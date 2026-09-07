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Στο μήνυμα ότι το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ είναι πλήρες και αντανακλά τις σημερινές δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας επέμεινε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό ένα «παράθυρο» για νέες παρεμβάσεις, εφόσον στο μέλλον προκύψουν νέες ανάγκες και δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «το συγκεκριμένο πακέτο είναι πλήρες και αφορά το σύνολο της κοινωνίας», επισημαίνοντας ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος και πάνω σε αυτόν σχεδιάστηκαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός «Plan B» πρόσθετων ενισχύσεων, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι το ποσό που διατίθεται μέσω των μέτρων είναι ήδη μεγαλύτερο από εκείνο που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι όποιος επιπλέον χώρος δημιουργείται επιστρέφει με οργανωμένο τρόπο στην κοινωνία.

Ωστόσο, επανερχόμενος στο ζήτημα προς το τέλος της συνέντευξης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον προκύψει κάποια ανάγκη. Όπως ανέφερε, «αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε πάνω από αυτό και έχουμε υψηλή ανταποκρισιμότητα», παραπέμποντας στην έως τώρα αντίδραση της κυβέρνησης σε έκτακτες συνθήκες.

«Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι τα μέτρα «ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας» και προέκυψαν μέσα και από τη συζήτηση με τους φορείς της αγοράς.

Ερωτηθείς πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία, ιδιαίτερα υπό τις σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες, παρέπεμψε για την εξειδίκευση των σχετικών μέτρων στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Ως πρώτο σχόλιο, ωστόσο, τόνισε ότι «σίγουρα η επένδυση είναι καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη», δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες, όπως είπε, αποτελούν πολύ πιο ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Στην ερώτηση εάν τα μέτρα επαρκούν απέναντι στην ακρίβεια και στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά», σημειώνοντας ότι, με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν κάθε φορά, επιδίωξη είναι να στηρίζεται η κοινωνία.

Γιατί το επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους δεν δίνεται από φέτος

Τα δημοσιονομικά περιθώρια επικαλέστηκε και για το επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους. Όπως εξήγησε, η παρέμβαση δεν ξεκινά από φέτος, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος.

Ερωτηθείς στη συνέχεια εάν το γεγονός ότι το επίδομα θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027, δηλαδή μετά τις εκλογές, μπορεί να εκληφθεί ως προεκλογική υπόσχεση, ο κ. Πιερρακάκης απέρριψε αυτή την προσέγγιση.

«Ο κόσμος ξέρει να εκτιμά τη σοβαρότητα», ανέφερε, τονίζοντας ότι κανείς δεν αμφιβάλλει πως τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί θα εφαρμοστούν.

Για τον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά εξήγησε ότι στόχος είναι να δοθούν κίνητρα για αποταμίευση και επένδυση, εντάσσοντας την παρέμβαση στο ευρύτερο πλέγμα των μέτρων. «Δεν είναι το κάθε μέτρο για να τα κάνει όλα, συνθέτουν ένα παζλ», ανέφερε.

Οι πολίτες εκτιμούν τη σταθερότητα

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε σωστή την απόφαση για τη διεξαγωγή των εκλογών την άνοιξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των σταθερών εκλογικών κύκλων.

Όπως ανέφερε, όταν μια κυβέρνηση προσφεύγει πρόωρα στις κάλπες, το εκλογικό σώμα θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος λόγος που οδηγεί σε αυτή την απόφαση, ενώ, αντίθετα, οι πολίτες εκτιμούν τη σταθερότητα.

«Θα κριθούμε από το πόσο καλά θα ανταποκριθούμε στα προβλήματα των πολιτών», τόνισε.

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