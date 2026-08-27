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Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά μπήκε σε νέα, ακόμη πιο συγκρουσιακή φάση μετά την επιβολή νέων δασμών 50% από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την ανακοίνωση ανταποδοτικών μέτρων από την Οτάβα. Πίσω από τη σύγκρουση, όμως, έχει αναδειχθεί και ένα ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα της καναδικής εθνικής ταυτότητας: η προστασία της γαλλικής γλώσσας και του γαλλόφωνου πολιτισμού.

Ο Καναδάς είναι επισήμως δίγλωσση χώρα και διαθέτει νομοθεσία που προστατεύει και τις δύο επίσημες γλώσσες, τα αγγλικά και τα γαλλικά. Τα γαλλικά αποτελούν την πρώτη γλώσσα περίπου του ενός πέμπτου του πληθυσμού και σχεδόν του 85% των κατοίκων του κυρίως γαλλόφωνου Κεμπέκ.

Μεταξύ των σχετικών κανόνων περιλαμβάνεται η υποχρέωση οι ετικέτες των προϊόντων να αναγράφονται τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.

Παράλληλα, οι αμερικανικές πλατφόρμες streaming υποχρεούνται να υποστηρίζουν και να προωθούν καναδικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών των αυτόχθονων πληθυσμών και των γαλλόφωνων Καναδών.

Επιθέσεις αλά… γαλλικά για τη γαλλική γλώσσα

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αντιμετωπίζονται εδώ και χρόνια από τις ΗΠΑ ως εμπορικό εμπόδιο, αποτελούν όμως «κόκκινη γραμμή» για την Οτάβα. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ το κατέστησε σαφές αποχωρώντας από τις διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία, η οποία, όπως υποστήριξε, περιλάμβανε «απειλές για τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό».

Σχολιάζοντας τους λόγους για τους οποίους ο Καναδάς αποχώρησε από τις συνομιλίες, ο Κάρνεϊ συμπεριέλαβε και το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας, εξηγώντας πως η συμφωνία που ήθελε ο Λευκός Οίκος θα αποδυνάμωνε τις εγγυήσεις προστασίας της γαλλικής γλώσσας.

Η απόφασή του βρήκε σημαντική υποστήριξη στο εσωτερικό της χώρας, ιδιαίτερα όσον αφορά την υπεράσπιση του γαλλόφωνου πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της καναδικής ταυτότητας.

Ο Αμερικανός εκπρόσωπος Εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ χαρακτήρισε τις ανησυχίες της Οτάβας για τη γαλλική γλώσσα «αστεία, ψεύτικη ιστορία», όμως η καναδική κυβέρνηση απάντησε ότι το θέμα κάθε άλλο παρά αστείο είναι.

«Για τους Αμερικανούς, η γαλλική γλώσσα, ο γαλλόφωνος πολιτισμός, ο καναδικός πολιτισμός, αποτελούν ενοχλήσεις», δήλωσε στα γαλλικά ο Μαρκ Κάρνεϊ. «Εδώ στο Κεμπέκ, εδώ στον Καναδά, αυτά είναι δικαιώματα», πρόσθεσε, με τον καναδικό Τύπο να τον επικροτεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε, πάντως, ότι οι ΗΠΑ επιχείρησαν να παρέμβουν στους καναδικούς νόμους για τη γαλλική γλώσσα, εξαπολύοντας παράλληλα προσωπική επίθεση στον Κάρνεϊ, τον οποίο χαρακτήρισε «αδύναμο και αναποτελεσματικό».

Γιατί η γλώσσα αποτελεί «κόκκινη γραμμή»

Τα γλωσσικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο καναδικό Σύνταγμα εδώ και δεκαετίες και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κεμπέκ, το οποίο έχει δώσει μακρά πολιτική μάχη για τη διατήρηση της ιδιαίτερης γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητάς του σε μια Βόρεια Αμερική όπου κυριαρχούν τα αγγλικά.

Η προσπάθεια αυτή έχει κατά καιρούς φέρει την επαρχία σε σύγκρουση ακόμη και με την υπόλοιπη χώρα. Το Κεμπέκ έχει πραγματοποιήσει δύο δημοψηφίσματα για την απόσχισή του από τον Καναδά. Στο πιο πρόσφατο, το 1995, η παραμονή επικράτησε με οριακή διαφορά μόλις 1,16%.

Για τις αμερικανικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον Καναδά, οι κανόνες συνεπάγονται πρόσθετες απαιτήσεις, καθώς πρέπει να επανασχεδιάζουν τις συσκευασίες και να επωμίζονται σημαντικό επιπλέον κόστος παραγωγής.

Ωστόσο, μια υποχώρηση σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για την καναδική ταυτότητα θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή πολιτική ζημιά στην Οτάβα και τον Κάρνεϊ προσωπικά, δεδομένης και της χρονικής συγκυρίας ενόψει των κρίσιμων τοπικών εκλογών στο γαλλόφωνο Κεμπέκ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το αυτονομιστικό Parti Québécois να ενισχύεται και βέβαια μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα έθιγε τα δικαιώματα της γαλλικής γλώσσας θα αποτελούσε… βούτυρο για το ψωμί του!

Ο ηγέτης του κόμματος προειδοποίησε μόλις πρόσφατα ότι οποιαδήποτε παραχώρηση προς τον Τραμπ σε σχέση με τους γλωσσικούς νόμους θα μπορούσε να «τροφοδοτήσει το αποσχιστικό αίσθημα» σε μια επαρχία όπου η συζήτηση περί ανεξαρτησίας είχε τα τελευταία χρόνια περάσει σε δεύτερο πλάνο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το αίτημα για νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας.

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