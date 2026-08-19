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Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα κριτήρια που αναζητούν οι εργοδότες σε έναν υποψήφιο εργαζόμενο, ένας τύπος εργαζομένου ενδέχεται να έχει πλεονέκτημα: ο «προσληφθείς για την προσωπικότητά του».

Ο «προσληφθείς για την προσωπικότητά του» θεωρείται γενικά ως κάποιος που εκτιμάται για την προσωπικότητά του όσο — αν όχι περισσότερο — από τις δεξιότητές του. Θεωρείται ότι συμβάλλει περισσότερο στην κουλτούρα του χώρου εργασίας παρά στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Στη σημερινή αγορά εργασίας, όπου οι προσλήψεις και οι απολύσεις είναι σπάνιες, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, σε αντίθεση με τα τεχνικά, ενδέχεται να είναι πιο επιθυμητά.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει καταστήσει τις τεχνικές δεξιότητες ή την εμπειρία άσχετες. Ωστόσο, πλέον υπάρχει μια «προτίμηση» για χαρακτηριστικά που ίσως δεν εκτιμούνταν τόσο πολύ πριν από την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, λέει η ειδική σε θέματα απόδοσης στο χώρο εργασίας, Χένα Πράιορ.

Δεδομένου ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γράψει τα πάντα, από email μέχρι κώδικα, οι εταιρείες προσλαμβάνουν με βάση κάτι που ονομάζεται «κοινωνική ικανότητα», λέει, που σημαίνει ότι θέλουν να δουν πώς συμπεριφέρεται ένας υπάλληλος όταν δεν υπάρχει έτοιμος οδηγός, όταν πρέπει να είναι ευχάριστος και ευπροσάρμοστος.

Η Πράιορ επισημαίνει χαρακτηριστικά συμπεριφοράς όπως η δεκτικότητα στην καθοδήγηση, η περιέργεια, η αξιοπιστία, η άνεση στο να ζητά κανείς διευκρινίσεις και η ικανότητα να διορθώνει ένα λάθος. «Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν ήταν ποτέ ασήμαντο, απλώς τώρα είναι το πιο σημαντικό», τόνισε.

Τα στελέχη δεν γνωρίζουν πώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα εξελίξουν την επιχείρησή τους. Ακόμη και αν οι ίδιοι είναι σκεπτικοί ως προς τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, θέλουν υποψηφίους που είναι πρόθυμοι να μάθουν και διαθέτουν καλή κρίση.

Ωστόσο, η υπεύθυνη προσλήψεων τεχνικού προσωπικού Φάρα Σαργκί διαφωνεί με την άποψη ότι η προσωπικότητα είναι πιο σημαντική σήμερα από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία. «Στο επίπεδο των αρχάριων, το ζητούμενο είναι η περιέργεια και η εξέλιξη», τόνισε.

Οι τεχνικές δεξιότητες θα υπερισχύουν πάντα του κατά πόσο κάποιος είναι ευχάριστος στη συνεργασία, όπως υποστηρίζει, και οι νέοι απόφοιτοι που αναζητούν εργασία πρέπει να εστιάζουν στο κατά πόσο το υπόβαθρο και η εμπειρία τους τους καθιστούν κατάλληλους για τη θέση.

Ακόμα και αν ένας εργαζόμενος πιστεύει ότι οι διαπροσωπικές δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις αποφάσεις πρόσληψης, μπορεί να είναι δύσκολο για αυτόν να ξέρει πώς να τα αξιοποιήσει.

Η προσωπικότητα συχνά θεωρείται στατική. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των πόλεων που έχει επισκεφτεί κάποιος, των επαγγελματικών διαδρομών που έχει ακολουθήσει ή των συντρόφων που έχει αντέξει, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου παραμένουν τα ίδια. Ή μήπως όχι;

Καθώς η επιστήμη της προσωπικότητας εξελίσσεται, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό.

Για ένα χρόνο, η συγγραφέας Όλγα Καζάν προσπάθησε να αλλάξει την προσωπικότητά της — ένα ταξίδι που περιέγραψε στο βιβλίο της, «Me, But Better: The Science and Promise of Personality Change». Χρησιμοποίησε το μοντέλο «Big Five» της προσωπικότητας — ένα επιστημονικό μοντέλο που υποστηρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν κάποιο βαθμό εξωστρέφειας, ευσυνειδησίας, ευγένειας, ανοιχτότητας και νευρωτισμού. Ο στόχος ήταν να περιορίσει την κατάθλιψη και το άγχος της αυξάνοντας την εξωστρέφεια, την ευγένεια και την ανοιχτότητα.

Η ευγένεια, όπως διαπίστωσε, ήταν ένα από τα πιο δύσκολα χαρακτηριστικά να αναπτυχθούν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το να είναι κανείς ευγενικός, σε αντίθεση με άλλα χαρακτηριστικά, απαιτεί από το άτομο να βγάλει τον εαυτό του από το επίκεντρο της προσοχής του.

Όπως αναφέρει το MarketWatch, σε μια μελέτη του 2022, οι ερευνητές διερεύνησαν αν η αύξηση της ευγένειας θα μείωνε τα επίπεδα της λεγόμενης «σκοτεινής τριάδας» — δηλαδή του μακιαβελισμού, του ναρκισσισμού και της ψυχοπάθειας. Η μελέτη διαπιστώνει ότι το να κάνεις κάτι καλό για έναν φίλο ή να λαμβάνεις υπόψη την οπτική γωνία κάποιου άλλου αυξάνει την ευγένεια.

Με τους υπεύθυνους προσλήψεων να δίνουν προτεραιότητα στην τεχνητή νοημοσύνη η οποία είναι σε θέση να αναλάβει τις εργασίες ρουτίνας που παραδοσιακά μονοπωλούσαν τον χρόνο των νέων εργαζομένων, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το να είναι κανείς ευχάριστος είναι υψίστης σημασίας.

Ναι, αναμένεται από έναν υποψήφιο εργαζόμενο να επιδείξει τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας. Αλλά αν είναι επίσης το άτομο που κάνει τις συσκέψεις λιγότερο επώδυνες και την ομαδική εργασία λιγότερο βαρετή, μπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει τη θέση.

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