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Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας επαναφέρει τις πληθωριστικές πιέσεις στην κινεζική οικονομία, με τις τιμές παραγωγού να καταγράφουν τον Σεπτέμβριο τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών. Την ίδια στιγμή, όμως, η περιορισμένη άνοδος των τιμών καταναλωτή αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη αδυναμία της εγχώριας ζήτησης, δημιουργώντας μια αντιφατική εικόνα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας (NBS), ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, έναντι ανόδου 3,8% τον Αύγουστο.

Η αύξηση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 4,5%, υποδηλώνοντας ότι το αυξημένο κόστος της ενέργειας μεταφέρεται με ταχύτερο ρυθμό στις κινεζικές επιχειρήσεις.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 0,9%, ελαφρώς χαμηλότερα από το αναμενόμενο 1%, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάκαμψη της κατανάλωσης παραμένει συγκρατημένη.

Πετρέλαιο και άνθρακας ανεβάζουν το κόστος παραγωγής

Βασικός παράγοντας πίσω από την επιτάχυνση του πληθωρισμού παραγωγού ήταν η άνοδος των τιμών των καυσίμων, η οποία αύξησε το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές επηρεάζουν άμεσα τη βιομηχανική δραστηριότητα, καθώς η Κίνα παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας παγκοσμίως.

Παράλληλα, σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στον κλάδο του άνθρακα.

Σύμφωνα με την κινεζική στατιστική υπηρεσία, η άνοδος των τιμών συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση για θέρμανση ενόψει του χειμώνα, τις προσωρινές ελλείψεις προσφοράς σε βασικές περιοχές παραγωγής άνθρακα και τις προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση των διεθνών τιμών.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στο κόστος παραγωγής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κινεζικές επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους εν μέσω επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο 0,9% ο πληθωρισμός καταναλωτή

Η εικόνα στις τιμές καταναλωτή ήταν αισθητά διαφορετική.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,9% τον Σεπτέμβριο, έναντι 0,8% τον Αύγουστο, παραμένοντας οριακά χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για άνοδο 1%.

Η επιτάχυνση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των τιμών της βενζίνης.

Σύμφωνα με την Ντονγκ Λιτζουάν, επικεφαλής στατιστικολόγο του αρμόδιου τμήματος της NBS, οι τιμές της βενζίνης ενισχύθηκαν κατά 16,6%, συμβάλλοντας κατά περίπου 0,47 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του πληθωρισμού.

Ωστόσο, η επίδραση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μεγαλύτερη υποχώρηση των τιμών των τροφίμων.

Οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 1,7%, αφαιρώντας περίπου 0,29 ποσοστιαίες μονάδες από τον συνολικό δείκτη τιμών καταναλωτή.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 1%.

Η απόκλιση ανάμεσα στην έντονη άνοδο των τιμών παραγωγού και στη συγκρατημένη αύξηση των τιμών καταναλωτή δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενα κόστη, χωρίς να είναι βέβαιο ότι μπορούν να τα μετακυλίσουν πλήρως στους καταναλωτές.

Οι αναλυτές βλέπουν αδύναμη εγχώρια ζήτηση

Παρά την επιστροφή των τιμών παραγωγού σε υψηλότερους ρυθμούς αύξησης, οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η εικόνα της κινεζικής οικονομίας παραμένει ανομοιογενής.

Ο Τζιγουέι Ζανγκ, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, υποστήριξε ότι ο χαμηλότερος των προβλέψεων πληθωρισμός καταναλωτή αποτελεί ένδειξη πως η εγχώρια ζήτηση παραμένει υποτονική.

Η περιορισμένη αύξηση των τιμών καταναλωτή υποδηλώνει ότι η κατανάλωση δεν έχει ανακτήσει ακόμη τη δυναμική που απαιτείται για μια ευρύτερη και πιο ισορροπημένη οικονομική ανάκαμψη.

