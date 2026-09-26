Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η «επανεκκίνηση» των μεγάλων deals για τον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα με την πολύ πρόσφατη εξαγορά του 70% της Entersoftone από τη βρετανική Hg επιβεβαίωσε -για άλλη μια φορά, τα τελευταία χρόνια- ότι εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα «κρυμμένη» αξία ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων στην αγορά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών, θα μπορούσαν να προκύψουν στο εγγύς μέλλον δυνητικές νέες συμφωνίες για έναν ή και δύο επιπλέον ελληνικούς ομίλους, με αντίστοιχες συναλλαγές που θα ήταν δυνατόν να ξεκινήσουν από μισό περίπου δισ. ευρώ, ή λίγο πιο κάτω, και να φτάσουν έως και στο 1 δισ. ευρώ, εάν ληφθούν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα της εποχής.

Αν και έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για το τι θα επακολουθήσει μετά από την ολοκλήρωση των διαγωνισμών για τα ψηφιακά έργα του δημόσιου τομέα που έχουν χρηματοδοτηθεί ως τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλοί δείχνουν συγκρατημένοι στις προβλέψεις τους, οι… αριθμοί -και όχι μόνο- τροφοδοτούν ένα κλίμα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα.

Ελληνικές εταιρείες πληροφορικής με υψηλή τεχνογνωσία στα τεχνολογικά αντικείμενά τους, εξωστρεφείς, με μικρή εξάρτηση από τον δημόσιο τομέα και ισχυρή, ταυτόχρονα, παρουσία στον ιδιωτικό, βρίσκονται στα «ραντάρ» ξένων επενδυτών ή και διεθνών «παικτών» του κλάδου τους.

Κάτι που αφορά τουλάχιστον άλλες 3 ή 4, πλην της Entersoftone εννοείται.

Epsilon Net, Uni Systems, Profile, Byte, για παράδειγμα, έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά και των φημών, σίγουρα όχι τυχαία.

Εταιρείες ικανές να «μαγνητίσουν» τα ξένα κεφάλαια, η καθεμία για τους δικούς της ξεχωριστούς λόγους.

Σε πολλές περιπτώσεις άλλωστε συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν αποκαλύπτονται ποτέ.

Ή γίνονται γνωστά σε μεταγενέστερο χρόνο, μέχρι έναν βαθμό – όχι στο σύνολό τους, και εφόσον έχει λήξει κάποια υπόθεση ή έχει οδηγηθεί σε διαφορετική έκβαση.

Παράδειγμα, η Entersofone, από τους leaders του επιχειρηματικού λογισμικού, η οποία φέρεται να προσέλκυσε 10 διαφορετικούς επενδυτές (!) πριν καταλήξει στην «χρυσή» συμφωνία με την Hg, που εκτίναξε την αποτίμησή της σε επίπεδα άνω του 1 δισ. ευρώ. Ποιοι ήταν ίσως δεν μάθει η αγορά ποτέ, για λόγους εμπιστευτικότητας…

«Πολιορκία» μεν, αλλά…

Τα σενάρια έρχονται, παρέρχονται και… επιστρέφουν, εδώ και μια πενταετία το λιγότερο, και για μια άλλη από τις πιο ισχυρές μη εισηγμένες του κλάδου στην Ελλάδα, την Uni Systems, θυγατρική του ομίλου Quest. Σε ανύποπτη στιγμή, ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος της Quest, Θεόδωρος Φέσσας έχει παραδεχτεί ότι κατά το παρελθόν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές για όλες σχεδόν τις εταιρείες του group (άρα και για την Uni Systems), χωρίς να απορρίπτονται κατά κανόνα.

Εξετάζονται, όπως έχει πει, πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και της ίδιας της εταιρείας, και εφόσον προκύψει η πρόταση που θα καλύπτει τις απαιτήσεις της διοίκησης ως προς το προσφερόμενο τίμημα, θα φέρει και το αντίστοιχο deal. Αλλιώς, όλα συνεχίζουν ως έχουν.

