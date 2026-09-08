Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ρουμανία αποφάσισε να παρατείνει τη λειτουργία τριών λιγνιτικών μονάδων, μεταθέτοντας προσωρινά το αρχικό σχέδιο απόσυρσης των ανθρακικών σταθμών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και την ενεργειακή ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, οι μονάδες Craiova 1 και Craiova 2 θα συνεχίσουν να λειτουργούν έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2027, ενώ η μονάδα Turceni 5 θα παραμείνει ενεργή έως το πρώτο τρίμηνο του 2028. Η αρχική δέσμευση προέβλεπε την απόσυρσή τους τον Αύγουστο του 2026, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης της χώρας.

Η κυβέρνηση του Βουκουρεστίου αιτιολόγησε την απόφαση επικαλούμενη τις δύσκολες συνθήκες στο ηλεκτρικό σύστημα, κυρίως λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας που έχει περιορίσει την παραγωγή από υδροηλεκτρικούς σταθμούς στον Δούναβη. Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ενίσχυσαν την ανάγκη διατήρησης διαθέσιμης συμβατικής ισχύος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η αβεβαιότητα γύρω από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρουμανία εκτιμά ότι σε περίπτωση περιφερειακής ενεργειακής πίεσης οι γειτονικές χώρες ενδέχεται να μην διαθέτουν επαρκή πλεονάσματα για εξαγωγές, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη διατήρησης εγχώριων μονάδων παραγωγής.

Η απόφαση δεν σηματοδοτεί εγκατάλειψη της απολιγνιτοποίησης, αλλά δείχνει ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί όταν τίθεται ζήτημα ασφάλειας εφοδιασμού. Η Ρουμανία εξετάζει ήδη την παραμονή περίπου 900 MW ανθρακικής ισχύος σε λειτουργία έως το 2030, προκειμένου να διατηρήσει ευελιξία στο ενεργειακό της σύστημα.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις λόγω καυσώνων, ξηρασίας, περιορισμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής και μειωμένης διαθεσιμότητας ορισμένων συμβατικών μονάδων, αναδεικνύοντας εκ νέου τη σημασία της επάρκειας ισχύος.

Διαβάστε ακόμη

Οι νέες «συμμαχίες» του λιανεμπορίου: Γιατί οι αλυσίδες στέλνουν πελάτες η μία στην άλλη (pics)

Τα πιάτα των εστιατορίων που είναι πιο νόστιμα και από το φαγητό

Παιδικός κουμπαράς με τραπεζική «ένεση» – Τα κίνητρα για μεγαλύτερη απόδοση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