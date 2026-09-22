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Σε μια περίοδο κατά την οποία η κινεζική οικονομία καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την επιβράδυνση της ανάπτυξης, την αδυναμία της εγχώριας ζήτησης και ένα πιο δύσκολο διεθνές περιβάλλον, το Πεκίνο προχωρά σε μια νέα μεγάλη παρέμβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί κεφαλαιακή ενίσχυση συνολικού ύψους 360 δισ. γιουάν, περίπου 53,6 δισ. δολαρίων, προς οκτώ κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεγάλες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, με στόχο να ενισχυθούν οι ισολογισμοί τους και να αυξηθεί η δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.

Η κίνηση έχει διπλή στόχευση. Από τη μία πλευρά, επιδιώκεται μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς. Από την άλλη, το Πεκίνο θέλει οι τράπεζες να διαθέτουν περισσότερα κεφάλαια ώστε να στηρίξουν την πιστωτική επέκταση σε μια περίοδο κατά την οποία η δυναμική της οικονομίας έχει αρχίσει να εξασθενεί.

Κεφάλαια σε τράπεζες και ασφαλιστικές

Το νέο πακέτο αφορά τρεις μεγάλες τράπεζες και πέντε ασφαλιστικές εταιρείες. Μεταξύ των οργανισμών που περιλαμβάνονται βρίσκονται η Commercial Bank of China, η Agricultural Bank of China και η China Export & Credit Insurance Corporation.

Η λογική της παρέμβασης είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα των ιδρυμάτων να απορροφούν ενδεχόμενες ζημιές και παράλληλα να συνεχίσουν να διοχετεύουν κεφάλαια στην οικονομία.

Για το Πεκίνο, οι μεγάλες κρατικές τράπεζες αποτελούν βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής, καθώς μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και τομείς που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελεί άλλωστε διαχρονικά κεντρική προτεραιότητα για τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος τη συνδέει άμεσα με τη συνολικότερη οικονομική και εθνική ασφάλεια της χώρας.

Η επιβράδυνση που ανησυχεί το Πεκίνο

Η νέα ένεση κεφαλαίων έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εμφανίζει σαφείς ενδείξεις κόπωσης.

Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 4,3% το δεύτερο τρίμηνο, από 5% στο πρώτο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή βρέθηκε κάτω από τις επιδιώξεις του Πεκίνου και ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικονομία, παρά τη διατήρηση ισχυρών εξαγωγών.

Βασικό πρόβλημα παραμένει η ασθενής εγχώρια ζήτηση, η οποία περιορίζει τη δυναμική της κατανάλωσης και δυσκολεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης να μετατοπίσει το αναπτυξιακό μοντέλο προς μια οικονομία που θα εξαρτάται περισσότερο από την εσωτερική αγορά.

Στην πίεση προστίθενται και οι αυξημένες ενεργειακές τιμές λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος για μια οικονομία με μεγάλες ανάγκες σε εισαγόμενη ενέργεια.

Ακίνητα, δημογραφικό και αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ

Η επιβράδυνση δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο παράγοντα. Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με μακροχρόνια ύφεση στην αγορά ακινήτων, έναν από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας των προηγούμενων δεκαετιών.

Η κρίση στον κλάδο έχει επηρεάσει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών, τις τοπικές κυβερνήσεις και την επενδυτική δραστηριότητα, καθιστώντας δυσκολότερη την επιστροφή στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης του παρελθόντος.

Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθύτερη δημογραφική μεταβολή. Η γήρανση του πληθυσμού και η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού δημιουργούν πίεση στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και αναγκάζουν την κυβέρνηση να επανεξετάσει το οικονομικό της μοντέλο.

Στο εξωτερικό μέτωπο, ο εμπορικός και τεχνολογικός ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ παραμένει ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας. Οι περιορισμοί σε προηγμένες τεχνολογίες, οι εμπορικές εντάσεις και η προσπάθεια των δυτικών οικονομιών να μειώσουν την εξάρτησή τους από κινεζικές εφοδιαστικές αλυσίδες αυξάνουν την πίεση στην οικονομική στρατηγική του Πεκίνου.

Χαμηλότερος στόχος ανάπτυξης

Οι δυσκολίες έχουν ήδη οδηγήσει την κινεζική ηγεσία σε πιο συγκρατημένες προσδοκίες. Τον Μάρτιο, ο επίσημος στόχος για την ανάπτυξη περιορίστηκε σε εύρος 4,5% έως 5%, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει τεθεί από το 1991.

Η εξέλιξη δείχνει ότι το Πεκίνο αναγνωρίζει πως η εποχή των πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης έχει περάσει και ότι η μεγαλύτερη πρόκληση πλέον είναι η διατήρηση μιας σταθερής αναπτυξιακής πορείας χωρίς να δημιουργούνται νέες χρηματοπιστωτικές ανισορροπίες.

Η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση των κρατικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική. Περισσότερα κεφάλαια στις τράπεζες σημαίνουν μεγαλύτερο περιθώριο για δανεισμό, περισσότερη στήριξη προς επιχειρήσεις και ισχυρότερο δίχτυ ασφαλείας απέναντι σε πιθανούς κλυδωνισμούς.

Το αν η παρέμβαση θα είναι αρκετή για να αναστρέψει την επιβράδυνση είναι διαφορετικό ζήτημα. Εκείνο που γίνεται σαφές είναι ότι το Πεκίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του κρατικού χρηματοπιστωτικού μηχανισμού για να προστατεύσει την οικονομία σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας.

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