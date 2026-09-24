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Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας προχώρησε στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων μέσα στη φετινή χρονιά, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης, εφόσον χρειαστεί για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η Norges Bank αύξησε την Πέμπτη το βασικό επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,5%, σε μια απόφαση που είχε διχάσει τους οικονομολόγους. Από τους 21 αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι 11 προέβλεπαν αύξηση, ενώ οι υπόλοιποι εκτιμούσαν ότι η τράπεζα θα διατηρούσε αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική.

Η νέα εκτίμηση της κεντρικής τράπεζας προβλέπει ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει κοντά στα σημερινά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμενόταν τον Ιούνιο, πριν αρχίσει σταδιακά να μειώνεται. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι δεν δεσμεύονται σε αυτή την πορεία, εφόσον ενισχυθούν οι πληθωριστικοί κίνδυνοι.

«Πιθανότατα θα είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το επιτόκιο πολιτικής σε υψηλά επίπεδα για κάποιο διάστημα και η Επιτροπή είναι έτοιμη να το αυξήσει περαιτέρω, εφόσον χρειαστεί, ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο του 2% μέσα σε εύλογο χρονικό ορίζοντα», δήλωσε η διοικήτρια της Norges Bank, Ίντα Βόλντεν Μπάχε, σε ανακοίνωσή της.

Η απόφαση, η οποία συνοδευόταν από αυξημένη αβεβαιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή, ευθυγραμμίζεται με τη μεγαλύτερη κινητικότητα που επιδεικνύουν το τελευταίο διάστημα οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες διεθνώς, μετά τις αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας.

Η Norges Bank προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων προκειμένου να περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα στη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη ενέργειας της Ευρώπης, σε μια περίοδο όπου οι ενδείξεις δείχνουν ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας από το 2022.

Η κίνηση της τράπεζας δείχνει ότι οι αξιωματούχοι έκριναν πως η πρόσφατη βελτίωση στον δείκτη τιμών καταναλωτή δεν ήταν αρκετή για να αποτραπεί μια άμεση σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. «Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε και ήταν χαμηλότερος από τις προσδοκίες μας», δήλωσε η Βόλντεν Μπάχε. «Ωστόσο, οι προοπτικές για τον πληθωρισμό σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεν φαίνεται να έχουν μεταβληθεί σημαντικά».

Παρότι η απόφαση της Norges Bank εντάσσεται στη γενικότερη διεθνή τάση σταδιακής χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, ταυτόχρονα διατηρεί την πιο περιοριστική στάση που υιοθέτησαν οι Νορβηγοί αξιωματούχοι όταν προχώρησαν σε αύξηση επιτοκίων τον Μάιο.

Αντίθετα, νωρίτερα την Πέμπτη, η γειτονική Riksbank της Σουηδίας διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιό της στο 1,75%, όπου βρίσκεται εδώ και έναν χρόνο, ενώ η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας κράτησε το βασικό της επιτόκιο στο 0%.

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