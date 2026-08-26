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Η επιστροφή στους ρυθμούς του φθινοπώρου δεν φέρνει μόνο χαμηλότερες θερμοκρασίες και μικρότερη διάρκεια της ημέρας, αλλά και την καθιερωμένη αλλαγή της ώρας. Σε περίπου δύο μήνες, τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω, καθώς η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περάσουν από τη θερινή στη χειμερινή ώρα.

Για το 2026, η δεύτερη αλλαγή ώρας της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 03:00.

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η περίοδος εφαρμογής της θερινής ώρας και ξεκινά η χειμερινή, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την επόμενη αλλαγή, την άνοιξη του 2027.

Πότε και πώς αλλάζουν τα ρολόγια

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα πραγματοποιείται παραδοσιακά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Φέτος, η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Η αλλαγή είναι απλή: όταν τα ρολόγια φτάσουν στις 04:00 τα ξημερώματα, θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα προς τα πίσω, ώστε να δείξουν ξανά 03:00.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη νύχτα θα διαρκέσει μία ώρα περισσότερο. Έτσι, όσοι δεν έχουν κάποια πρωινή υποχρέωση μπορούν θεωρητικά να «κερδίσουν» μία επιπλέον ώρα ύπνου.

Το αντίθετο συμβαίνει κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα την άνοιξη, όταν οι δείκτες μετακινούνται μία ώρα μπροστά και η συγκεκριμένη ημέρα γίνεται κατά μία ώρα μικρότερη.

Στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και άλλες συνδεδεμένες ηλεκτρονικές συσκευές, η αλλαγή πραγματοποιείται αυτόματα, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας. Αντίθετα, στα αναλογικά ρολόγια και σε συσκευές χωρίς αυτόματο συγχρονισμό απαιτείται χειροκίνητη αλλαγή.

Η συζήτηση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας

Παρά τις συζητήσεις των τελευταίων ετών για το ενδεχόμενο να σταματήσει η εποχική μετακίνηση των δεικτών, η πρακτική εξακολουθεί να εφαρμόζεται δύο φορές τον χρόνο στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ζήτημα της κατάργησης έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Ευρώπη, καθώς έχει τεθεί το ενδεχόμενο κάθε χώρα να διατηρεί μόνιμα είτε τη θερινή είτε τη χειμερινή ώρα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί μια τέτοια αλλαγή και το υφιστάμενο σύστημα παραμένει ενεργό.

Η μεταβολή της ώρας έχει παράλληλα προκαλέσει συζητήσεις για τις πιθανές επιπτώσεις της στην καθημερινότητα, καθώς για αρκετούς ανθρώπους απαιτείται ένα μικρό χρονικό διάστημα προσαρμογής του βιολογικού ρολογιού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ώρες ύπνου και αφύπνισης.

Με τα σημερινά δεδομένα, επομένως, δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στον προγραμματισμό. Η χειμερινή ώρα επιστρέφει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, με τους δείκτες να πηγαίνουν μία ώρα πίσω και τις 04:00 να γίνονται 03:00.

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