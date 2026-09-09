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Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, χιλιάδες εργαζόμενοι γονείς έχουν και φέτος τη δυνατότητα να απουσιάσουν από την εργασία τους προκειμένου να παραστούν στον σχολικό αγιασμό των παιδιών τους, κάνοντας χρήση της άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης.

Η συγκεκριμένη άδεια προβλέπεται από το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021 και αφορά όλους τους εργαζόμενους γονείς, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Μπορεί να χορηγηθεί είτε για μερικές ώρες είτε για ολόκληρη εργάσιμη ημέρα, χωρίς να επηρεάζονται οι αποδοχές του εργαζομένου.

Η δυνατότητα αυτή καλύπτει όχι μόνο την παρουσία των γονέων στον αγιασμό, αλλά συνολικά τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους, καθώς η άδεια έχει στόχο την ενημέρωση για τη σχολική ζωή, την πρόοδο και την ένταξη των μαθητών.

Έως τέσσερις ημέρες άδειας τον χρόνο για κάθε παιδί

Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος για κάθε παιδί που φοιτά στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το δικαίωμα αφορά παιδιά έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνεται και το νηπιαγωγείο.

Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες που προβλέπονται για τους εργαζόμενους και αποτελεί ξεχωριστό δικαίωμα.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται, μπορούν να αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή να τη μοιράσουν μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό διάστημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά παιδί.

Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και την ημέρα του αγιασμού

Ιδιαίτερη σημασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει η διευκρίνιση ότι η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης μπορεί να χορηγηθεί και την ημέρα του σχολικού αγιασμού.

Η ίδια δυνατότητα ισχύει και για ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται σχολικές γιορτές ή άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Ο γονέας μπορεί μέσα από αυτές τις δράσεις να ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την πορεία του παιδιού, τη φοίτηση, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη συμπεριφορά και την κοινωνική ένταξη του μαθητή στη σχολική κοινότητα.

Δικαίωμα άδειας και για εργαζόμενους με νυχτερινό ωράριο

Η άδεια δεν αφορά μόνο όσους εργάζονται σε πρωινό ωράριο. Μπορεί να χορηγηθεί και σε εργαζόμενους που απασχολούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών τους.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άδεια μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, όταν αυτό φοιτά σε δομές ειδικής εκπαίδευσης ή παρακολουθεί προγράμματα σε ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Πώς γίνεται η χρήση της άδειας

Για την αξιοποίηση της άδειας απαιτείται η σχετική έγκριση από τον εργοδότη. Όταν υπάρχουν δύο εργαζόμενοι γονείς, υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες ενημερώνουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή αν επιθυμούν να τη μοιράσουν.

Σε περίπτωση επιμερισμού, οι γονείς πρέπει να δηλώσουν τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα απουσιάσει ο καθένας από την εργασία του.

Η άδεια μπορεί, επομένως, να χρησιμοποιηθεί είτε εξ ολοκλήρου από τον έναν γονέα είτε να κατανεμηθεί μεταξύ των δύο, χωρίς όμως να ξεπερνά συνολικά τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους τις απαραίτητες βεβαιώσεις για τη χρήση της άδειας, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του δικαιώματος.

Η ρύθμιση αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο στήριξης των εργαζόμενων γονέων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους σε σημαντικές στιγμές της σχολικής τους πορείας, χωρίς οικονομική απώλεια.

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