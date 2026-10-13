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Η ενεργειακή ασφυξία που αντιμετωπίζει η Κούβα αλλάζει σταδιακά και τους εμπορικούς δρόμους μέσω των οποίων φτάνει στο νησί ο απαραίτητος εξοπλισμός. Οι συνεχείς ελλείψεις καυσίμων και τα προβλήματα στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ενισχύουν τη ζήτηση για ηλιακή ενέργεια, ενώ οι ΗΠΑ αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στις εισαγωγές σχετικής τεχνολογίας.

Για τα περίπου 9,4 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, η ενεργειακή κρίση αποτελεί πλέον καθημερινή πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η στροφή στα φωτοβολταϊκά επιταχύνεται, την ώρα που οι εισαγωγές ηλιακού εξοπλισμού από την Κίνα καταγράφουν σημαντική υποχώρηση.

Εκρηκτική αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, οι ΗΠΑ απέστειλαν στην Κούβα ηλιακές κυψέλες και μονάδες συνολικής αξίας 6,3 εκατ. δολαρίων. Το ποσό είναι εντυπωσιακά υψηλότερο από το σύνολο του 2025, όταν η αξία του αντίστοιχου εξοπλισμού που έφτασε στο νησί από αμερικανικά λιμάνια περιορίστηκε στα 538.000 δολάρια.

Η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 1.070%, παρά την πολιτική αντιπαράθεση της κυβέρνησης του Donald Trump με την κουβανική ηγεσία.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να επιτρέπει, ωστόσο, τη διοχέτευση συγκεκριμένων αγαθών σε ιδιώτες επιχειρηματίες της Κούβας, αξιοποιώντας μια εξαίρεση στο μακροχρόνιο εμπορικό εμπάργκο. Η δυνατότητα αυτή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του νησιού.

Βουτιά στις κινεζικές εισαγωγές

Την ίδια στιγμή, η εικόνα από την άλλη μεγάλη πηγή προμήθειας είναι εντελώς διαφορετική. Η Κίνα, παρά τους παραδοσιακά στενούς οικονομικούς δεσμούς της με την Κούβα και τον σημαντικό ρόλο της στην αγορά ηλιακού εξοπλισμού, βλέπει τις εξαγωγές της προς το νησί να περιορίζονται αισθητά.

Έως το τέλος Ιουλίου, η αξία των κινεζικών εξαγωγών ηλιακού εξοπλισμού στην Κούβα είχε διαμορφωθεί στα 19,5 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας πτώση 83% σε σχέση με το 2025.

Η κινεζική παρουσία, πάντως, δεν έχει εξαφανιστεί. Τον Σεπτέμβριο έφτασαν στην Κούβα περίπου 5.000 ηλιακά συστήματα από την Κίνα, επιβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό προμηθευτή για την ενεργειακή μετάβαση του νησιού.

Η Φλόριντα, το Τέξας και η Λουιζιάνα στους νέους ενεργειακούς διαδρόμους

Η αυξανόμενη σημασία των ΗΠΑ δεν σημαίνει ότι ο εξοπλισμός που φτάνει στην Κούβα είναι κατ’ ανάγκη αμερικανικής παραγωγής. Μεγάλο μέρος των φωτοβολταϊκών και των σχετικών συστημάτων που εισάγει η χώρα κατασκευάζεται στην Κίνα.

Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο φτάνουν στο νησί.

Λιμάνια στη Φλόριντα, το Τέξας και τη Λουιζιάνα εξελίσσονται σε σημαντικούς κόμβους για τη μεταφορά της συγκεκριμένης τεχνολογίας προς την Κούβα. Έτσι, οι ΗΠΑ αποκτούν αυξημένο ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα, ακόμη και όταν τα ίδια τα προϊόντα έχουν κινεζική προέλευση.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς η ενεργειακή κατάσταση στην Κούβα πιέζεται από τη μειωμένη διαθεσιμότητα καυσίμων και τα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

144 ηλιακά πάρκα καλύπτουν πλέον το ένα πέμπτο της παραγωγής

Η έλλειψη καυσίμων και οι συχνές βλάβες στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής έχουν επιταχύνει την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί πλέον μία από τις βασικές απαντήσεις της Κούβας στο πρόβλημα.

Στη χώρα λειτουργούν συνολικά 144 ηλιακά πάρκα, τα οποία έχουν συνολική παραγωγική δυναμικότητα 1.418 μεγαβάτ. Η συμβολή τους αντιστοιχεί περίπου στο 20% της συνολικής ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας.

Παράλληλα, ενισχύεται και ο ρόλος των ιδιωτών. Ο ιδιωτικός τομέας καλύπτει πλέον περίπου 20% των δικών του ενεργειακών αναγκών, περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό την εξάρτησή του από το προβληματικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Η στροφή αυτή δεν αποτελεί μόνο αποτέλεσμα ενεργειακού σχεδιασμού, αλλά και αναγκαστική προσαρμογή στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην οικονομία του νησιού.

Περιορισμένη παραγωγή πετρελαίου και συρρίκνωση πληθυσμού

Η Κούβα εξακολουθεί να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στα ορυκτά καύσιμα για τη λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της. Ωστόσο, η εγχώρια παραγωγή αργού πετρελαίου επαρκεί για περίπου 40% των αναγκών που απαιτούνται για την τροφοδοσία των σταθμών.

Το ενεργειακό πρόβλημα επιβαρύνεται από τις ευρύτερες δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις. Ο πληθυσμός της Κούβας έχει μειωθεί κατά περίπου 16% μέσα σε μία δεκαετία, γεγονός που αντανακλά τη μεγάλη έξοδο κατοίκων από το νησί.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών αποκτά στρατηγική σημασία. Η αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ, η πτώση των κινεζικών ροών και η διεύρυνση της εγχώριας ηλιακής παραγωγής συνθέτουν μια αγορά που μεταβάλλεται γρήγορα υπό την πίεση της ενεργειακής κρίσης.

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