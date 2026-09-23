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Ο Μπερνάρ Αρνό και η οικογένειά του σχεδιάζουν να απλοποιήσουν τη δομή των εταιρειών μέσω των οποίων ελέγχουν τον όμιλο της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, σε μια κίνηση που, όπως αναφέρεται, θα «διασφαλίσει τη συνέχεια του ελέγχου» τους πάνω στον κολοσσό των ειδών πολυτελείας παγκοσμίως.

Με βάση το σχέδιο, η LVMH θα ελέγχεται στο εξής από μία ενιαία εταιρεία, την Agache SCA, μετά τη διαγραφή από το χρηματιστήριο της Christian Dior SE, μίας από τις εταιρείες holding μέσω των οποίων η οικογένεια Αρνό διατηρεί τη συμμετοχή της στον όμιλο.

«Με την ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών, ο έλεγχος της LVMH θα ασκείται πλέον μέσω μίας και μόνο εταιρείας, εισηγμένης στην Euronext Paris για περισσότερα από 30 χρόνια», ανέφερε η Christian Dior σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Η Agache SCA, μια εταιρεία ετερόρρυθμης μετοχικής εταιρείας, θα κατέχει άμεση συμμετοχή στη LVMH ύψους 49,76% του μετοχικού κεφαλαίου και 65,55% των δικαιωμάτων ψήφου.

Με τον τρόπο αυτό θα συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής της οικογένειας στην LVMH, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 50,33% του μετοχικού κεφαλαίου και 66,27% των δικαιωμάτων ψήφου.

Νέα κίνηση για τη θωράκιση του οικογενειακού ελέγχου

Η αναδιάρθρωση αποτελεί το τελευταίο βήμα σε μια σειρά κινήσεων του 77χρονου Γάλλου μεγιστάνα με στόχο την ενίσχυση του οικογενειακού ελέγχου πάνω στην εταιρεία που δημιούργησε και την προετοιμασία της επόμενης ημέρας.

Οι επενδυτές ζητούν εδώ και καιρό μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το ζήτημα της διαδοχής στη LVMH, καθώς Αρνό έχει πέντε παιδιά, τα οποία έχουν ήδη αναλάβει σημαντικούς ρόλους σε διαφορετικές δραστηριότητες του ομίλου.

Ο Γάλλος επιχειρηματίας έχει δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο, την Ντελφίν Αρνό και τον Αντουάν Αρνό, και τρία από τον δεύτερο γάμο του με την Ελέν Μερσιέ, τους Αλεξάντρ Αρνό, Φρεντερίκ Αρνό και Ζαν Αρνό. Η παρουσία και των πέντε παιδιών σε κορυφαίες θέσεις αποτελεί βασικό στοιχείο της προετοιμασίας για την επόμενη ημέρα της LVMH και της διατήρησης του οικογενειακού ελέγχου στον όμιλο.

Η μεγαλύτερη κόρη του, Ντελφίν, είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Christian Dior Couture και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της LVMH. Ο Αντουάν έχει αναλάβει ρόλους που συνδέονται με τη στρατηγική, την εικόνα και τη βιωσιμότητα του ομίλου, ενώ ο Αλεξάντρ είναι αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Moët Hennessy.

Ο Φρεντερίκ Αρνό βρίσκεται στην ηγεσία της Loro Piana, ενώ ο νεότερος γιος, Ζαν, έχει αναλάβει τον τομέα ωρολογοποιίας της Louis Vuitton.

Η νέα δομή που δρομολογείται στην εταιρεία αναμένεται να απλοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια ασκεί τον έλεγχο της LVMH, περιορίζοντας την πολυπλοκότητα των υφιστάμενων εταιρικών σχημάτων.

Η αποχώρηση της Christian Dior από το χρηματιστήριο

Στο πλαίσιο της διαγραφής της Christian Dior από το χρηματιστήριο, οι μέτοχοι μειοψηφίας θα έχουν τη δυνατότητα είτε να πωλήσουν τις μετοχές τους μέσω δημόσιας προσφοράς είτε να παραμείνουν μέτοχοι μαζί με την οικογένεια Αρνό στη νέα ελεγκτική εταιρεία Agache.

Η οικογένεια θα υποχρεωθεί, βάσει των χρηματιστηριακών κανόνων, να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά εξαγοράς με καταβολή μετρητών για το σύνολο των μετοχών της Christian Dior που δεν κατέχει ήδη.

Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν στο 2,44% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Με βάση την αξία της Τρίτης, η συμμετοχή αυτή αποτιμάται περίπου στα 1,63 δισ. ευρώ (1,85 δισ. δολάρια), σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Christian Dior SE για την έγκριση των αλλαγών αναμένεται πιθανότατα να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους.

Η δημόσια προσφορά εξαγοράς προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει την έγκριση της AMF, της γαλλικής εποπτικής αρχής των χρηματιστηρίων.

Η διαδικασία δεν θα συνοδευτεί από υποχρεωτική εξαγορά των εναπομεινάντων μετοχών (squeeze-out), γεγονός που σημαίνει ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στη νέα δομή.

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