Σε σχέση με τη φημολογία που αναπτύχθηκε αυτή την περίοδο για την επόμενη μέρα της Uni Systems (μια εταιρεία με έσοδα που πλησιάζουν προς το «φράγμα» των 300 εκατ. ευρώ και κατά 50% προέρχονται από έργα και συνεργασίες στο εξωτερικό) το εναλλακτικό σενάριο θέλει να εξετάζεται εκ μέρους της Quest η πιθανότητα μιας αυτόνομης εισαγωγής της θυγατρικής στην πληροφορική στο Χρηματιστήριο (προφανώς στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens).

Εκτιμήσεις «τρίτων» – και μόνο- τοποθετούν σε θεωρητική βάση το ζητούμενο τίμημα για την Uni Systems στα 400-450 εκατ. ευρώ, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου ή ενός διαφορετικού σεναρίου…

Η Epsilon Net, από τους βασικούς «παίκτες» του business software επίσης, παρότι ανήκει στους πρωταγωνιστές των μεγάλων deals του 2024, όταν εξαγοράστηκε το ποσοστό μειοψηφίας της (37,08%) αντί 241,17 εκατ. ευρώ από το mega fund της General Atlantic (29,58%) και την Εθνική Τράπεζα (που διπλασίασε το ποσοστό της στο 15%), με τον ιδρυτή, πρόεδρο και μεγαλομέτοχο Ιωάννη Μίχο να διατηρεί στην κατοχή του την πλειοψηφία των μετοχών (55,42%), φαίνεται ότι παραμένει και αυτή στα «ραντάρ» ισχυρών επενδυτών του εξωτερικού.

Και εδώ, η φημολογία, που δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, αλλά ούτε και διαψεύδεται, θέλει την άλλοτε εισηγμένη να μπαίνει εκ νέου στο «στόχαστρο» ξένων funds, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξουν νέες εξελίξεις συνοδευόμενες από μετοχικές ανατροπές, με την αποτίμηση της Epsilon Net πάντως να τοποθετείται -και αυτή- κοντά στο 1 δισ. ευρώ…

Συμπτωματικά ή όχι και η Entersoftone είχε πρωταγωνιστήσει στις μεγάλες συμφωνίες του 2024, τότε που η Entersoft εξαγοράστηκε από τον όμιλο Olympia και την Imker Capital, με την κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ, και αργότερα συγχωνεύθηκε με την SoftOne. Με την πάροδο 2,5 ετών, το νέο σχήμα εξαγοράστηκε από την Hg σε ποσοστό 70%, με σημαντική υπεραξία.

«Φρένο» στα σενάρια

Στο μεγάλο «παιχνίδι» των deals της πληροφορικής στην Ελλάδα θα μπορούσαν να εμπλακούν και άλλοι όμιλοι, όπως αυτοί της Profile και της Byte.

Με την κεφαλαιοποίησή της να κυμαίνεται σήμερα στα 250-260 εκατ. ευρώ, η πρώτη, (εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του ελληνικού Χρηματιστηρίου) «μονοπωλεί» εντός και εκτός συνόρων, από ελληνικής πλευράς, την αγορά του λογισμικού για τον χρηματοοικονομικό κλάδο, αυξάνει διαρκώς τα μεγέθη της και υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο 3ετίας.

Ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος Χαράλαμπος Στασινόπουλος, έχει βάλει «φρένο» στα σενάρια πιθανής εξαγοράς της Profile από ξένους επενδυτές, αν και το γενικότερο ενδιαφέρον για την μετοχή της εκφράζεται και έμπρακτα.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η αξία της εταιρείας έχει πολλά περιθώρια περαιτέρω αύξησής της και σε σχετική συζήτηση, πριν από μερικούς μήνες, δεν είχε «βρει λόγο για να την πουλήσει».

Το αν -και υπό ποιες συνθήκες- θα επανεξετάσει αυτή τη στάση του σε άλλο timing, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς…

Επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται και για την Byte, τον «βραχίονα» της εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών Ideal Holdings σε πληροφορική και κυβερνοασφάλεια.

