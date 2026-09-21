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Οι ακραίες καιρικές συνθήκες του φετινού καλοκαιριού προκάλεσαν σημαντικές αποκλίσεις στα επίπεδα ηλιοφάνειας από τα ιστορικά δεδομένα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως.

Περιοχές της Δυτικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ασίας κατέγραψαν από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο πολύ περισσότερη ηλιοφάνεια από τα συνηθισμένα επίπεδα. Αντίθετα, η ανατολική Ινδία και τμήματα των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ εμφάνισαν αισθητά χαμηλότερες τιμές.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια ολοένα σημαντικότερη πρόκληση για την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: όσο αυξάνονται τα επεισόδια ακραίων καιρικών φαινομένων, τόσο δυσκολότερη γίνεται η ακριβής πρόβλεψη της παραγωγής από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.

Η μεταβλητότητα αυτή δημιουργεί προβλήματα τόσο για τους επενδυτές, που βασίζουν τις εκτιμήσεις των αποδόσεων σε ιστορικά μοντέλα, όσο και για τους διαχειριστές ηλεκτρικών δικτύων, οι οποίοι εξαρτώνται ολοένα περισσότερο από την παραγωγή των ΑΠΕ.

«Το καλοκαίρι του 2026 ανέδειξε τον βαθμό στον οποίο οι συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας μπορούν να αποκλίνουν από τους ιστορικούς μέσους όρους στις μεγάλες αγορές», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Solargis, Μαρσέλ Σούρι.

Οι καιρικές μεταβολές αυξάνουν το επενδυτικό ρίσκο

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις δεν αναιρούν κατ’ ανάγκη την επενδυτική δυναμική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αντίθετα, αναδεικνύουν την ανάγκη για λεπτομερέστερα και ακριβέστερα μετεωρολογικά δεδομένα, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να αντισταθμίζουν τους κινδύνους και οι διαχειριστές να διατηρούν την ισορροπία των δικτύων.

Η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η νεφοκάλυψη, οι μουσωνικές βροχές, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι πυρκαγιές. Η αυξημένη μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια ακόμη και μεγάλα hedge funds να ενισχύουν τις ομάδες τους με ειδικούς στη μοντελοποίηση του καιρού.

Η Δυτική Ευρώπη, η οποία βίωσε ένα από τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί, βρέθηκε μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση.

Στη νότια Αγγλία και τη δυτική Γαλλία, η ηλιακή ακτινοβολία ήταν περισσότερο από 20% υψηλότερη σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η απόκλιση στη Νοτιοανατολική Ασία. Η Μαλαισία, η Ινδονησία και οι νότιες Φιλιππίνες κατέγραψαν επίπεδα ηλιοφάνειας περίπου 30% υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο.

Στον αντίποδα, η Νότια Βραζιλία, η βόρεια Αργεντινή και η Ουρουγουάη εμφάνισαν ηλιακή ακτινοβολία περισσότερο από 20% χαμηλότερη σε σχέση με τα συνηθισμένα επίπεδα.

Ελλείμματα καταγράφηκαν και στη Βόρεια Ευρώπη, όπου η αυξημένη βροχόπτωση οδήγησε την ηλιακή ακτινοβολία έως και 25% κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Η εικόνα σε Ινδία και ΗΠΑ

Στην Ινδία, οι ανατολικές πολιτείες που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις μουσωνικές βροχές εμφάνισαν επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας έως και 20% χαμηλότερα από τον μέσο όρο.

Ωστόσο, η εικόνα ήταν καλύτερη στις δυτικές και βόρειες περιοχές της χώρας, όπου βρίσκεται συγκεντρωμένο μεγάλο μέρος των επενδύσεων σε ηλιακή ενέργεια. Εκεί η ηλιοφάνεια κινήθηκε κοντά στον μέσο όρο ή και σε υψηλότερα επίπεδα.

Ανάλογες διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν και στις ΗΠΑ, με τμήματα της Μεσοδυτικής χώρας να αντιμετωπίζουν αισθητά χαμηλότερη ηλιακή ακτινοβολία.

Οι έντονες διαφορές από περιοχή σε περιοχή δείχνουν ότι τα ιστορικά δεδομένα από μόνα τους ενδέχεται να μην επαρκούν πλέον για την ακριβή αποτίμηση της παραγωγής των φωτοβολταϊκών. Για επενδυτές και διαχειριστές δικτύων, η δυνατότητα πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών αποκτά έτσι ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

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