύ, οι παραγωγοί πετρελαίου εκτός της Μέσης Ανατολής — ιδίως στην Αμερική — εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά επίπεδα παραγωγής, ακόμη και καθώς οι ροές από τον Περσικό Κόλπο ανακάμπτουν. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στις αγορές μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως και οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση των ήδη υψηλών ναύλων.

Τουλάχιστον ένα VLCC προσφέρθηκε αυτή την εβδομάδα να πλεύσει από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς την Ιαπωνία με πιθανό ρεκόρ ναύλων 82 εκατομμυρίων δολαρίων, ή πάνω από 40 δολάρια ανά βαρέλι.

Πρόκειται για αύξηση άνω του 50% στη συγκεκριμένη διαδρομή σε σύγκριση με μόλις τρεις εβδομάδες πριν.

Για το ταξίδι από τον Περσικό Κόλπο προς την Ανατολική Ασία, το οποίο διαρκεί περίπου τρεις εβδομάδες, οι εκτιμώμενες τιμές των supertankers έφτασαν σε ιστορικό υψηλό σχεδόν 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα.

Αυτό αντιστοιχεί σε άνοδο σχεδόν 540% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, σε σύγκριση με αύξηση περίπου 40% στο πετρέλαιο Brent κατά την ίδια περίοδο.

Η έλλειψη και τα εξωφρενικά υψηλά ναύλα για τα υπερδεξαμενόπλοια έχουν οδηγήσει σε στροφή προς τα μικρότερα πλοία τύπου Suezmax και Aframax για δρομολόγια εκτός Μέσης Ανατολής. Μέχρι στιγμής, οι περισσότερες συμφωνίες για τη μεταφορά πετρελαίου από τις ΗΠΑ που φορτώνεται τον Νοέμβριο προς την Ασία αφορούν αυτά τα πλοία, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση του σχετικού κόστους.

«Τα μικρότερα σχετικά πλοία των VLCC, τα Suezmax και τα Aframax, δεν δείχνουν κανένα σημάδι επιβράδυνσης, οπότε δεν υπάρχει πραγματικά πουθενά να κρυφτεί κανείς αυτή τη στιγμή», ανέφερε η ναυτιλιακή μεσιτική εταιρεία Fearnleys σε πρόσφατη ανάλυση σύμφωνα με το Bloomberg.

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