Ως Byte, πριν από τον εσωτερικό μετασχηματισμό του ομίλου, εξαγοράστηκε το 2022 και

επειδή ανήκει ουσιαστικά σε εισηγμένο fund, κάποια στιγμή θα πρέπει, λογικά, να πουληθεί για να εισπράξουν οι μέτοχοι τις υπεραξίες, ή αν και όταν κρίνει η διοίκηση υπό τον πρόεδρο Λάμπρο Παπακωνσταντίνου ότι υπάρχει κάποια πρόταση που ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της και αξίζει να εξεταστεί σοβαρά.

Ο επικεφαλής της Ideal αποκάλυψε ωστόσο ότι κινήθηκε και προς την αντίθετη κατεύθυνση, αφού προηγήθηκαν οι επαφές με 3 εταιρείες-στόχους για την πιθανή εξαγορά τους, που δεν «καρποφόρησαν».

Στο «παιχνίδι» και οι μικροί

Μέσα στη χρονιά καταγράφηκε άλλη μια συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφικού μεριδίου ελληνικής εταιρείας πληροφορικής από διεθνή όμιλο και δεν είναι άλλη από αυτή για το 60% της Collectives από τους Ιταλούς της Maggioli, με φόντο το GovTech.

Το newmoney αποκάλυψε ότι η Maggioli κινείται για άλλες δυο ανάλογες εξαγορές, με σκοπό να «χτίσει» τεχνολογικό κόμβο στην Ελλάδα, ως βάση για την επέκτασή της και σε γειτονικές αγορές (ΝΑ Ευρώπη, Βαλκάνια, Κύπρος).

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μόνο τα… big deals στον κλάδο της πληροφορικής. Αντίθετα, στις εξελίξεις του 2026 συμπεριλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, η μετοχική είσοδος-έκπληξη ξένων μη θεσμικών επενδυτών από το Ισραήλ σε μικρή και ανερχόμενη εισηγμένη!

Τα ελληνικά deals

Αν το deal της Entersoftone με την Hg αποτελεί τη συνέχεια των μεγάλων συναλλαγών της πενταετίας από το 2021 και έπειτα για τον κλάδο, διεθνούς ή μη ενδιαφέροντος, φέτος προστέθηκε στη «λίστα» και μια σειρά συμφωνιών με άλλα χαρακτηριστικά (Real Consulting-OTS, Nova ICT – Motor Oil/ Latsco Family Office/EOS Capital Partners, Dotsoft-Diorama II), που έφεραν στη μετοχική σύνθεση γνωστών ομίλων ηχηρά ονόματα στρατηγικών επενδυτών.

Εκ παραλλήλου, εξελίσσεται και ένας νέος κύκλος συγκέντρωσης στην ελληνική αγορά της πληροφορικής, με ένα νέο σερί άλλων εξαγορών, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Πηγές του κλάδου, δεν αποκλείουν μάλιστα να υπάρξουν σύντομα νέες ανακοινώσεις, από… γνωστά μέτωπα (π.χ. Profile, QnR), αλλά και για κάποιες άλλες κινήσεις που έγιναν «αθόρυβα», κάτω από τα «ραντάρ» της αγοράς.

Κατά τα φαινόμενα λοιπόν είναι πολλοί αυτοί που δίνουν νέα «ψήφο εμπιστοσύνης» στην ελληνική αγορά της πληροφορικής και τις προοπτικές της για τα προσεχή χρόνια…

Διαβάστε ακόμη

«Κόκκινος συναγερμός» για το ντίζελ στην Ευρώπη

Treasuries: Σε νέα πολυετή υψηλά οι αποδόσεις – Πάνω από το φράγμα του 5,5% το 30ετές

Μπιλ Γκέιτς: Η AI μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο δισεκατομμυρίων ανθρώπων – «Χρειάζονται έλεγχοι»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