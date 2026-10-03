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Έσοδα «δυο ταχυτήτων» κατέγραψαν οι ελληνικοί εισηγμένοι όμιλοι πληροφορικής στο πρώτο εξάμηνο του 2026. «Ειδοποιός διαφορά» για όσους από αυτούς παρουσίασαν την υψηλότερη αύξηση στους κύκλους εργασιών τους με τη συμπλήρωση της… μισής χρήσης, ήταν ότι πραγματοποίησαν σημαντικές εξαγορές άλλων εταιρειών του κλάδου κατά το προηγούμενο διάστημα και τις ενοποίησαν τώρα -έστω μερικώς- στα οικονομικά αποτελέσματά τους.

Το «ρεκόρ» της περιόδου σε επίπεδο πωλήσεων ήταν το «+60%» των Profile και QnR, με τα δυο group να προέρχονται από αντίστοιχα deals στους τεχνολογικούς τομείς του ενδιαφέροντός τους, όπως και η Real Consulting που τις ακολούθησε με επίδοση +35,34%.

Στη λίστα ωστόσο προστέθηκαν και οι ισολογισμοί των Uni Systems (Quest), Byte (Ideal Holdings), με εισηγμένες τις μητρικές τους, των Performance Technologies, της ανερχόμενης Dotsoft και της Ίλυδα, με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης μεν, αλλά χαμηλότερους σε σύγκριση με αυτούς των προαναφερόμενων, της «εκκολαπτόμενης» χρηματιστηριακά Softweb και τέλος, την 30ή Σεπτεμβρίου, και αυτός της Space Hellas, με μονοψήφια αύξηση.

Από τη συνολική εικόνα της αγοράς πληροφορικής δίνεται μια πρώτη «απάντηση» σε όσους ήθελαν να «διαγνώσουν» εάν προκύπτει κάποια «κόπωση» στα έσοδα, ως προς την οργανική τους ανάπτυξη, λόγω της επικείμενης ολοκλήρωσης των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης σε διαγωνισμούς για ψηφιακά έργα του δημοσίου τομέα.

Αλλά φαίνεται ότι αυτό ίσως ισχύει ως έναν βαθμό για ορισμένες από τις ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής, καθώς σιγά σιγά όλοι περνούν στην «επόμενη μέρα» και αντλούν έσοδα από νέες πηγές ή έργα και συνεργασίες που δεν συσχετίζονται με το RRF. Οι κερδοφορίες, δε, που σημειώθηκαν στον κλάδο ήταν αρκετά υψηλές στο εξάμηνο. Πιο ακριβή συμπεράσματα, αυτονόητα, θα εξαχθούν με την ολοκλήρωση της ετήσιας χρήσης του 2026…

Ο «χάρτης» του κλάδου

Ειδικότερα, η Profile εμφάνισε αύξηση εσόδων 60% στο εξάμηνο, στα 32,2 εκατ. ευρώ, EBITDA κατά 34% (8 εκατ. ευρώ) και καθαρών κερδών κατά 63% (4,9 εκατ. ευρώ), έχοντας ολοκληρώσει νωρίτερα τις εξαγορές της Algosystems στην Ελλάδα (89,4%) και Contemi στη Βρετανία.

Σε σερί εξαγορών επιδόθηκε και η QnR, πετυχαίνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 60,8% στα 13,9 εκατ. ευρώ, με την ενοποίηση των νέων θυγατρικών, με 4 από τις νέες εξαγορές εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό να συνεισφέρουν 5,43 εκατ. ευρώ και να καταγράφουν όλες ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επιπλέον, τα EBITDA της διαμορφώθηκαν σε 3,16 εκατ. ευρώ (+52%) και τα καθαρά κέρδη της σε 2,17 εκατ. ευρώ από 750.000 ευρώ.

Από την πλευρά της η Real Consulting μετά το μεγάλο «διπλό deal» του Φεβρουαρίου, ενοποίησε την εξαγορασθείσα OTS για την περίοδο 19.03.2026-30.06.2026 και παρουσίασε εκτίναξη των εσόδων της κατά 35,34% στα 29,083 εκατ. ευρώ, με EBITDA 7,156 εκατ. ευρώ (+98,89%) και καθαρά κέρδη 4,894 εκατ. ευρώ (+230,45%).

Ρεκόρ οργανικής ανάπτυξης φαίνεται να πέτυχε στο εξάμηνο η υπό μετάταξη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Dotsoft, με πωλήσεις 12,79% (+39,3%), EBITDA ελαφρά αυξημένα από 3,57 εκατ. ευρώ σε 3,64 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη οριακά μειωμένα από 2,45 εκατ. ευρώ σε 2,41 εκατ. ευρώ.

Η Uni Systems «καρπώθηκε» μια ισχυρή οργανική ανάπτυξη στο εξάμηνο, με αύξηση εσόδων για τις Υπηρεσίες Πληροφορικής του ομίλου, ύψους 21,1% (159,428 εκατ. ευρώ), με EBITDA 15,434 εκατ. ευρώ (+23,2%) και καθαρά κέρδη 6,885 εκατ. ευρώ (+18,8%).

