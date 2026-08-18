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Την εξαγορά της evoke plc ενέκριναν με τις απαιτούμενες πλειοψηφίες οι μέτοχοι της Bally’s Intralot κατά τη Συνέλευση του Δικαστηρίου (Court Meeting), καθώς και την Ειδική Απόφαση που απαιτείται για την υλοποίησή της, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής εταιρείας. Με την έγκριση των μετόχων να έχει πλέον εξασφαλιστεί και μέρος των απαιτούμενων εγκρίσεων ανταγωνισμού και ρυθμιστικών αρχών να έχει ήδη ληφθεί, η συναλλαγή αναμένεται, υπό την αίρεση των υπόλοιπων προϋποθέσεων και της επικύρωσης από το Δικαστήριο, να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στις 5 Ιουνίου 2026, το Δ.Σ. της Bally’s Intralot Α.Ε. (“Εταιρεία”) και το Δ.Σ. της evoke plc (“evoke”) ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας προτεινόμενης εξαγοράς όλων των μετοχών από την Εταιρεία για το σύνολο του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke που έχει εκδοθεί και θα εκδοθεί (η “Εξαγορά”).

Η Εξαγορά πραγματοποιείται μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της evoke και των μετόχων της evoke σύμφωνα με το μέρος VIII του νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ του 2014. Το έγγραφο της συμφωνίας διακανονισμού, το οποίο περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις της Εξαγοράς, δημοσιεύθηκε ή τέθηκε στη διάθεση των Μετόχων της Συμφωνίας στις 21 Ιουλίου 2026 (το «Έγγραφο της Συμφωνίας»). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι με κεφαλαία αρχικά γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Έγγραφο της Συμφωνίας.

Η Εταιρεία βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, κατά τη Συνέλευση του Δικαστηρίου (Court Meeting) και τη Γενική Συνέλευση της evoke που πραγματοποιήθηκαν χθες, οι απαιτούμενες πλειοψηφίες των μετόχων ενέκριναν τη Συμφωνία κατά τη Συνέλευση του Δικαστηρίου και ενέκριναν επίσης την Ειδική Απόφαση που απαιτείται για την υλοποίηση της Συμφωνίας.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας (poll) στη Συνέλευση του Δικαστηρίου. Κάθε Μέτοχος της Συμφωνίας που ήταν παρών (αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου) δικαιούταν μία ψήφο για κάθε Μετοχή Συμφωνίας που κατείχε κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για την Ψηφοφορία (Voting Record Time).

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος της evoke που ήταν παρών (αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου) δικαιούταν μία ψήφο για κάθε μετοχή της evoke που κατείχε κατά Ημερομηνία Καταγραφής για την Ψηφοφορία (Voting Record Time).

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της evoke που είχαν εκδοθεί κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για την Ψηφοφορία ανερχόταν σε 450.403.766. Κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου στην evoke κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για την Ψηφοφορία ήταν 450.403.766.

Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις που αφορούν την έγκριση της Εξαγοράς από τους μετόχους της evoke έχουν πληρωθεί. Επιπλέον, έχει πλέον πληρωθεί και ένας αριθμός από τις Προϋποθέσεις που σχετίζονται με εγκρίσεις ανταγωνισμού (antitrust) και κανονιστικές εγκρίσεις.

Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης πλήρωσης ή παραίτησης από τις λοιπές Προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Έγγραφο της Συμφωνίας, καθώς και της επικύρωσης της Συμφωνίας από το Δικαστήριο, η Συμφωνίας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027.

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