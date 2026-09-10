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Η ένδειξη «0.0%» σε ένα ποτό χωρίς αλκοόλ δεν σημαίνει πάντοτε ότι το προϊόν δεν περιέχει ούτε την παραμικρή ποσότητα αλκοόλ. Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς για μπύρες, κρασιά και άλλα μη αλκοολούχα ποτά έχει φέρει στο προσκήνιο ένα σημαντικό ερώτημα: πόσο «μηδενικό» είναι τελικά το αλκοόλ που αναγράφεται στη συσκευασία;

Οι όροι «χωρίς αλκοόλ», «μη αλκοολούχο» και «0.0%» δεν έχουν απαραίτητα την ίδια σημασία. Σε αρκετές περιπτώσεις, προϊόντα που απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να περιορίσουν ή να αποκλείσουν το αλκοόλ μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από καταναλωτές, αλλά και προβληματισμό στην ίδια τη βιομηχανία.

Η διαμάχη έχει φτάσει μέχρι και τα δικαστήρια στις ΗΠΑ, όπου καταναλωτές έχουν καταθέσει αγωγές υποστηρίζοντας ότι ορισμένα προϊόντα διαφημίζονται με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητικός. Παράλληλα, εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν μεγαλύτερη ακρίβεια στη χρήση των σχετικών όρων, ιδιαίτερα όταν ένα προϊόν περιέχει έστω και ελάχιστα ίχνη αλκοόλ.

Ο Μάρκος Σαλαζάρ, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Μη Αλκοολούχων Ποτών (ANBA) επισημαίνει στην WSJ ότι ένας καταναλωτής μπορεί εύλογα να εκπλαγεί όταν θεωρεί πως αγοράζει ένα απολύτως απαλλαγμένο από αλκοόλ προϊόν και στη συνέχεια διαπιστώνει ότι περιέχει μικρή ποσότητα.

Τι συμβαίνει με την εγκυμοσύνη και τις μεταμοσχεύσεις

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών. Σε διαδικτυακό φόρουμ στο Reddit, γυναίκα που ήταν έγκυος ή προσπαθούσε να μείνει έγκυος ρώτησε άλλες χρήστριες εάν καταναλώνουν μπύρες χωρίς αλκοόλ. Οι απαντήσεις διέφεραν σημαντικά: κάποιες ανέφεραν ότι οι γιατροί τους είχαν απαγορεύσει πλήρως τέτοια προϊόντα για την προστασία του εμβρύου, ενώ άλλες δήλωσαν ότι τα καταναλώνουν κατόπιν συνεννόησης με τον γιατρό τους.

Αντίστοιχες ανησυχίες υπάρχουν και στην κοινότητα των μεταμοσχευμένων. Ο Τιμ Σαβόι, ο οποίος υποβλήθηκε το 2022 σε μεταμόσχευση ήπατος εξαιτίας κίρρωσης που συνδεόταν με την κατανάλωση αλκοόλ, άρχισε περίπου έναν χρόνο αργότερα να καταναλώνει εναλλακτικές μπύρες. Σήμερα πίνει συνήθως ένα έως δύο μπουκάλια σχεδόν καθημερινά.

Οι γιατροί του τον έχουν ενημερώσει για την πιθανή παρουσία μικρών ποσοτήτων αλκοόλ, υπογραμμίζοντας ότι σημασία έχει και η συνολική ποσότητα που καταναλώνεται. Ο ίδιος, που κατοικεί στην Ουάσινγκτον και εργάζεται στον φιλανθρωπικό χώρο, γνωρίζει ότι αρκετοί άνθρωποι στην κοινότητα των μεταμοσχευμένων θεωρούν πως πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε έκθεση στο αλκοόλ. Ωστόσο, θεωρεί ότι η μη αλκοολούχα μπύρα αποτελεί σαφώς καλύτερη επιλογή από την κανονική και οι τακτικές εξετάσεις του δείχνουν φυσιολογική λειτουργία του ήπατος. Όπως δηλώνει, εάν τα αποτελέσματα των εξετάσεων αλλάξουν, θα επανεξετάσει αμέσως την επιλογή του.

Πώς παρασκευάζονται τα μη αλκοολούχα ποτά

Η διαδικασία παραγωγής διαφέρει σημαντικά από εταιρεία σε εταιρεία. Ορισμένοι παραγωγοί αποφεύγουν εντελώς τη ζύμωση, δηλαδή τη φυσική διαδικασία μέσω της οποίας δημιουργείται το αλκοόλ, και χρησιμοποιούν βότανα και μπαχαρικά που αναμειγνύονται με ζεστό νερό πριν από την απόσταξη.

Άλλες επιχειρήσεις επιλέγουν ελεγχόμενη ζύμωση, αραιώνουν το τελικό προϊόν ή απομακρύνουν το αλκοόλ μέσω τεχνικών όπως η απόσταξη υπό κενό και το φιλτράρισμα. Παρ’ όλα αυτά, ίχνη αλκοόλ μπορεί να παραμείνουν στο τελικό προϊόν.