Η Byte επέστρεψε σε θετικό πρόσημο, με πωλήσεις 66,8 εκατ. ευρώ (17%), EBITDA 10,3 εκατ. ευρώ (+22%) και ΕΒΤ 9,4 εκατ. ευρώ (+29%), χωρίς κάποια νέα εξαγορά στο χαρτοφυλάκιό της.

Έπεσαν, αντίθετα, οι ρυθμοί αύξησης των εσόδων μιας άλλης εισηγμένης, της Performance Technologies, η οποία στο πρώτο εξάμηνο είχε έσοδα 45,814 εκατ. ευρώ (+12,57%), με EBITDA 6,618 εκατ. ευρώ (+36,87%) και πτώση στα καθαρά κέρδη 2,372 εκατ. ευρώ (-8,85%), σε μια από τις φετινές εξαιρέσεις.

Η Space Hellas «γύρισε» σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης επίσης, με κύκλο εργασιών 77,9 εκατ. ευρώ (+8,21%), με σταθερά EBITDA 9,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ (+13,4%).

Η μικρότερου μεγέθους Ίλυδα ανέκοψε ταχύτητα, καθώς τα έσοδά της αυξήθηκαν σε ποσοστό 15,77% στα 5,22 εκατ. ευρώ, αλλά την ίδια στιγμή εκτοξεύθηκαν τα EBITDA της κατά 76,86% στα 3,75 εκατ. ευρώ και διπλασιάστηκαν (+96,33%) τα καθαρά της κέρδη στα 3,13 εκατ. ευρώ.

Η Softweb αν και σε απόλυτους αριθμούς είχε πωλήσεις 2,276 εκατ. ευρώ το ποσοστό αύξησής τους εντυπωσίασε (56,97%), έχοντας προχωρήσει και αυτή ορισμένες ενδιαφέρουσες εξαγορές τους προηγούμενους μήνες, με EBITDA 321.640 ευρώ (+49,24%) και κέρδη προ φόρων 218.910 ευρώ (+35,05%).

Τέλος, η Logismos σημείωσε αύξηση εσόδων μόλις 3% (1,917 εκατ. ευρώ), με EBITDA 608.000 ευρώ έναντι 694.000 ευρώ και κέρδη μετά φόρων 147.000 ευρώ έναντι κερδών 305.000 ευρώ το εξάμηνο του 2025.

Οι άλλοι «πρωταθλητές»

Στις μη εισηγμένες συναντά κανείς αρκετούς «πρωταθλητές», κυρίως στο business software, όπου έγινε και το νέο big deal για την εξαγορά του 70% της Entersoftone από το βρετανικό private equity Hg, με αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ για τον ελληνικό όμιλο.

Το σχήμα που προέκυψε από τη συγχώνευση των Entersoft και SoftOne πέρσι τον Σεπτέμβριο, στο σύνολο της χρήσης του 2025, της τελευταίας δημοσιευμένης δηλαδή, ανακοίνωσε υψηλή ανάπτυξη με αύξηση πωλήσεων κατά 41%, φτάνοντας τα 88.236.224 ευρώ. Βασική λεπτομέρεια είναι ότι σε αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα η Entersoft ενσωματώθηκε λογιστικά μόνο κατά το τέταρτο τρίμηνο (σ.σ. στα pro forma αθροιστικά αποτελέσματα προκύπτει αύξηση 17%, με το προσαρμοσμένο EBITDA στο +86%).

Ο άλλος leader της αγοράς του επιχειρηματικού λογισμικού, τομέας ο οποίος δεν εξαρτάται από τις χρηματοδοτήσεις διαγωνισμών για ψηφιακά έργα, η Epsilon Net, είχε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 135,317 εκατ. ευρώ (+16%), με EBITDA 43 εκατ. ευρώ (+33%) και καθαρά κέρδη 29 εκατ. ευρώ (+42%).

Η Cosmos Business Systems προβλέπει έσοδα 105 εκατ. ευρώ το 2026 από 92-93 εκατ. ευρώ το 2025 (με τελική αύξηση χαμηλότερη από το θεαματικό +62% του φετινού εννεαμήνου της) με ΕΒΙΤDΑ στα 9 εκ. και κέρδη προ φόρων 6 εκατ. ευρώ.

Η Nova ICT που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας άλλης μεγάλης «τριπλής» επενδυτικής συμφωνίας, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο newmoney ο CEO Αλέξανδρος Μπρέγιαννης θα τρέξει με ανάπτυξη 20%-30% το 2026, την ώρα που τα έσοδά της εκτινάχθηκαν το 2025 στα 132 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από το 2024, και τα καθαρά της κέρδη στα 11,26 εκατ. ευρώ, με αύξηση 126%.

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