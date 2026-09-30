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Η αγορά ακινήτων υπερπολυτελείας στο Μαϊάμι βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανοδική πορεία, καθώς όλο και περισσότεροι αγοραστές πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με μετρητά, ενώ εταιρείες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία Bugatti εισέρχονται στην αγορά ακινήτων μέσω της ανάπτυξης επώνυμων οικιστικών συγκροτημάτων.

Η κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ, στην οποία βρίσκονται ορισμένες από τις σημαντικότερες αγορές πολυτελών ακινήτων της περιοχής, όπως το Μαϊάμι Μπιτς και το Σάνι Άιλς Μπιτς, κατέγραψε 194 πωλήσεις κατοικιών αξίας τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026. Ο αριθμός αυτός έχει ήδη ξεπεράσει κατά 14,1% τις 170 αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν συνολικά το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Μεσιτών του Μαϊάμι.

Εφόσον η αγορά διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, ο αριθμός των πωλήσεων αναμένεται να φτάσει περίπου τις 291 μέχρι το τέλος του έτους. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, θα πρόκειται για νέο ετήσιο ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 230 πωλήσεις που είχαν καταγραφεί το 2021, κατά την περίοδο της έντονης ζήτησης για κατοικίες που προκάλεσε η πανδημία, σύμφωνα με τον Σύλλογο.

Το Μαϊάμι καταγράφει, επίσης, το υψηλότερο ποσοστό αγορών ακινήτων με μετρητά μεταξύ των μεγάλων αγορών κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίπου το 82% των πωλήσεων διαμερισμάτων αξίας τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με μετρητά το 2025, σύμφωνα με τον Σύλλογο Μεσιτών του Μαϊάμι. Η UBS επισημαίνει ότι το υψηλό ποσοστό συναλλαγών με μετρητά αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η αγορά πολυτελών κατοικιών του Μαϊάμι έχει παραμείνει ανθεκτική. Η περιορισμένη εξάρτηση από τραπεζικό δανεισμό μειώνει την επίδραση που έχουν τα υψηλότερα επιτόκια και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης στην αγορά.

Σύμφωνα με την UBS, αυτό περιόρισε τον κίνδυνο μιας απότομης και μη βιώσιμης ανόδου των τιμών των ακινήτων. Το προηγούμενο έτος, η UBS είχε εκτιμήσει ότι το Μαϊάμι διέτρεχε τον υψηλότερο κίνδυνο μιας τέτοιας εξέλιξης, ενώ φέτος ο κίνδυνος περιορίστηκε στην κατηγορία «αυξημένος». Η εταιρεία επισημαίνει, επίσης, ότι οι τιμές των ακινήτων εξακολουθούν να στηρίζονται από τη ζήτηση αγοραστών που μετακομίζουν στο Μαϊάμι από πολιτείες των ΗΠΑ με υψηλότερο κόστος ζωής και μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η UBS εκτιμά ότι μια σημαντική αλλαγή των τιμών δε μοιάζει πιθανή στο άμεσο μέλλον.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι εξίσου θετική σε ολόκληρη την αγορά ακινήτων της Φλόριντα. Οι τιμές των κατοικιών μετά την προσαρμογή ως προς τον πληθωρισμό, υποχώρησαν κατά 1,6% σε ετήσια βάση, καθώς η άνοδος του κόστους δανεισμού και η επιδείνωση της οικονομικής προσιτότητας των κατοικιών άσκησαν πιέσεις στη ζήτηση, ιδίως στις αγορές εκτός της κατηγορίας των πολυτελών ακινήτων.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η ισχυρή ζήτηση για ακίνητα πολυτελείας αποτυπώνεται πλέον και σε άλλες δραστηριότητες της αγοράς, πέρα από τις ίδιες τις αγοραπωλησίες κατοικιών, σύμφωνα με το CNBC.

Η Bugatti ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τα σχέδιά της για την ανάπτυξη του πρώτου οικιστικού συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδέεται με την επωνυμία της, στην παραθαλάσσια περιοχή Μπρίκελ του Μαϊάμι.

Η γαλλική εταιρεία κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων προστίθεται έτσι στον αυξανόμενο κατάλογο κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών που έχουν συνδέσει την επωνυμία τους με οικιστικά έργα στο Μαϊάμι, μεταξύ των οποίων οι Porsche, Aston Martin, Bentley και Mercedes-Benz.

Ο Τζέι Ρόμπερτς, διευθύνων σύμβουλος της Prosper Group, της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του έργου «Bugatti Residences Miami», χαρακτήρισε το Μαϊάμι «παγκόσμιο κέντρο συγκέντρωσης πλούτου».

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