Η πλήρης απομάκρυνση απαιτεί πρόσθετες και ιδιαίτερα δαπανηρές διαδικασίες. Κάποιοι παραγωγοί αποφεύγουν αυτές τις μεθόδους επειδή υποστηρίζουν ότι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη γεύση.

Ο Μπιλ Σούφελτ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος μεγάλης αμερικανικής εταιρείας που ειδικεύεται αποκλειστικά στα μη αλκοολούχα ποτά, εξηγεί ότι η επίτευξη πραγματικού 0.0% προϋποθέτει σημαντική επιπλέον επεξεργασία και συνεπώς υψηλότερο κόστος.

Η εταιρεία του αναφέρει στις συσκευασίες ότι τα προϊόντα της περιέχουν λιγότερο από 0,5% αλκοόλ, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο ίδιος θεωρεί ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών η διαφορά αυτή δεν είναι καθοριστική. Επιπλέον, σημειώνει ότι οι δημοφιλέστερες ετικέτες της κατηγορίας στις ΗΠΑ περιέχουν λιγότερο από 0,5% και όχι απολύτως μηδενική ποσότητα αλκοόλ.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι οι αγοραστές μη αλκοολούχων ποτών συχνά καταναλώνουν και κανονικά αλκοολούχα, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι δεν απέχουν πλήρως. Παράλληλα υποστηρίζουν ότι ορισμένα τρόφιμα, όπως το ψωμί ή οι ώριμες μπανάνες, περιέχουν την ίδια ή και μεγαλύτερη ποσότητα ιχνών αλκοόλ.

Οι πωλήσεις μη αλκοολούχου μπύρας, ποτών και κρασιού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 14% το 12μηνο που έληξε στις 18 Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ. Η κατηγορία γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση την ώρα που οι πωλήσεις παραδοσιακού αλκοόλ έχουν κολλήσει, με τις πωλήσεις μη αλκοολούχας μπύρας να αγγίζουν σχεδόν τα 235 εκατ. δολάρια το τρίμηνο που έληξε στις 27 Ιουνίου.

Οι ρυθμιστικές αρχές θέτουν σαφή όρια: τα ποτά με την ένδειξη «χωρίς αλκοόλ» δεν πρέπει να περιέχουν κανένα ίχνος του. Όσα περιέχουν λιγότερο από 0,5% αλκοόλ κατ’ όγκο χαρακτηρίζονται ως «μη αλκοολούχα».

Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν όρους όπως «0% αλκοόλ» ή «zero-proof» ταυτόχρονα με τον όρο «μη αλκοολούχο», αφήνοντας τα ψιλά γράμματα να διευκρινίσουν τα ελάχιστα ίχνη αλκοόλ. Ο Μάρκος Σαλαζάρ από την ANBA τονίζει ότι ορισμένες στρατηγικές μάρκετινγκ βασίζονται σε αυτήν ακριβώς τη χαλαρή ορολογία, μια τακτική που ο ίδιος θέλει να σταματήσει. Η ένωση, που εκπροσωπεί κολοσσούς συμβουλεύει τα μέλη της να εγκαταλείψουν τους ισχυρισμούς περί «μηδενικού αλκοόλ» σε προϊόντα που περιέχουν έστω και ίχνη. «Συνιστούμε τον όρο “μη αλκοολούχο”, επειδή δεν θέλουμε να προκαλείται σύγχυση στους καταναλωτές», εξηγεί ο Σαλαζάρ.

Ορισμένοι καταναλωτές έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ομοσπονδιακή αγωγή που κατατέθηκε στη Λουιζιάνα το 2021 υποστήριζε ότι η Heineken USA παραπλάνησε το κοινό προωθώντας τη Heineken 0.0 ως προϊόν χωρίς αλκοόλ, παρότι περιείχε λιγότερο από 0,03%. Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά το 2022 και η εταιρεία συνεχίζει να πουλά το προϊόν. Γνωστή μάρκα μπύρας δήλωσε ότι η σύνθεση είχε ελεγχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Φορολογίας και Εμπορίου Αλκοόλ και Καπνού (TTB), εγκρίθηκε ως «χωρίς αλκοόλ» και δεν έχει αλλάξει από το λανσάρισμά της το 2017.

Μεγάλα brands υποστηρίζουν ότι έχουν επιτύχει το απόλυτο μηδέν. Εταιρεία που πουλά κοκτέιλ και ποτά χωρίς αλκοόλ, ανακοίνωσε ότι μείωσε την περιεκτικότητα των προϊόντων της από 0,4% σε 0,0%, όταν από έρευνες αγοράς διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές μπερδεύονταν από τα ίχνη αλκοόλ.

Ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας προειδοποιούν πάντως ότι τα επιστημονικά δεδομένα για τις επιπτώσεις αυτών των ποτών παραμένουν περιορισμένα.

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