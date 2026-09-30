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Παρά τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη βενζίνη να διατηρείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,199 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων ξεπέρασε τα 2,40 ευρώ, φτάνοντας τα 2,438 ευρώ το λίτρο. Την ίδια στιγμή, το diesel κίνησης παρέμεινε επίσης σε υψηλά επίπεδα, στα 2,226 ευρώ το λίτρο, ενώ το υγραέριο κίνησης κινήθηκε κοντά στο 1 ευρώ, στα 1,007 ευρώ το λίτρο.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη τη χώρα, καθώς οι σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή συνεχίζουν να αποτυπώνουν το αυξημένο κόστος μεταφοράς και τροφοδοσίας, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.

Οι ακριβότερες περιοχές στην αντλία

Την υψηλότερη μέση τιμή στην απλή αμόλυβδη καταγράφουν οι Κυκλάδες, όπου η τιμή φτάνει τα 2,419 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,319 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα υψηλές τιμές εμφανίζονται επίσης στη Λευκάδα με 2,289 ευρώ, στην Ευρυτανία με 2,276 ευρώ και στην Κεφαλληνία με 2,270 ευρώ.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, χωρίς ωστόσο οι τιμές να απομακρύνονται σημαντικά από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Στην Αττική η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,181 ευρώ το λίτρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται επίσης στα 2,181 ευρώ.

Στον αντίποδα, χαμηλότερες μέσες τιμές καταγράφονται στη Φλώρινα με 2,163 ευρώ, στην Ημαθία με 2,168 ευρώ και στην Κοζάνη με 2,170 ευρώ το λίτρο.

Η 100άρα ξεπερνά τα 2,40 ευρώ

Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που επιλέγουν αμόλυβδη 100 οκτανίων, καθώς ο πανελλαδικός μέσος όρος βρίσκεται στα 2,438 ευρώ το λίτρο.

Στις Κυκλάδες, η τιμή ανεβαίνει στα 2,614 ευρώ το λίτρο, ενώ στα Δωδεκάνησα διαμορφώνεται στα 2,509 ευρώ και στην Ευρυτανία στα 2,547 ευρώ. Στην Αττική η μέση τιμή της 100άρας βρίσκεται στα 2,442 ευρώ.

Σε υψηλά επίπεδα και το diesel

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στα 2,226 ευρώ το λίτρο.

Οι νησιωτικές περιοχές εμφανίζουν και εδώ τις υψηλότερες επιβαρύνσεις. Στις Κυκλάδες η τιμή φτάνει τα 2,405 ευρώ, στα Δωδεκάνησα τα 2,302 ευρώ, ενώ στη Λευκάδα ανέρχεται στα 2,306 ευρώ.

Στην Αττική, το diesel πωλείται κατά μέσο όρο στα 2,210 ευρώ το λίτρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη στα 2,214 ευρώ.

Οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά πετρελαίου

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν μικρή αποκλιμάκωση μετά την πρόσφατη έντονη άνοδο, η οποία έφτασε περίπου το 4%.

Το Brent κινείται κοντά στα 102,13 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,9%, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί κατά 0,39%, στα 91,56 δολάρια.

Η μεταβολή στις τιμές συνδέεται κυρίως με τις εξελίξεις στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικών επαφών. Παρά τις ενδείξεις για πιθανή αποκλιμάκωση, οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την πορεία των διαπραγματεύσεων, καθώς οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές.

Για τους καταναλωτές στην Ελλάδα, το κρίσιμο ζητούμενο είναι κατά πόσο η πορεία του διεθνούς πετρελαίου θα μεταφερθεί στις τιμές της αντλίας, καθώς η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να επιβαρύνεται από το υψηλό κόστος ενέργειας και τις μεγάλες περιφερειακές αποκλίσεις.

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