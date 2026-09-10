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Στο συμπέρασμα ότι οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν σαφώς θετική επίδραση στο εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ωστόσο, όταν προέρχονται από την καύση επιπλέον ποσοτήτων ορυκτού αερίου αυξάνουν την τιμή της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς (Day Ahead Market – DAM), καταλήγει ανάλυση του Green Tank με τίτλο «Εξαγωγές ηλεκτρισμού από ορυκτό αέριο: το κόστος για την ελληνική αγορά και το κλίμα».

«Δεδομένου ότι οι τιμές DAM συσχετίζονται ισχυρά με αυτές στη λιανική, αυτή η επιπλέον παραγωγή αερίου για εξαγωγές καταλήγει στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των τελικών καταναλωτών της Ελλάδας», αναφέρει η ανάλυση.

Τα κυριότερα ευρήματα συνοψίζονται ως εξής:

– Καθώς το μέσο μερίδιο του αερίου στο εγχώριο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής κατά τις ώρες που η χώρα ήταν καθαρά εξαγωγική έφτασε το 35,8%, η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτό αέριο θα μπορούσε να είναι 6,56 TWh ή 11,4% χαμηλότερη της πραγματικής, αν το αέριο χρησιμοποιείτο μόνο για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

– Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος που θα επιτυγχανόταν σε αυτό το υποθετικό σενάριο εκτιμάται σε 2,6 εκατ. τόνους CO2.

– Η επιπλέον χρήση αερίου για εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε την τιμή DAM σε μέση αύξηση 6,23 ευρώ/ΜWh, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η χονδρεμπορική αγορά της Ελλάδας με 914,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό ξεπέρασε το σωρευτικό όφελος από το θετικό εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο για την περίοδο έως τον Ιούνιο 2026 (που υπάρχουν πλήρη δεδομένα από την ΕΛΣΤΑΤ) ήταν 821,2 εκατ. ευρώ.

– Αν την ίδια περίοδο, αντί για πρόσθετη ηλεκτροπαραγωγή από αέριο, οι εξαγωγές καλύπτονταν από ισόποση επιπλέον παραγωγή ΑΠΕ:

– Η DAM θα υποχωρούσε ακόμα περισσότερο, με τη μέση μείωση να φτάνει τα 7,24 ευρώ/ΜWh.

– Η εγχώρια χονδρεμπορική αγορά θα ωφελούνταν κατά 1,065 δισ. ευρώ.

– Το εμπορικό ισοζύγιο θα συσσώρευε οφέλη 605,4 εκατ. ευρώ (έως τον Ιούνιο 2026).

«Η στρατηγική διαρκούς επέκτασης της ισχύος μονάδων ορυκτού αερίου με εξαγωγικό προσανατολισμό στο όνομα της ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια της νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν είναι βιώσιμη, ούτε οικονομικά ούτε περιβαλλοντικά. Αντίθετα, η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και της αποθήκευσης μπορεί να διατηρήσει το εμπορικό ισοζύγιο θετικό και -το κυριότερο- να μειώσει την τιμή DAM προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των καταναλωτών», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής πολιτικής του Green Tank, Νίκος Μάντζαρης.

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