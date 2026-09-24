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Δύο διαφορετικά επενδυτικά προφίλ βλέπει η Barclays στην Bally’s Intralot και την Allwyn, ξεκινώντας κάλυψη της πρώτης με σύσταση Overweight και τιμή στόχο 1,40 ευρώ και της δεύτερης με Equal Weight και τιμή στόχο 14 ευρώ.

Η Bally’s Intralot προσφέρει, σύμφωνα με τον οίκο, μεγαλύτερο περιθώριο επαναξιολόγησης μέσω ανάπτυξης κερδών, συνεργειών και απομόχλευσης, αλλά και υψηλότερο εκτελεστικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Αντίθετα, η Allwyn χαρακτηρίζεται ως ποιοτικότερο και πιο αμυντικό asset, με ισχυρότερη γεωγραφική διαφοροποίηση, χαμηλότερη μόχλευση και πιο προβλέψιμες ταμειακές ροές, όμως με λιγότερους άμεσους καταλύτες. Η Barclays εκτιμά μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή περίπου 23% για την Bally’s Intralot την περίοδο 2026-2030 και περίπου 34% σε pro forma βάση μετά την Evoke, έναντι 9% για την Allwyn. Σε όρους αποτίμησης, η pro forma Bally’s Intralot μαζί με την Evoke διαπραγματεύεται περίπου στις 6,5-6,7 φορές το EBITDA του 2027, έναντι περίπου 8 φορές για την Allwyn, γεγονός που εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τη διαφορετική στάση του οίκου απέναντι στις δύο μετοχές.

Πολυκαναλικός όμιλος τυχερών παιχνιδιών

Για την Bally’s Intralot, η Barclays εστιάζει στη μετάβαση από μια παραδοσιακή εταιρεία τεχνολογίας λοταριών σε έναν πολύ μεγαλύτερο πολυκαναλικό όμιλο τυχερών παιχνιδιών. Μετά την εξαγορά της Bally’s International Interactive, ο όμιλος συνδυάζει τη σταθερότητα της δραστηριότητας προς επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα διαδικτυακού παιχνιδιού προς τον τελικό πελάτη. Σε pro forma βάση, ο όμιλος είχε έσοδα περίπου 1,09 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 431 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ η Barclays αναμένει μεσοπρόθεσμα αύξηση εσόδων με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό και βελτίωση του περιθωρίου EBITDA προς το 36,5%. Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η προτεινόμενη εξαγορά της Evoke. Η Barclays θεωρεί ότι η συναλλαγή μπορεί να δημιουργήσει περίπου 210 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενων συνεργειών, να αυξήσει σημαντικά την κλίμακα του ομίλου στο διαδικτυακό gaming και να επιταχύνει την απομόχλευση. Η καθαρή μόχλευση εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει από περίπου 4,5 φορές σε 3,2 φορές έως το 2029. Το βασικό ρίσκο παραμένει η ταυτόχρονη ενσωμάτωση δύο μεγάλων εξαγορών, η αυξημένη έκθεση στη φορολογία του Ηνωμένου Βασιλείου και ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης. Ο οίκος, ωστόσο, θεωρεί ότι η αγορά τιμολογεί ήδη μεγάλο μέρος αυτών των κινδύνων και δεν αποτυπώνει πλήρως τη δυνητική παραγωγή ταμειακών ροών. Στο βασικό σενάριο η τιμή στόχος είναι 1,40 ευρώ, ενώ στο θετικό σενάριο μπορεί να φτάσει τα 1,70 ευρώ και στο αρνητικό να υποχωρήσει στα 0,80 ευρώ.

Μία από τις υψηλότερης ποιότητας εταιρείες στον ευρωπαϊκό κλάδο λοταριών

Για την Allwyn, η εικόνα είναι περισσότερο αμυντική και προβλέψιμη. Η Barclays τη χαρακτηρίζει ως μία από τις υψηλότερης ποιότητας εταιρείες στον ευρωπαϊκό κλάδο λοταριών, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και σημαντική έκθεση στην ψηφιακή ανάπτυξη. Περίπου το 49% των pro forma καθαρών εσόδων προέρχεται ήδη από διαδικτυακές δραστηριότητες, ενώ ο οίκος προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης καθαρών εσόδων περίπου 5% και προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή περίπου 9% έως το 2030, μαζί με προοδευτικά αυξανόμενες διανομές προς τους μετόχους. H τράπεζα αναφέρεται στην ελληνική παραχώρηση των παραδοσιακών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, η οποία λήγει το 2030 και αντιστοιχεί περίπου στο 34% του προσαρμοσμένου EBITDA του ομίλου. Σύμφωνα με την αντίστροφη ανάλυση προεξόφλησης ταμειακών ροών της Barclays, η αγορά ενσωματώνει ήδη πιθανότητα περίπου 55% ανανέωσης με αμετάβλητους όρους. Παράλληλα, οι ανανεώσεις αδειών στην Αυστρία και στο Illinois δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα ενόψει του 2027. Από την άλλη πλευρά, η Allwyn έχει χαμηλότερη μόχλευση, μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά και μικρότερη άμεση έκθεση σε αυξήσεις φόρων των online operators σε σχέση με την Bally’s Intralot. Η τιμή στόχος των 14 ευρώ αντανακλά, κατά την Barclays, ένα ισορροπημένο προφίλ κινδύνου και απόδοσης, καθώς μεγάλο μέρος της ποιότητας του ομίλου έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποτίμηση.

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