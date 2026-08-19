Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα ότι μένει «ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά» στις συνομιλίες ανάμεσα στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία η οποία επέτρεψε να αναβληθεί η έναρξη της ισχύος νέων τελωνειακών δασμών.

Σε μια σύντομη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο καναδός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την αναβολή της εφαρμογής των νέων δασμών, την οποία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Καναδάς διεξάγει εντατικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση εμπορικών ζητημάτων που εκκρεμούν και για να υπάρξουν μεγαλύτερη βεβαιότητα και πραγματικά οφέλη για τις καναδικές επιχειρήσεις, τους εργάτες, τους αγρότες και τις οικογένειες», δήλωσε.

«Έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος, αν και εξακολουθεί να μένει σημαντική δουλειά για να γίνει», πρόσθεσε.

Καθώς η δουλειά συνεχίζεται, οι δασμοί 50% αναβλήθηκαν μέχρι το τέλος της ημέρας της 21ης Αυγούστου, δήλωσε ο Κάρνεϊ.

«Ο Καναδάς παραμένει επικεντρωμένος στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, περισσότερο ανεξάρτητης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας», πρόσθεσε ακόμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ μέσω του Truth Social ότι ανέστειλε την εφαρμογή δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ανέστειλα για μια περίοδο τριών ημερών τους Δασμούς 50% σε βάρος του Καναδά, που ήταν προγραμματισμένο να τεθούν σε ισχύ αύριο, βασιζόμενος στο γεγονός ότι ο Καναδάς και οι Η.Π.Α., με την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων, έχουν μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ!», έγραψε.

Συνέχισε γράφοντας ότι ο αγωγός Keystone XL, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο από τον Καναδά στις ΗΠΑ, «μπορεί να ξυπνήσει από τον τάφο».

Στη δική του δήλωση, ο Κάρνεϊ δεν επεκτείνεται σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ ούτε αναφέρει τον αγωγό Keystone XL.

Ο αγωγός αυτός, ο οποίος είχε προταθεί για πρώτη φορά το 2008, ήταν εξαρχής αμφιλεγόμενος. Επρόκειτο να μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τις πετρελαιοφόρες άμμους στην Αλμπέρτα του Καναδά, μέχρι τη Νεμπράσκα στης Μεσοδυτικές ΗΠΑ, όπου επρόκειτο να συνδεθεί με υφιστάμενους πετρελαιαγωγούς που φθάνουν στον κόλπο του Μεξικού και τον ποταμό Μισσισσιπή.

Στην κατασκευή του αγωγού αυτού είναι αντίθετες περιβαλλοντικές οργανώσεις και φυλές αυτοχθόνων της Αμερικής. Ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα απέρριψε το σχέδιο το 2015 λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών, πριν το αναβιώσει το Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του στην προεδρία.

Στη συνέχεια, σε μία από τις πρώτες ενέργειές του ως προέδρου των ΗΠΑ το 2021, ο Τζο Μπάιντεν ανακάλεσε την άδεια που είχε δώσει ο Τραμπ για τον αγωγό, λέγοντας ότι η κατασκευή του δεν εναρμονίζεται με τους οικονομικούς και κλιματικούς στόχους της κυβέρνησής του.

Διαβάστε επίσης

Κατοικία: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα ελληνικά νησιά – «Πρωταθλήτρια» η Κρήτη με +50% στην πενταετία

Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα (pics)

Διπλή επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