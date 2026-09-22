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Τα μπαρ, τα θέατρα και τα εστιατόρια που βρίσκονται διάσπαρτα στο κέντρο του Λονδίνου μπορεί να μη μοιάζουν με πεδίο σύγκρουσης. Ωστόσο, πολλοί ιδιοκτήτες χώρων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη μάχη γύρω από μια νέα και, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, δυνητικά επικίνδυνη συσκευή: τα έξυπνα γυαλιά.

Τα γυαλιά —τα οποία μπορούν να καταγράφουν βίντεο, φωτογραφίες και ήχο από την οπτική γωνία εκείνου που τα φορά— κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Ο κολοσσός στον χώρο των οπτικών EssilorLuxottica, με τον οποίο συνεργάζεται η Meta για τα γυαλιά της, ανακοίνωσε ότι το 2025 πωλήθηκαν 7 εκατομμύρια ζευγάρια γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, όσο η τεχνολογία γίνεται πιο διαδεδομένη, τόσο εντείνονται και οι αντιδράσεις. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν άνδρες να φαίνεται ότι βιντεοσκοπούν γυναίκες χωρίς εκείνες να το γνωρίζουν έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συναίνεση — αλλά και για το κατά πόσο η υφιστάμενη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας μπορεί να συμβαδίσει με μια τεχνολογία που επιτρέπει στους ανθρώπους να καταγράφουν σχεδόν απαρατήρητοι.

Το Λονδίνο, μαζί με τη Νέα Υόρκη και την Αυστραλία, αναδεικνύεται σε βαρόμετρο για τον τρόπο με τον οποίο πολίτες και επιχειρήσεις αντιδρούν στην εξάπλωση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ορισμένοι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας έχουν θεσπίσει περιορισμούς ή απαγορεύσεις, ενώ διαφημίσεις κατά των έξυπνων γυαλιών έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε ορισμένες στάσεις λεωφορείων σε όλο το Λονδίνο. Μία από αυτές σατιρίζει τη διαφημιστική καμπάνια της Κάιλι Τζένερ για τα γυαλιά της Meta, μετατρέποντάς την σε μια σκελετική ακτινογραφία με το σύνθημα: «Σας παρακολουθούμε συνέχεια».

Το κλίμα αυτό αντανακλά μια ευρύτερη απαγόρευση που ισχύει σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Αύγουστο και απαγορεύει τα έξυπνα γυαλιά μέσα στις δικαστικές αίθουσες.

Ορισμένοι κάτοικοι του Λονδίνου δήλωσαν στο CNN ότι τα έξυπνα γυαλιά τούς προκαλούν αμηχανία σε χώρους όπου οι άνθρωποι αναμένουν έναν βαθμό ιδιωτικότητας, όπως μπαρ, εστιατόρια και άλλους χώρους κοινωνικών συναναστροφών.

Δεν είναι μόνο θέμα ιδιωτικότητας

Στο Piccadilly Theatre του Λονδίνου, εργαζόμενοι και θεατές δήλωσαν ότι τα έξυπνα γυαλιά θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπειρία της ζωντανής παράστασης και να επηρεάσουν αρνητικά τα προς το ζην των ηθοποιών.

Μεγάλο μέρος της γοητείας της επίσκεψης στο θέατρο έγκειται στο γεγονός ότι η παράσταση παραμένει ένα μυστήριο μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει, ένα πλεονέκτημα που θα μπορούσε να απειληθεί από τη διακριτική βιντεοσκόπηση, δήλωσε ο Μπράντλεϊ, σερβιτόρος και θεατρικός σκηνοθέτης.

Εκπρόσωπος της ATG Entertainment, η οποία διαχειρίζεται αρκετά από τα εμβληματικά θέατρα του West End στο Λονδίνο, μεταξύ των οποίων και το Piccadilly Theatre, δήλωσε στο CNN ότι οι θεατές θα καλούνται να αφαιρούν τα γυαλιά και να διαγράφουν οποιοδήποτε υλικό, εφόσον εντοπιστούν να τα χρησιμοποιούν.

Πολλοί κινηματογράφοι στο Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύουν επίσης τη χρήση έξυπνων γυαλιών λόγω ανησυχιών για την πειρατεία, όπως ανακοίνωσε στα τέλη του περασμένου μήνα η UK Cinema Association (UKCA).

Οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το Royal National Institute of Blind People (RNIB) του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν προειδοποιήσει ότι η υπερβολική ρύθμιση των έξυπνων γυαλιών θα μπορούσε να στερήσει από τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης ένα σημαντικό εργαλείο προσβασιμότητας. Η νέα τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως η ανάγνωση μενού σε εστιατόρια και πινακίδων στους δρόμους ή η περιγραφή του τοπίου, σύμφωνα με το RNIB.

Οι αποστολές έξυπνων γυαλιών αυξήθηκαν κατά 212% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Counterpoint Research. Η Meta βρίσκεται στην πρώτη θέση του κλάδου, με μερίδιο περίπου 84% της αγοράς.

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