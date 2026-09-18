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Η Saudi Aramco ενισχύει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε μια κίνηση που περιορίζει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά και ασκεί πιέσεις στις τιμές του αργού.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η Σαουδική Αραβία έχει πουλήσει περίπου 60 εκατ. βαρέλια αργού από το λιμάνι Ρας Τανουρά, εντός του Περσικού Κόλπου, τα οποία θα φορτωθούν μέσω μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) στο λιμάνι Σοχάρ του Ομάν μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Η επιστροφή μεγαλύτερων ποσοτήτων σαουδαραβικού πετρελαίου από την περιοχή του Κόλπου έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, καθώς μπορεί να αντισταθμίσει μέρος των απωλειών από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι εξαγωγές έχουν περιοριστεί μετά την επίθεση των Χούθι της Υεμένης στον αγωγό East-West.

Οι ασιατικοί αγοραστές στο επίκεντρο

Κύριοι αγοραστές των διαθέσιμων φορτίων είναι διυλιστήρια από την Κίνα και τη Νότια Κορέα, ενώ μέρος των ποσοτήτων αναμένεται να κατευθυνθεί προς την Ινδία και την Ιαπωνία, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τις εξαγωγικές της ροές, παρά τις πιέσεις που έχουν δημιουργήσει οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η Aramco δεν είχε σχολιάσει άμεσα τις πληροφορίες.

Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά τα νέα για τις εξαγωγές

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου υποχώρησαν σήμερα Παρασκευή περισσότερο από 1 δολάριο το βαρέλι, μετά τις πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να επαναφέρει μέσα στις επόμενες ημέρες περίπου το ήμισυ της δυναμικότητας του αγωγού East-West.

Παράλληλα, η αγορά αντέδρασε στις ενδείξεις ότι το Ριάντ προσφέρει περισσότερα φορτία αργού προς τα ασιατικά διυλιστήρια μέσω των μεταφορών από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ στο Ομάν.

Ο συνδυασμός αποκατάστασης μέρους των εξαγωγικών δυνατοτήτων και αξιοποίησης εναλλακτικών διαδρομών μειώνει προσωρινά το ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές λόγω των ανησυχιών για τις ροές από τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς οποιαδήποτε νέα διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

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