Από την πλευρά του, ο Χάο Ζου, επικεφαλής οικονομολόγος της Guotai Junan International Holdings, εκτίμησε ότι η έντονη αύξηση του PPI δείχνει πως η κινεζική οικονομία απομακρύνεται σταδιακά από τις αποπληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η ανάκαμψη παραμένει άνιση, καθώς η εγχώρια ζήτηση βελτιώνεται με βραδύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Κατά την εκτίμησή του, το γεγονός ότι ο πληθωρισμός καταναλωτή παραμένει σε θετικό έδαφος αποτελεί ένδειξη ότι το αποπληθωριστικό περιβάλλον που χαρακτήρισε την κινεζική οικονομία το 2024 και το 2025 συνεχίζει να υποχωρεί.

Η κινεζική οικονομία αναπτύσσεται με τον χαμηλότερο ρυθμό τριετίας

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην προσπάθεια διατήρησης της οικονομικής της ανάπτυξης.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, επίδοση χαμηλότερη από τις προσδοκίες των αναλυτών και η ασθενέστερη των τελευταίων περισσότερων από τριών ετών.

Η επιβράδυνση αντανακλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κινεζική οικονομία στην προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας κατανάλωσης και διατήρησης της αναπτυξιακής δυναμικής.

Τα στοιχεία του Αυγούστου είχαν ήδη αποτυπώσει αυτή την ανομοιογενή εικόνα.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, υποδηλώνοντας ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικά στις δαπάνες τους.

Αντίθετα, η βιομηχανική παραγωγή ξεπέρασε τις προβλέψεις, προσφέροντας μια πιο θετική ένδειξη για τη δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα.

Η απόκλιση αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η ανάκαμψη της κινεζικής οικονομίας στηρίζεται περισσότερο στη βιομηχανία παρά στην κατανάλωση.

Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης από το Πεκίνο

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις νέες πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος παραγωγής, ενισχύει τις προσδοκίες ότι το Πεκίνο θα προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωση του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας άφησε να εννοηθεί ότι οι αρχές εξετάζουν την ενίσχυση των παρεμβάσεων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Στην ανακοίνωση επισημαινόταν ότι, απέναντι στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στην οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες αντικυκλικής προσαρμογής της μακροοικονομικής πολιτικής.

Η διατύπωση αυτή ερμηνεύθηκε από αναλυτές ως ένδειξη ότι η κινεζική κυβέρνηση προετοιμάζει νέες παρεμβάσεις για την τόνωση της ανάπτυξης.

Η Λιν Σονγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της ING για την ευρύτερη περιοχή της Κίνας, εκτίμησε ότι η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τόνο της οικονομικής πολιτικής.

«Πρόκειται για μια μικρή μετατόπιση στη ρητορική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναμένονται πρόσθετα μέτρα στήριξης, ώστε η κυβέρνηση να επιτύχει τόσο τους βραχυπρόθεσμους όσο και τους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της.

Ο στόχος για ανάπτυξη έως 5% το 2026

Η κινεζική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,5% έως 5% το 2026, επιδιώκοντας να διατηρήσει την οικονομία σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρά τις πιέσεις που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ ο μακροπρόθεσμος στόχος για διπλασιασμό του ΑΕΠ μεταξύ 2020 και 2035.

Η επίτευξη αυτών των στόχων προϋποθέτει σταθερότερη ανάκαμψη της κατανάλωσης, διατήρηση της βιομηχανικής δυναμικής και αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι η Κίνα απομακρύνεται σταδιακά από την περίοδο των έντονων αποπληθωριστικών πιέσεων, αλλά η διαδικασία αυτή δεν συνοδεύεται ακόμη από μια εξίσου ισχυρή ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης.

Το βασικό δίλημμα για το Πεκίνο είναι πλέον πώς θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και την κατανάλωση, χωρίς να επιδεινώσει τις πιέσεις που προκαλεί το αυξημένο κόστος ενέργειας στις επιχειρήσεις.

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