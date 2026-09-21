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Ο πληθωρισμός επιστρέφει στην Κίνα, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους και η εκρηκτική ζήτηση για προϊόντα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τις πιέσεις στις τιμές, την ώρα που η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου συνεχίζει να αντιμετωπίζει επιβράδυνση και αδύναμη καταναλωτική ζήτηση.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 0,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας. Η επίδοση ευθυγραμμίστηκε με τις εκτιμήσεις των αναλυτών και επιταχύνθηκε από το 0,5% του Ιουλίου, καταγράφοντας την πρώτη άνοδο του πληθωρισμού από τον Απρίλιο.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) ενισχύθηκε κατά 3,8%, έναντι αύξησης 3,5% τον Ιούλιο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αγορών για άνοδο 3,6%. Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες τροφίμων και ενέργειας, ανήλθε στο 1%, σημειώνοντας την πρώτη του άνοδο μετά από τέσσερις μήνες.

Η ενέργεια ανεβάζει το κόστος και εντείνει τις πιέσεις

Σύμφωνα με τη Ντονγκ Λιουτζιουάν, στατιστικολόγο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τιμές ενέργειας συνέβαλαν κατά 0,28 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Παράλληλα, ορισμένες κατηγορίες τροφίμων άρχισαν να εμφανίζουν ανοδικές τάσεις λόγω εποχικών παραγόντων και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι τιμές στα φρέσκα λαχανικά, τα αυγά και το χοιρινό αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση, ενισχύοντας περαιτέρω τον συνολικό δείκτη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την έξοδο της Κίνας από μια παρατεταμένη περίοδο αποπληθωρισμού, ωστόσο η οικονομία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από την υποτονική κατανάλωση και την επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Το πετρέλαιο και η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλούν να ενισχύσουν τον πληθωρισμό

Οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν περαιτέρω εξαιτίας της γεωπολιτικής αναταραχής στη Μέση Ανατολή. Η επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, με επιπτώσεις στην προσφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων.

Το Brent κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά την αμερικανική επίθεση σε ιρανικά δεξαμενόπλοια κοντά στο νησί Χαρκ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.

Για την Κίνα, η αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας δημιουργεί ένα ακόμη πρόβλημα, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος παραγωγής, ενώ η αδύναμη ζήτηση περιορίζει τη δυνατότητα μετακύλισης των αυξήσεων στους καταναλωτές.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέο κύκλο αυξήσεων σε τσιπ και ηλεκτρονικά

Πέρα από την ενέργεια, σημαντικός παράγοντας πίεσης στις τιμές αποτελεί η εκρηκτική ζήτηση για ημιαγωγούς και ηλεκτρονικές συσκευές, η οποία συνδέεται με τις τεράστιες επενδύσεις παγκοσμίως στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τιμές ορισμένων τσιπ έχουν αυξηθεί έως και 700% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και στα μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως ο χαλκός, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πιθανή επέκταση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές επεξεργασμένων μετάλλων.

Η ζήτηση που προκαλεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει πλέον να μεταφέρεται και στα καταναλωτικά προϊόντα. Οι τιμές σε τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα αυξήθηκαν με διψήφια ποσοστά σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τον παγκόσμιο επενδυτικό κύκλο γύρω από την AI.

Άνοδος και στις τιμές χρυσού – Ράλι 34% στα κοσμήματα

Ανοδικές πιέσεις καταγράφονται επίσης στον χρυσό. Η αύξηση των διεθνών τιμών του πολύτιμου μετάλλου τον προηγούμενο μήνα ενίσχυσε τον πληθωρισμό στην κατηγορία «διάφορα αγαθά και υπηρεσίες», στην οποία περιλαμβάνονται και τα κοσμήματα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αυξήθηκε κατά 7,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα χρυσά κοσμήματα έγιναν ακριβότερα κατά 34%.

Στον δείκτη τιμών παραγωγού, οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από προϊόντα που επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος πετρελαίου και ημιαγωγών. Οι κλάδοι του άνθρακα, των μετάλλων, της ενέργειας, των χημικών και των ηλεκτρονικών κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές παραγωγής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η άνοδος στις τιμές των διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην έξοδο του εργοστασίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,2% τον Αύγουστο, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό από το 1996, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων.

Οι πιέσεις παραμένουν περιορισμένες παρά την άνοδο του πληθωρισμού

Σύμφωνα με την Bloomberg Economics, η αύξηση του πληθωρισμού στην Κίνα τον Αύγουστο φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς και όχι σε ισχυρότερη καταναλωτική ζήτηση.

Οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επομένως συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, με την ενέργεια, τα ηλεκτρονικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν την άνοδο των τιμών.

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