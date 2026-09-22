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Η Samsung έκανε την αρχή, η Xiaomi θέλησε να δείξει ότι βρίσκεται επίσης στο παιχνίδι λίγο πριν από την Apple και τελικά η παρουσίαση του iPhone Duo ήταν αυτή που έφερε στο επίκεντρο μια νέα τάση στον χώρο των αναδιπλούμενων smartphones. Τα foldables φαίνεται ότι αλλάζουν μορφή, καθώς γίνονται πιο κοντά, πιο πλατιά και πλησιάζουν περισσότερο σε τετράγωνες αναλογίες.

Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική επιλογή. Οι νέες διαστάσεις επιχειρούν να δώσουν πιο πρακτικό χαρακτήρα στις αναδιπλούμενες συσκευές. Όταν το κινητό είναι κλειστό, θυμίζει περισσότερο μικρό σημειωματάριο ή διαβατήριο, ενώ όταν ανοίγει προσφέρει μια επιφάνεια πιο κοντά σε μικρό tablet, με περισσότερο χώρο για παρακολούθηση βίντεο, ανάγνωση κειμένων και ταυτόχρονη χρήση πολλών εφαρμογών.

Η προσέγγιση αυτή φαίνεται ότι αρχίζει να κερδίζει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, παρά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος των συγκεκριμένων συσκευών.

Η είσοδος της Apple αλλάζει τα δεδομένα

Η παρουσίαση του iPhone Duo έδωσε νέα ώθηση στην κατηγορία των foldables. Η Apple επέλεξε για το πρώτο της αναδιπλούμενο μοντέλο εξωτερική οθόνη 5,4 ιντσών και εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών, συνοδεύοντας το hardware με αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον ώστε να αξιοποιείται καλύτερα ο επιπλέον χώρος.

Η συσκευή αναμένεται να κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα από τις 23 Οκτωβρίου, με τιμή εκκίνησης τα 2.399 ευρώ, τοποθετώντας την πρόταση της αμερικανικής εταιρείας στην κορυφή της premium αγοράς.

Ωστόσο, η Samsung είχε ήδη κινηθεί νωρίτερα. Το Galaxy Z Fold8 βρέθηκε στα καταστήματα από τις 7 Αυγούστου, υιοθετώντας τον νέο, πιο πλατύ σχεδιασμό με αναλογία κύριας οθόνης 4:3. Η κορεατική εταιρεία διατήρησε παράλληλα το Fold8 Ultra στη γκάμα της, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές στους καταναλωτές.

Η ανταπόκριση ήταν έντονη, ακόμη και σε αγορές όπως η ελληνική, παρά το γεγονός ότι η τιμή του ξεκινά από τα 2.079 ευρώ.

Η Xiaomi μπήκε στη μάχη πριν από το iPhone

Μεταξύ της κυκλοφορίας της Samsung και της παρουσίασης της Apple, η Xiaomi επιχείρησε να κερδίσει την προσοχή της αγοράς. Το Xiaomi 18 Fold, που ακολουθεί επίσης τη νέα λογική του πιο τετράγωνου σχεδιασμού, παρουσιάστηκε στην έκθεση IFA του Βερολίνου λίγες ημέρες πριν από την αποκάλυψη του iPhone Duo.

Παρότι η συσκευή δεν ήταν διαθέσιμη για δοκιμή από επισκέπτες και δημοσιογράφους, η χρονική στιγμή της εμφάνισής της είχε ιδιαίτερη σημασία. Η κινεζική εταιρεία θέλησε να δηλώσει παρουσία πριν η συζήτηση επικεντρωθεί αποκλειστικά στην πρώτη αναδιπλούμενη πρόταση της Apple.

Η επίσημη παρουσίαση του μοντέλου αναμένεται στην Κίνα, ενώ παραμένει ασαφές αν θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η διάθεση, η τιμή του εκτιμάται ότι θα βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες προτάσεις Samsung και Apple.

Γιατί αλλάζουν οι αναλογίες στα foldables

Ο όρος «τετράγωνο» αφορά κυρίως την εμφάνιση της συσκευής όταν είναι κλειστή, καθώς γίνεται πιο φαρδιά και λιγότερο επιμήκης σε σχέση με ένα παραδοσιακό smartphone. Όταν ανοίγει, ο στόχος είναι να προσφέρει μια επιφάνεια πιο κοντά στη λογική ενός tablet.

Η διαφορά δεν περιορίζεται στην αισθητική. Μια μεγαλύτερη διαγώνιος οθόνης δεν σημαίνει πάντα καλύτερη αξιοποίηση του χώρου. Σε μια σχεδόν τετράγωνη επιφάνεια, ένα οριζόντιο βίντεο μπορεί να αφήνει αρκετό ανεκμετάλλευτο χώρο. Αντίθετα, μια πιο ορθογώνια αναλογία μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία θέασης.

Παράλληλα, οι νέες διαστάσεις διευκολύνουν εργασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν μεγαλύτερες συσκευές. Ο χρήστης μπορεί να διαβάζει ένα email και ταυτόχρονα να βλέπει ένα έγγραφο, να ανοίγει μια ιστοσελίδα ενώ κρατά σημειώσεις ή να διαχειρίζεται περισσότερες εφαρμογές παράλληλα.

Το λογισμικό αποκτά πλέον κεντρικό ρόλο. Η Apple, για παράδειγμα, έχει προσαρμόσει το περιβάλλον χρήσης του Duo, μεταφέροντας στοιχεία πλοήγησης στο πλάι και αλλάζοντας τη λειτουργία ανάλογα με τον τρόπο που κρατά ο χρήστης τη συσκευή.

Τα πρώτα σημάδια από την αγορά

Τα αρχικά στοιχεία της Samsung δείχνουν ότι ο νέος σχεδιασμός έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Galaxy Z Fold8 αντιστοίχησε περίπου στο 40% των ευρωπαϊκών προπαραγγελιών ολόκληρης της νέας σειράς αναδιπλούμενων συσκευών. Παράλληλα, οι συνολικές προπαραγγελίες των Fold8 και Fold8 Ultra αυξήθηκαν κατά 70% σε σχέση με το Fold7 έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται και από τις εκτιμήσεις της Counterpoint Research. Στο διάστημα από 7 έως 15 Αυγούστου, το Fold8 αντιπροσώπευε περίπου το 57% των πωλήσεων της σειράς Z8, ενώ συνολικά η σειρά σημείωσε αύξηση 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου λανσαρίσματος.

Παρά τα θετικά μηνύματα, το μεγάλο εμπόδιο παραμένει η τιμή. Με κόστος που ξεπερνά τα 2.000 ευρώ, οι καταναλωτές χρειάζονται έναν σαφή λόγο για να εγκαταλείψουν το παραδοσιακό smartphone τους.

Η υπόσχεση ενός κινητού που μετατρέπεται σε μικρό tablet φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος. Το επόμενο μεγάλο τεστ θα είναι η είσοδος του iPhone Duo στην αγορά και το αν οι χρήστες της Apple θα αγκαλιάσουν τη νέα εποχή των αναδιπλούμενων συσκευών.

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