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Στις κορυφαίες επιλογές της στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο τοποθετεί η Goldman Sachs τις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι προσφέρουν ελκυστικότερες αποτιμήσεις σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές και ιδιαίτερα με την Ισπανία.

Η θετική στάση για την Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς εντάσσεται στις επιλογές υψηλότερης πεποίθησης της Goldman Sachs για τον Σεπτέμβριο και το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στον χρηματοοικονομικό κλάδο, η στρατηγική της επικεντρώνεται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις στις τράπεζες λιανικής, με τις ελληνικές τράπεζες να αναφέρονται εξαρχής ως χαρακτηριστική επιλογή.

Top long η Ελλάδα

Ο οίκος στην ανάλυση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίζονται «top long rate sensitive», δηλαδή κορυφαία long επιλογή μεταξύ των τραπεζών που εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο περιβάλλον των επιτοκίων.

Το βασικό επιχείρημα για την Goldman Sachs είναι η σχέση αποτίμησης και θεμελιωδών μεγεθών και επισημαίνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει αντίστοιχη δυναμική με την Ισπανία τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο τραπεζικών ισολογισμών, αλλά οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις από τις ισπανικές.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα στοίχημα σχετικής αξίας υπέρ της ελληνικής αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποτιμήσεις ορισμένων άλλων ευρωπαϊκών τραπεζικών αγορών έχουν ήδη κινηθεί σημαντικά υψηλότερα.

Ελλάδα αντί Ισπανίας

Η σύγκριση με την Ισπανία αποτελεί ίσως το ισχυρότερο στοιχείο της τοποθέτησης. Η Goldman Sachs θεωρεί ότι πλέον απαιτείται μεγαλύτερη επιλεκτικότητα στις ευρωπαϊκές τράπεζες, ακριβώς λόγω των υψηλών αποτιμήσεων που έχουν διαμορφωθεί σε αγορές όπως η Ισπανία και η Σουηδία.

Στις κορυφαίες short επιλογές της η Goldman τοποθετεί τις ισπανικές Sabadell και Unicaja, τις οποίες θεωρεί ακριβές, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση εκφράζει την προτίμησή της για την Ελλάδα έναντι της Ισπανίας.

Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι το ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες δεν βασίζεται μόνο στη γενικότερη θετική εικόνα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, αλλά συνδέεται και με το περιθώριο που βλέπει η Goldman Sachs στις σχετικές αποτιμήσεις της ελληνικής αγοράς.

Ο καταλύτης του Σεπτεμβρίου

Πρόσθετος καταλύτης είναι η ένταξη των ελληνικών τραπεζών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη SX7E τον Σεπτέμβριο, παράγοντας που επισημαίνεται μαζί με το valuation discount έναντι της Ισπανίας.

Το θετικό υπόβαθρο ενισχύεται από την ευρύτερη εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη συνεχίστηκαν μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, ενώ υποστηρικτικά λειτουργούν η προοπτική διατήρησης υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο διάστημα και οι υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους.

Παρά την άνοδο που έχει προηγηθεί, οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν επίσης να διαπραγματεύονται με discount έναντι της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς και των αμερικανικών τραπεζών.

Για τις ελληνικές τράπεζες ο αμερικανικός οίκος θεωρεί ότι συνδυάζονται τρεις παράγοντες. Η ευνοϊκή δυναμική της κερδοφορίας του ευρωπαϊκού κλάδου, οι σημαντικά χαμηλότερες σχετικές αποτιμήσεις έναντι της Ισπανίας και ένας άμεσος χρηματιστηριακός καταλύτης από την ένταξη στον SX7E. Αυτός ο συνδυασμός τις φέρνει στην κορυφή των επιλογών της Goldman Sachs για τις τράπεζες που μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από το σημερινό περιβάλλον επιτοκίων.

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