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Στην τελική φάση περνά από την 1η Οκτωβρίου 2026 η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, εντάσσοντας πλέον χιλιάδες μικρότερες επιχειρήσεις στο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της ΑΑΔΕ. Η μετάβαση συνοδεύεται από συγκεκριμένες προθεσμίες και διαδικασίες, ενώ για όσους δεν συμμορφωθούν προβλέπονται πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τις 2.500 ευρώ.

Ποιους αφορά η δεύτερη φάση

Μετά την ένταξη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, το μέτρο επεκτείνεται στις εταιρείες και επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ, βάσει της σχετικής φορολογικής δήλωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής, με την οποία σχεδόν το σύνολο της επιχειρηματικής αγοράς περνά στο νέο καθεστώς.

Η υποχρέωση αφορά τις συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή με επιχειρήσεις τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνονται επίσης συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (B2G), εφόσον δεν καλύπτονται ήδη από διαφορετική υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Το νέο πλαίσιο ενεργοποιείται την 1η Οκτωβρίου, αλλά προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μέχρι τότε μπορούν να χρησιμοποιούνται οι προηγούμενοι τρόποι έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η απαιτούμενη δήλωση στο myDATA. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται πλήρως υποχρεωτική.

Τα τρία βήματα για τις επιχειρήσεις

Πρώτο βήμα είναι η επιλογή του τρόπου έκδοσης των παραστατικών. Οι επιχειρήσεις μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν πρόγραμμα τιμολόγησης ή ERP μέσω πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) είτε να επιλέξουν τη δωρεάν εφαρμογή «timologio» της ΑΑΔΕ, καθώς και το myDATAapp για κινητές συσκευές. Η δωρεάν λύση απευθύνεται κυρίως σε μικρότερες επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό τιμολογίων.

Ακολουθεί η δήλωση του καναλιού διαβίβασης στο myDATA. Όσοι επιλέξουν Πάροχο υποβάλλουν «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων», ενώ οι υπόλοιποι «Δήλωση Χρήσης της εφαρμογής timologio». Ως ημερομηνία έναρξης πρέπει να δηλώνεται το αργότερο η 1η Οκτωβρίου 2026, ενώ η δήλωση μπορεί να κατατεθεί εμπρόθεσμα μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, τα παραστατικά εκδίδονται ηλεκτρονικά και διαβιβάζονται αυτόματα στο myDATA, λαμβάνοντας τον Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ). Έτσι, η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα παρακολούθησης των συναλλαγών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Πρόστιμα έως 2.500 ευρώ

Η μη συμμόρφωση συνοδεύεται από σημαντικές κυρώσεις. Για παραστατικά με ΦΠΑ προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ, με ελάχιστο ποσό 250 ή 500 ευρώ ανά έλεγχο, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων. Για παραστατικά χωρίς ΦΠΑ, το πρόστιμο κυμαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ ανά έλεγχο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής στοιχείων προβλέπεται αυτοτελές πρόστιμο 2.500 ευρώ, ενώ οι κυρώσεις αυξάνονται σε περίπτωση υποτροπής.

Οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως να επιλέξουν εγκαίρως μεταξύ Παρόχου και δωρεάν εφαρμογής της ΑΑΔΕ και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες δηλώσεις. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν αποτελεί απλώς τεχνική προσαρμογή, αλλά αλλάζει συνολικά τον τρόπο έκδοσης και παρακολούθησης των παραστατικών, καθιστώντας κρίσιμη την έγκαιρη προετοιμασία.

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