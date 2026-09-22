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Στην αγορά 4.750 μετοχών της Coca-Cola HBC προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, σύμφωνα με γνωστοποίηση της εταιρείας.
Ειδικότερα, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ο CEO της Coca-Cola HBC απέκτησε 4.750 κοινές μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 6,70 ελβετικών φράγκων η καθεμία.
Η αγορά πραγματοποιήθηκε σε τιμή 42,69 στερλινών ανά μετοχή, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να ανέρχεται σε 202.777,50 στερλίνες.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (XLON) και γνωστοποιήθηκε από την Coca-Cola HBC στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προβλέπουν ο βρετανικός και ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατάχρηση Αγοράς (Market Abuse Regulation).
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