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Ένα παρατεταμένο διάστημα υψηλών τιμών και έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας προβλέπει η UniCredit, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν εξακολουθεί να επηρεάζει τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιορίζοντας τα περιθώρια αποκλιμάκωσης. Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο, η αβεβαιότητα γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές και την αποκατάσταση της παραγωγής διατηρεί αυξημένο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου.

Στο βασικό της σενάριο, η ιταλική τράπεζα τοποθετεί τη μέση τιμή του Brent στα 92 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο του 2026, προβλέποντας σταδιακή υποχώρηση προς τα 78 δολάρια έως τα μέσα του 2027. Για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, αναμένει τον δείκτη TTF στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα έως το τέλος του 2026 και στα 45 ευρώ στα μέσα του επόμενου έτους.

Οι προβλέψεις αυτές στηρίζονται στην υπόθεση ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση θα περάσει σε φάση σχετικής στασιμότητας τους τελευταίους μήνες του 2026 και ότι η ένταση θα αποκλιμακωθεί μέσα στο 2027. Ωστόσο, η UniCredit υπογραμμίζει ότι το εύρος των πιθανών εξελίξεων παραμένει ασυνήθιστα μεγάλο, καθώς μια νέα διακοπή στον ενεργειακό εφοδιασμό θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα τις εκτιμήσεις.

Πετρέλαιο: Η επιστροφή των εξαγωγών δεν εξαλείφει τον κίνδυνο

Η σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή αποτελεί θετική εξέλιξη, χωρίς όμως να σηματοδοτεί επιστροφή στην κανονικότητα. Η αύξηση των μεταφερόμενων ποσοτήτων συνδέεται με μεγαλύτερα φορτία, μεταφορτώσεις μεταξύ δεξαμενόπλοιων και διαδρομές που δεν αποτυπώνονται πλήρως στα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων.

Η Σαουδική Αραβία έχει επαναφέρει σε λειτουργία βασικές εξαγωγικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού East-West, ενισχύοντας τη δυνατότητα μεταφοράς πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, οι κίνδυνοι ασφαλείας δεν έχουν περιοριστεί αντίστοιχα.

Η αυξημένη δραστηριότητα των Χούθι στην περιοχή του Μπαμπ ελ Μαντέμπ δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια προσφορά.

Η UniCredit εκτιμά ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές και στην παραγωγή του Κόλπου θα διατηρήσουν την αγορά πετρελαίου σε συνθήκες περιορισμένης προσφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Ακόμη και με την αποκατάσταση μέρους των ροών, η εξάρτηση από τα αποθέματα παραμένει αυξημένη.

Τα στρατηγικά αποθέματα και το μικρότερο περιθώριο ασφαλείας

Η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση έχει αναδείξει ένα πρόσθετο πρόβλημα: τη σημαντική μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων πετρελαίου. Οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ελλείψεων έχουν περιορίσει την ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει μια νέα μεγάλη διαταραχή.

Ιδιαίτερα πιεσμένη είναι η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Οι έκτακτες αποδεσμεύσεις έχουν μειώσει περαιτέρω τα διαθέσιμα αποθέματα, περιορίζοντας την ευχέρεια νέων παρεμβάσεων.

Αυτό σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα συναντούσε μια αγορά με μικρότερα αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με την έναρξη της σύγκρουσης.

Για τον λόγο αυτό, η UniCredit θεωρεί ότι οι τιμές του Brent θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, ακόμη και αν η προσφορά αρχίσει να ανακάμπτει σταδιακά.

Φυσικό αέριο: Ο δύσκολος χειμώνας και οι προβλέψεις για το TTF

Στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, η εικόνα είναι ακόμη πιο σύνθετη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει τη χειμερινή περίοδο με αποθέματα χαμηλότερα κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αυξάνει την ευαισθησία των τιμών στις καιρικές συνθήκες.

Η UniCredit αναμένει ότι ο στόχος πλήρωσης των αποθηκών θα μπορούσε να περιοριστεί από το 80% στο 75%, ώστε να προσαρμοστεί στις συνθήκες πίεσης της αγοράς. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η προσαρμογή δεν εξαλείφει τον κίνδυνο από έναν ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα.

Η κατάσταση παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών, με τη Γερμανία και την Ολλανδία να υπολείπονται των επιθυμητών επιπέδων αναπλήρωσης. Τα περιορισμένα οικονομικά κίνητρα για αποθήκευση έχουν δυσκολέψει την προσπάθεια αύξησης των διαθέσιμων ποσοτήτων.

Παράλληλα, οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς, καθώς δεν υπάρχει εναλλακτική θαλάσσια διαδρομή που να παρακάμπτει το Ορμούζ.

Παρά τις μεμονωμένες διελεύσεις πλοίων μεταφοράς LNG, οι συνολικές εξαγωγές παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές, συντηρώντας την αβεβαιότητα για την ευρωπαϊκή τροφοδοσία.

Το σενάριο αποκλιμάκωσης και οι κίνδυνοι για τις τιμές

Η πορεία του TTF αποτυπώνει τη μεγάλη επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι τιμές κατέγραψαν έντονες διακυμάνσεις το 2026, με νέα άνοδο μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 8 Ιουλίου.

Η UniCredit θεωρεί ότι οι σημερινές αποτιμήσεις ενσωματώνουν ήδη σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Επομένως, μια ουσιαστική διπλωματική αποκλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει σχετικά γρήγορη υποχώρηση των τιμών.

Η μεγάλη διαφορά, περίπου 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μεταξύ των χειμερινών και θερινών συμβολαίων αντανακλά την προσδοκία ότι οι συνθήκες εφοδιασμού θα βελτιωθούν μετά την περίοδο υψηλής κατανάλωσης.

Το βασικό ζητούμενο, πάντως, παραμένει η σταθερότητα των ενεργειακών ροών. Η αποκλιμάκωση του Brent προς τα 78 δολάρια και του TTF προς τα 45 ευρώ το 2027 προϋποθέτει βελτίωση της προσφοράς, περιορισμό των στρατιωτικών κινδύνων και απουσία νέων σοβαρών διαταραχών.

Μέχρι τότε, η ευρωπαϊκή οικονομία θα συνεχίσει να βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος και αυξημένη αβεβαιότητα, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις χειμερινές θερμοκρασίες να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση των τιμών.

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