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Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη αυξάνονται ενόψει του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, καθώς οι παρατεταμένες διαταραχές στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ απειλούν να εντείνουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για το καύσιμο.

Οι παραδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι περίπου 4% χαμηλότερες σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, με βάση τον κινητό μέσο όρο 30 ημερών. Ωστόσο, έχουν αυξηθεί αισθητά από τις αρχές Αυγούστου, όταν οι εισαγωγές βρίσκονταν 30% κάτω από τα περυσινά επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Κατά την ίδια περίοδο, οι ροές LNG προς τη βορειοανατολική Ασία μειώθηκαν.

Η διαφορά τιμών για το αμερικανικό LNG ευνοεί αυτή την περίοδο την Ευρώπη έναντι της Ασίας, σύμφωνα με traders, δημιουργώντας κίνητρο ώστε τα φορτία από τον Ατλαντικό να παραμείνουν στην ευρωπαϊκή αγορά και τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την Kpler, η Ευρώπη αναμένεται να απορροφήσει περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG τον Σεπτέμβριο, από λιγότερο από 19% τον Ιούλιο.

Η παρατεταμένη απουσία φορτίων LNG από τον Περσικό Κόλπο, ο οποίος πριν από τον πόλεμο με το Ιράν αντιπροσώπευε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς, οδήγησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις τιμές στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022.

Η στενότερη αγορά εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, όπου βρίσκονται ορισμένοι από τους μεγαλύτερους αγοραστές LNG στον κόσμο, για τα ίδια ευέλικτα φορτία από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες παραγωγής.

Μία επιπλέον πηγή ανταγωνισμού για την Ευρώπη είναι η Ινδία, όπου η ζήτηση για LNG αυξάνεται, καθώς οι ξηρές καιρικές συνθήκες περιορίζουν την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι μονάδες παραγωγής λιπασμάτων χρειάζονται περισσότερο φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με την Kpler, οι εισαγωγές LNG της Ινδίας αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι Ινδοί αγοραστές συνεχίζουν να εξασφαλίζουν φορτία στην αγορά spot, ακόμη και σε τιμές υψηλότερες από τα επίπεδα στα οποία συνήθως πραγματοποιούν αγορές.

Η Ευρώπη έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές LNG από το 2022, προκειμένου να αναπληρώσει τα αποθέματά της και να καλύψει την αυξημένη χειμερινή ζήτηση, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ανάγκασε τους Ευρωπαίους αγοραστές να αναζητήσουν εναλλακτικές απέναντι στις προμήθειες φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τη Μόσχα.

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