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Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών των καυσίμων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς η ενεργειακή αβεβαιότητα συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το κυβερνητικό σχέδιο εστιάζει κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει αλλαγές στις ρυθμίσεις οφειλών και πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης θα είναι δυναμική, με τα μέτρα να επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας.

Ενισχύεται η επιδότηση στο diesel κίνησης

Στο επίκεντρο της νέας παρέμβασης βρίσκεται το diesel κίνησης, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει το κόστος για επαγγελματίες και καταναλωτές.

Η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Παράλληλα, τα διυλιστήρια αναμένεται να εφαρμόσουν πρόσθετες εκπτώσεις, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση για τους οδηγούς να μπορεί να φτάσει έως τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος μετακίνησης αλλά και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσω της διπλής παρέμβασης, κράτους και αγοράς, να περιορίσει τις ανατιμητικές πιέσεις χωρίς να προχωρήσει σε μόνιμες δημοσιονομικά επιβαρυντικές λύσεις.

Στόχος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με τον πρωθυπουργό να θέτει ως στόχο τη συγκράτηση της τιμής κάτω από το επίπεδο των 1,75 ευρώ το λίτρο.

Ο τρόπος επίτευξης του στόχου αναμένεται να εξειδικευτεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν ξεκινά επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Η τελική μορφή της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των διεθνών αγορών πετρελαίου και από τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων εφόσον οι πιέσεις συνεχιστούν.

Ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία

Παράλληλα με τα εθνικά μέτρα, η Αθήνα μεταφέρει τη συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα ζητεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αποσταλεί επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Eurogroup, με στόχο να εξεταστεί η δυνατότητα έκτακτων παρεμβάσεων από τα κράτη-μέλη.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας αποτελούν ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς επηρεάζουν τόσο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς όσο και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Το κυβερνητικό μήνυμα είναι ότι η στήριξη θα συνεχιστεί όσο απαιτείται, αλλά με προσεκτικές κινήσεις ώστε να διατηρούνται οι δημοσιονομικές ισορροπίες.

Η επόμενη περίοδος θεωρείται κρίσιμη, καθώς η πορεία του πετρελαίου και των διεθνών ενεργειακών αγορών θα καθορίσει αν τα μέτρα θα παραμείνουν προσωρινή ασπίδα ή αν θα χρειαστούν νέες παρεμβάσεις.

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