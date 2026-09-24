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Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Millennium Management, το fund του Ίζι Ένγκλάντερ, ανακοίνωσε τη συνάντηση των στελεχών της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, με θέμα την εγκαθίδρυση της παρουσίας της εταιρείας στην Αθήνα και την ενίσχυση του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα. Eπιβεβαιώνονται έτσι, τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, που τοποθετούσαν την Millennium, ανάμεσα στα funds, που βλέπουν την Αθήνα ως ελκυστικό φορολογικό προορισμό.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Newmoney, η επενδυτική εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση νομικής οντότητας στην Ελλάδα (Millennium Capital Management Greece Ι.Κ.Ε.) με έδρα το Μαρούσι.

Υπενθυμίζεται, ότι πέρα από τα δημοσιεύματα που θέλουν τον δισεκατομμυριούχο των hedge funds Κρις Ρόκος να αλλάζει φορολογική κατοικία από το Λονδίνο στην Αθήνα, είχε γραφτεί επίσης για το ενδιαφέρον της Millenium, της Verition Fund Management αλλά και της Elan Capital Management του Ρένου Δημητρίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση «ο Πρόεδρος της Millennium Ajay Nagpal, ο CEO της EMEA Martin Pabari και ο Senior Investment Officer Αγαμέμνων Κωνσταντόπουλος συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, με στόχο την εγκαθίδρυση της παρουσίας της εταιρείας στην Αθήνα και την ενίσχυση του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Life At Millennium (@lifeatmillennium)

Η παρουσία της Millennium στην Αθήνα εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να καταστήσει την ελληνική πρωτεύουσα έναν σημαντικό προορισμό για ταλαντούχα στελέχη από όλο τον κόσμο, συνδέοντάς τα με τη δύναμη, τους πόρους και τη διεθνή εμβέλεια της παγκόσμιας πλατφόρμας της.

Πιερρακάκης: Στόχος μας η Αθήνα να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό κόμβο για επενδύσεις και διεθνές ταλέντο

Με ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνει ότι «η απόφαση της Millennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα ως επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός.

Μετά τη συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συζήτησα με τον Πρόεδρο της Millennium Ajay Nagpal και τον EMEA CEO Martin Pabari για την ανάπτυξη της παρουσίας τους στη Ελλάδα και τις δυνατότητες που ανοίγονται για την προσέλκυση κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος μας είναι η Αθήνα να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό κόμβο για επενδύσεις και διεθνές ταλέντο. Όσο μεγαλώνει η θέση της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, τόσο ενισχύονται οι δυνατότητες της οικονομίας να δημιουργεί ευκαιρίες και εισόδημα για τους πολίτες».



Millennium: Ο επενδυτικός κολοσσός των $97 δισ. που έχτισε ο Israel Englander

Η Millennium είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς ομίλους εναλλακτικών επενδύσεων στον κόσμο. Ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 1989 από τον Israel «Izzy» Englander, ξεκινώντας με κεφάλαια μόλις $35 εκατ. Σήμερα ο Englander παραμένει Chairman και CEO του ομίλου. Με απλά λόγια, πρόκειται για έναν παγκόσμιο επενδυτικό γίγαντα σχεδόν $100 δισ., που έχει εξελιχθεί από ένα fund των $35 εκατ. σε μία από τις μεγαλύτερες multi-strategy πλατφόρμες διεθνώς, με βασικό αρχιτέκτονα τον 78χρονο σήμερα Izzy Englander

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύει η ίδια, διαχειρίζεται πάνω από $97 δισ. ενεργητικού (AUM), απασχολεί περισσότερους από 7.000 εργαζομένους και διαθέτει πάνω από 360 επενδυτικές ομάδες σε ένα παγκόσμιο δίκτυο άνω των 140 τοποθεσιών. Η έδρα της βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, ενώ έχει ισχυρή παρουσία μεταξύ άλλων σε Λονδίνο, Παρίσι, Γενεύη, Ντουμπάι, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη και Τόκιο.

Οι επενδύσεις της καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των αγορών: μετοχές, fixed income, credit, commodities, equity arbitrage και quantitative strategies. Η κλίμακα είναι τεράστια, καθώς η Millennium αναφέρει κατά μέσο όρο πάνω από 13 εκατ. συναλλαγές ημερησίως, δραστηριότητα σε περισσότερα από 100 χρηματιστήρια και συναλλαγές σε πάνω από 45 νομίσματα.

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