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Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα των Στενών του Ορμούζ, με ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Το δεξαμενόπλοιο Trend, υπό σημαία Τογκό, χτυπήθηκε και σταμάτησε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά» στο σκάφος, σύμφωνα με το κείμενο, που κάνει λόγο για απόπειρα «παράνομης διέλευσης» από τα Στενά.

Χθες Πέμπτη το βράδυ, η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, έκανε λόγο για «συμβάν ασφαλείας στο στενό του Ορμούζ, 16 ναυτικά μίλια (σ.σ. σχεδόν 30 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από τη Χασάμπ του Ομάν», προσθέτοντας πως το πλήρωμα είναι «ασφαλές» και δεν διαπιστώθηκε «περιβαλλοντική επίπτωση».

Η UKMTO δεν διευκρίνισε για ποιο πλοίο επρόκειτο· δεν είναι σαφές αν η πληροφορία αφορούσε το ίδιο πλοίο που ανέφεραν πως έπληξαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

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