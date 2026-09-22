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Η συντήρηση του καυστήρα δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία για την ομαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, αλλά μια υποχρέωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία και συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση και το κόστος λειτουργίας.

Η έγκαιρη συντήρηση πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου είναι κρίσιμη, καθώς η αυξημένη χρήση του συστήματος μπορεί να αναδείξει προβλήματα που παρέμεναν «κρυφά» τους προηγούμενους μήνες.

Ένας καυστήρας που δεν έχει ελεγχθεί σωστά μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου, μειωμένη απόδοση θέρμανσης, απρόβλεπτες βλάβες μέσα στον χειμώνα, αλλά και σοβαρότερα ζητήματα ασφαλείας, όπως διαρροές καυσίμου ή ατελή καύση.

Τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τους καυστήρες

Η νομοθεσία καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων καυστήρα–λέβητα, τόσο για συστήματα πετρελαίου όσο και για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η συντήρηση και ρύθμιση του συστήματος καυστήρα, λέβητα και καπνοδόχου πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από αδειούχο τεχνικό–συντηρητή, ανεξάρτητα από την ισχύ της εγκατάστασης και το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο τεχνικός είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει και να υπογράφει το επίσημο Φύλλο Συντήρησης, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία του ελέγχου, αλλά και τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο πρέπει να αναφέρονται βλάβες, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που μπορεί να επηρεάζουν είτε την ασφαλή λειτουργία του συστήματος είτε την απόδοσή του.

Υποχρέωση διατήρησης των εγγράφων για πέντε χρόνια

Η ευθύνη δεν σταματά με την ολοκλήρωση της συντήρησης. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής της εγκατάστασης οφείλει να διατηρεί τα Φύλλα Συντήρησης και τις εκθέσεις ελέγχου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς αποτελούν την απόδειξη ότι η εγκατάσταση συντηρείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, η τήρηση αρχείου μπορεί να βοηθήσει και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, καθώς παρέχει εικόνα για την κατάσταση του εξοπλισμού και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί διαχρονικά.

Πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση του καυστήρα

Ο βασικός κανόνας είναι ότι η συντήρηση του καυστήρα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ανεξάρτητα από το πόσες ώρες έχει λειτουργήσει το σύστημα.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τους καυστήρες πετρελαίου όσο και τους λέβητες φυσικού αερίου, καθώς και γενικότερα τις εγκαταστάσεις θέρμανσης που λειτουργούν με καύση.

Για συστήματα με αυξημένη χρήση, όπως οι κεντρικές θερμάνσεις μεγάλων κτιρίων που λειτουργούν πολλές ώρες καθημερινά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, απαιτούνται συχνότεροι έλεγχοι.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία προβλέπει ότι ο έλεγχος μπορεί να γίνεται έως και κάθε έξι μήνες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα συστήματα που χρησιμοποιούν στερεή βιομάζα, όπου η συχνότητα συντήρησης μπορεί να είναι μεγαλύτερη, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις συνθήκες λειτουργίας.

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